Thể thao

Tuyển Việt Nam đón sự trở lại của thủ thành Đặng Văn Lâm

Tường Phước

(NLĐO) - Hôm 30-9, HLV Kim Sang-sik công bố danh sách tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho hai lượt trận tiếp đón tuyển Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027.

Danh sách 24 tuyển thủ tuyển Việt Nam lần này có sự xuất hiện của 8 gương mặt trẻ thuộc lứa U23 quốc gia vừa giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và vượt qua Vòng loại U23 châu Á 2026.

Tuyển Việt Nam đón sự trở lại của thủ thành Đặng Văn Lâm- Ảnh 1.

Sự góp mặt của nhóm cầu thủ trẻ, gồm: Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Nhật Minh và Nguyễn Đình Bắc hứa hẹn mang đến làn gió mới trong cách xây dựng đấu pháp chiến thuật cho đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh đó, đội tuyển quốc gia kỳ này tiếp tục duy trì lực lượng nòng cốt với nhiều cựu binh dạn dày kinh nghiệm thi đấu quốc tế như: Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Phạm Xuân Mạnh, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Cao Pentdant Quang Vinh, Nguyễn Tiến Linh cùng các trụ cột quen thuộc khác.

Sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm được đánh giá sẽ tạo nên chiều sâu và sự cân bằng cho đội hình, vừa đảm bảo tính kế thừa, vừa giữ được sự ổn định trong lối chơi.

Đây cũng là định hướng lâu dài của đội tuyển Việt Nam trong quá trình thiết lập một đội hình thế hệ mới nhằm hướng tới các mục tiêu quan trọng phía trước.

Tuyển Việt Nam đón sự trở lại của thủ thành Đặng Văn Lâm- Ảnh 3.

Kỳ này, HLV Kim Sang-sik cũng tạo bất ngờ khi không triệu tập thủ thành Nguyễn Filip và thay vào đó là "người nhện" Đặng Văn Lâm. Sự trở lại của thủ thành Việt kiều Nga được xem là cách gia cố hàng thủ tuyển Việt Nam ở hai lượt trận tiếp đón tuyển Nepal sắp tới.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 4-10 tại TP HCM. Trận lượt đi giữa tuyển Việt Nam và Nepal diễn ra trên sân Gò Đậu vào ngày 9-10, trong khi trận lượt về được tổ chức tại sân Thống Nhất (TP HCM) vào ngày 14-10.

Nhiều khả năng FIFA sẽ ra phán quyết xử Malaysia thua 0-3 trong trận gặp Việt Nam do sử dụng cầu thủ không hợp lệ.

Mua vé xem trực tiếp trận tuyển Việt Nam đấu Nepal ở đâu?

(NLĐO) - Giá vé xem trận tuyển Việt Nam chạm trán Nepal thuộc vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 9 và 14-10 là 200.000 và 400.000 đồng/vé

FIFA phạt nặng Malaysia vì 7 cầu thủ gian lận hồ sơ nhập tịch ở trận thắng tuyển Việt Nam

(NLĐO) - Theo quyết định của Ủy ban Kỷ luật FIFA, LĐBĐ Malaysia bị phạt hơn 11,5 tỉ đồng và 7 cầu thủ gian lận hồ sơ nhập tịch bị cấm thi đấu 12 tháng.

Đội tuyển Việt Nam tuyển Việt Nam vòng loại Asian Cup 2027 Đặng Văn Lâm
