Canva Việt Nam lên tiếng sau lần ra mắt gây thất vọng

Chiều 28-4, Canva Việt Nam đã gửi một thông đến điệp tới cộng đồng người dùng Việt Nam. Cụ thể, Canva thừa nhận đã lắng nghe các ý kiến đóng góp và cảm ơn sự thẳng thắn của người dùng Việt Nam.

Doanh nghiệp cho biết trải nghiệm tại sự kiện ra mắt vừa qua chưa phản ánh đúng tiêu chuẩn chất lượng mà họ hướng tới, đồng thời chưa mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người tham dự. Đội ngũ Canva đang nghiêm túc nhìn nhận vấn đề để rút kinh nghiệm cho các hoạt động trong tương lai.

"Cộng đồng sáng tạo Việt Nam luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Canva cam kết sẽ nỗ lực với tất cả sự chỉn chu, thấu hiểu văn hóa và mang lại chất lượng xứng tầm cho thị trường Việt Nam.

Canva gửi thông điệp đến người dùng chiều 28-4

Chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe và không ngừng cải thiện nhằm xây dựng trải nghiệm tốt hơn cho cộng đồng, để các bạn có thể tự hào khi đồng hành cùng Canva" - Canva Việt Nam thông báo.

Phía dưới phần bình luận, một tài khoản cho biết là một nhân viên marketing mới sử dụng Canva khoảng vài tháng vì công ty cấp tài khoản pro cho nhân viên, Canva đã hỗ trợ mình trong việc làm trình bày ý tưởng khá nhiều.

"Mong là sẽ được thấy những nội dung và buổi chia sẻ kiến thức bổ ích trong thời gian tới. Sự kiện vừa qua chắc cũng cho đội ngũ nhiều góc nhìn và bài học giá trị rồi. Hãy cải thiện thật tốt nhé" - tài khoản này chia sẻ.

Trước đó, cộng đồng mạng đã chỉ ra hàng loạt lỗi trong chiến dịch truyền thông của Canva tại Việt Nam.

Các lỗi bao gồm việc thể hiện sai lệch yếu tố văn hóa như nhân vật Tấm Cám đội khăn trùm đầu theo phong cách Indonesia; hình ảnh đồ họa thiếu chính xác (như con ếch chỉ có một mắt); lỗi chính tả tiếng Việt và đặc biệt là việc sử dụng artwork của các thương hiệu Việt Nam khác mà chưa xin phép...

Một số ý kiến trong ngành cho rằng vấn đề nằm ở cách tiếp cận "bản địa hóa" chưa đúng. Thậm chí, có quan điểm nhận xét rằng nếu đội ngũ sáng tạo nội dung tại Việt Nam không thể hiện được bản sắc văn hóa Việt trong các sản phẩm truyền thông, thì cần xem lại cách hiểu về khái niệm này.

Những tranh cãi này diễn ra ngay sau sự kiện ra mắt tại TPHCM ngày 24-4, khi nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng cách triển khai còn thiếu điểm nhấn, chưa tương xứng với kỳ vọng dành cho một thương hiệu toàn cầu.

Tại buổi ra mắt, Canva khẳng định Việt Nam là thị trường quan trọng trong chiến lược phát triển. Theo doanh nghiệp, mỗi tháng có hơn 20 triệu thiết kế được tạo ra từ người dùng Việt Nam.

Việc ra mắt lần này là một phần trong chiến lược bản địa hóa toàn diện, nhằm giúp nền tảng trở nên gần gũi và trực quan hơn với người dùng trong nước.

Chiến lược này bao gồm mở rộng thư viện template và các yếu tố thiết kế dành riêng cho Việt Nam, phát triển tài nguyên phục vụ giáo dục, cải thiện khả năng tìm kiếm nội dung bản địa, đồng thời xây dựng hơn 500 font chữ tiếng Việt.

Tại sự kiện, Canva cũng giới thiệu Canva AI 2.0 - được xem là bước tiến sản phẩm quan trọng nhất kể từ khi nền tảng này ra đời. Đến nay, các công cụ AI của Canva đã được sử dụng hơn 27 tỉ lần trên toàn cầu, với hơn nửa tỉ thiết kế được tạo ra nhờ AI.

Hiện Canva có mặt tại hơn 190 quốc gia, với khoảng 265 triệu người dùng hoạt động hàng tháng. Trung bình, hơn 400 thiết kế được tạo ra mỗi giây, phục vụ hơn 100 triệu học sinh và giáo viên trên toàn thế giới.