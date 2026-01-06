Cao Minh Đạt, Văn Phượng, Thân Thúy Hà và "tình tay ba" trong phim mới

Phim truyền hình "Bên dòng Cổ Chiên" dự kiến lên sóng năm 2026 trên Đài Truyền hình Vĩnh Long, xoay quanh mối quan hệ tình cảm tay ba nhiều bi kịch do Cao Minh Đạt, Văn Phượng và Thân Thúy Hà đảm nhận vai chính.

Bộ phim do đạo diễn Phương Điền thực hiện, hiện đang trong quá trình ghi hình tại Vĩnh Long. Tác phẩm lấy bối cảnh miền Tây, đề tài xoay quanh cuộc sống nông thôn. Trong phim, Cao Minh Đạt ( vai ông Kiên) , Văn Phượng ( vai bà Ngân) và Thân Thúy Hà (vai bà Quỳnh) đảm nhận, được xem là 3 vai diễn nặng ký, giữ vai trò then chốt và đòi hỏi chiều sâu tâm lý trong mạch truyện.

Vai diễn của Văn Phượng hứa hẹn nhiều cảm xúc và chiều sâu tâm lý

Trong phim, Cao Minh Đạt tiếp tục khẳng định phong độ ổn định qua những vai diễn nội tâm. Với lối diễn xuất tiết chế, đặc biệt là khả năng thể hiện cảm xúc qua ánh mắt, anh mang đến hình ảnh nhân vật điềm đạm nhưng nhiều giằng xé nội tâm.

Diễn viên Văn Phượng cho biết nhân vật của cô có nhiều cảnh nước mắt, đòi hỏi đào sâu tâm lý và cảm xúc. Đây cũng là lần thứ hai cô đóng cặp cùng Cao Minh Đạt nên có sự ăn ý trong diễn xuất.

Nữ diễn viên chia sẻ, mỗi vai diễn mới đều được cô chuẩn bị kỹ lưỡng, từ tạo hình đến việc trao đổi với đạo diễn để nắm bắt rõ tinh thần nhân vật.

"Tôi hy vọng đây là vai diễn giúp tôi có sự đột phá mới với dạng vai bi kịch, truân chuyên so với những dự án trước đây" - Văn Phượng nói.

Trong khi đó, Thân Thúy Hà tiếp tục phát huy thế mạnh ở những vai có cá tính mạnh và tâm lý phức tạp. Với bản lĩnh nghề nghiệp và khả năng làm chủ nhân vật, cô góp phần tạo nên những cao trào kịch tính, giữ được sức nặng cảm xúc cho tuyến vai của mình.

Cao Minh Đạt, Thân Thúy Hà thể hiện những xung đột tâm lý căng thẳng, góp phần tạo cao trào cho bộ phim

Dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Phương Điền, các diễn viên có điều kiện khai thác sâu nội tâm nhân vật. Sự kỹ lưỡng trong quá trình làm việc, luôn đặt cảm xúc và tính chân thật lên hàng đầu của đạo diễn cũng góp phần giúp các diễn viên yên tâm khi đồng hành cùng anh trong dự án này.

"Bên dòng Cổ Chiên" dài 39 tập, ngoài Cao Minh Đạt, Văn Phượng và Thân Thúy Hà còn có sự tham gia của các diễn viên NSƯT Thanh Nam, Thanh Hằng, Ngân Quỳnh, Huy Cường cùng các gương mặt trẻ như Nhật Ý, Dũng Bino, Huỳnh Hồng Loan, Vũ Đằng.

Phim hiện đang được ê-kíp hoàn thiện từng cảnh quay, hứa hẹn mang đến cho khán giả một tác phẩm truyền hình giàu cảm xúc khi ra mắt trong thời gian tới.