Cao Minh Đạt, Văn Phượng, Thân Thúy Hà và "tình tay ba" trong phim mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Cao Minh Đạt, Văn Phượng, Thân Thúy Hà và "tình tay ba" trong phim mới

Kim Ngân

(NLĐO) - Trong phim mới, Cao Minh Đạt, Văn Phượng, Thân Thúy Hà vướng mối tình tay ba nhiều giằng xé, hứa hẹn giàu cảm xúc khi lên sóng năm 2026.

Phim truyền hình "Bên dòng Cổ Chiên" dự kiến lên sóng năm 2026 trên Đài Truyền hình Vĩnh Long, xoay quanh mối quan hệ tình cảm tay ba nhiều bi kịch do Cao Minh Đạt, Văn Phượng và Thân Thúy Hà đảm nhận vai chính.

Bộ phim do đạo diễn Phương Điền thực hiện, hiện đang trong quá trình ghi hình tại Vĩnh Long. Tác phẩm lấy bối cảnh miền Tây, đề tài xoay quanh cuộc sống nông thôn. Trong phim, Cao Minh Đạt ( vai ông Kiên) , Văn Phượng ( vai bà Ngân) và Thân Thúy Hà (vai bà Quỳnh) đảm nhận, được xem là 3 vai diễn nặng ký, giữ vai trò then chốt và đòi hỏi chiều sâu tâm lý trong mạch truyện.

Đây được xem là 3 vai diễn nặng ký, giữ vai trò trung tâm và đòi hỏi chiều sâu tâm lý. Sự kết hợp của ba diễn viên giàu kinh nghiệm hứa hẹn mang đến những lớp diễn xuất nhiều cảm xúc và sức nặng cho bộ phim.

Cao Minh Đạt, Văn Phượng, Thân Thúy Hà vướng mối tình tay ba - Ảnh 1.

Vai diễn của Văn Phượng hứa hẹn nhiều cảm xúc và chiều sâu tâm lý

Trong phim, Cao Minh Đạt tiếp tục khẳng định phong độ ổn định qua những vai diễn nội tâm. Với lối diễn xuất tiết chế, đặc biệt là khả năng thể hiện cảm xúc qua ánh mắt, anh mang đến hình ảnh nhân vật điềm đạm nhưng nhiều giằng xé nội tâm.

Diễn viên Văn Phượng cho biết nhân vật của cô có nhiều cảnh nước mắt, đòi hỏi đào sâu tâm lý và cảm xúc. Đây cũng là lần thứ hai cô đóng cặp cùng Cao Minh Đạt nên có sự ăn ý trong diễn xuất.

Nữ diễn viên chia sẻ, mỗi vai diễn mới đều được cô chuẩn bị kỹ lưỡng, từ tạo hình đến việc trao đổi với đạo diễn để nắm bắt rõ tinh thần nhân vật.

"Tôi hy vọng đây là vai diễn giúp tôi có sự đột phá mới với dạng vai bi kịch, truân chuyên so với những dự án trước đây" - Văn Phượng nói.

Trong khi đó, Thân Thúy Hà tiếp tục phát huy thế mạnh ở những vai có cá tính mạnh và tâm lý phức tạp. Với bản lĩnh nghề nghiệp và khả năng làm chủ nhân vật, cô góp phần tạo nên những cao trào kịch tính, giữ được sức nặng cảm xúc cho tuyến vai của mình.

Cao Minh Đạt, Văn Phượng, Thân Thúy Hà vướng mối tình tay ba - Ảnh 2.
Cao Minh Đạt, Văn Phượng, Thân Thúy Hà vướng mối tình tay ba - Ảnh 3.

Cao Minh Đạt, Thân Thúy Hà thể hiện những xung đột tâm lý căng thẳng, góp phần tạo cao trào cho bộ phim

Dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Phương Điền, các diễn viên có điều kiện khai thác sâu nội tâm nhân vật. Sự kỹ lưỡng trong quá trình làm việc, luôn đặt cảm xúc và tính chân thật lên hàng đầu của đạo diễn cũng góp phần giúp các diễn viên yên tâm khi đồng hành cùng anh trong dự án này.

"Bên dòng Cổ Chiên" dài 39 tập, ngoài Cao Minh Đạt, Văn Phượng và Thân Thúy Hà còn có sự tham gia của các diễn viên NSƯT Thanh Nam, Thanh Hằng, Ngân Quỳnh, Huy Cường cùng các gương mặt trẻ như Nhật Ý, Dũng Bino, Huỳnh Hồng Loan, Vũ Đằng.

Phim hiện đang được ê-kíp hoàn thiện từng cảnh quay, hứa hẹn mang đến cho khán giả một tác phẩm truyền hình giàu cảm xúc khi ra mắt trong thời gian tới.

Tin liên quan

Hoa hậu Xuân Hạnh lấn sân phim truyền hình

Hoa hậu Xuân Hạnh lấn sân phim truyền hình

(NLĐO) - Hoa hậu Xuân Hạnh gây bất ngờ khi lần đầu hóa phản diện trong phim truyền hình “Người thừa kế không danh phận” cùng diễn viên Thân Thúy Hà.

TikToker Lê Bống lần đầu đóng phim truyền hình

(NLĐO) – TikToker Lê Bống (tên thật Lê Xuân Anh) tham gia phim “Nhà mình lạ lắm!” do Đinh Tuấn Vũ đạo diễn. Bên cạnh Lê Bống, một số gương mặt trẻ lần đầu đóng phim truyền hình còn có Tuấn Đạt, bé Nhã Uyên.

Có gì trong phim truyền hình đầu tay của Victor Vũ?

(NLĐO) - Những hình ảnh đầu tiên của phim truyền hình dài tập “Trại Hoa Đỏ” do Victor Vũ thực hiện vừa được nhà sản xuất công bố. Đây là tác phẩm thuộc thể loại trinh thám, lồng ghép thêm các yếu tố kinh dị, bí ẩn

Cao Minh Đạt Văn Phượng Thân Thúy Hà Bên dòng Cổ Chiên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo