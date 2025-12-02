Hoa hậu Xuân Hạnh lấn sân phim truyền hình

Sau thành công của "bom tấn" điện ảnh "Mưa đỏ", vừa đoạt Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam, diễn viên Thân Thúy Hà trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn tâm lý nhiều chiều sâu trong phim truyền hình mới "Người thừa kế không danh phận". Bộ phim cũng đánh dấu màn chào sân táo bạo của Hoa hậu Xuân Hạnh khi lần đầu đảm nhận vai phản diện, hứa hẹn tạo nên nhiều bất ngờ trên sóng giờ vàng.

Trong phim, diễn viênThân Thúy Hà hóa thân thành bà Kim, nhân vật trung tâm với nhiều góc khuất và xung đột nội tâm. Bà Kim mang hình ảnh người phụ nữ sắc lạnh, nguyên tắc và đầy toan tính.

Diễn viên Thân Thúy Hà và hoa hậu Xuân Hạnh cùng xuất hiện trong phim mới

Trong lần đầu lấn sân truyền hình, Hoa hậu Xuân Hạnh vào vai Ngọc Châu, cô gái 25 tuổi sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, yêu kiều nhưng ẩn sau sự hào nhoáng là tham vọng đổi đời mãnh liệt. Ngọc Châu được chăm chút kỹ lưỡng từ tạo hình đến phong thái, luôn xuất hiện như một tiểu thư quyền quý.

Tuy nhiên, nhân vật lại chứa đựng nhiều góc tối: ích kỷ, mưu mô và sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để bước vào hào môn. Đây là vai diễn đòi hỏi biên độ cảm xúc rộng, được xem là phép thử lớn cho Xuân Hạnh trong lần đầu xuất hiện trước khán giả truyền hình.

Các diễn viên phim "Người thừa kế không danh phận"

"Người thừa kế không danh phận" khai thác yếu tố nhân quả như sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Phim phản ánh những vấn đề xã hội đương đại khi nhiều người mải chạy theo quyền lực, giàu sang mà đánh đổi tình thân, thậm chí lợi dụng chính con ruột để mưu cầu lợi ích. Tác phẩm đặt ra câu hỏi về giá trị thật sự của hạnh phúc trong một xã hội đầy những cạm bẫy danh vọng.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên đa thế hệ: NSƯT Kim Phương, Thân Thúy Hà, Ngọc Tưởng, Hoa hậu Xuân Hạnh, cùng các gương mặt trẻ Trần Phong, Đình Mạnh… "Người thừa kế không danh phận" dự kiến phát sóng lúc 19 giờ trên VTV9, từ thứ Hai đến thứ Năm hằng tuần, bắt đầu từ ngày 2-12.