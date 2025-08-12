HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Đông Nam Bộ

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chính thức khai thác vào tháng 12-2025

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Việc thi công nút giao Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Hòa Bình ĐT991 không ảnh hưởng tới việc khai thác toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào tháng 12-2025

Sáng 12-8, Tổ công tác số 2, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM đã có buổi khảo sát thực tế Dự án thành phần 3, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) tại địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Đoàn công tác do ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM làm trưởng đoàn; cùng các Đại biểu Quốc hội, đại diện một số sở, ngành và địa phương.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chính thức khai thác vào tháng 12-2025- Ảnh 1.

Đoàn công tác khảo sát trực tiếp tại Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án giao thông Khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Dự án thành phần 3 có chiều dài 19,5 km, tổng mức đầu tư 7.216 tỉ đồng, nối từ Km34+200 (tiếp giáp thành phần 2) đến Km53+700 (giao Quốc lộ 56). Quy mô xây dựng 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, 2 làn dừng khẩn cấp, bề rộng nền đường từ 24,75 m đến 27 m, giải phóng mặt bằng theo quy mô 6 làn xe.

Đến nay, dự án đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn đầu, bố trí tái định cư cho 189 hộ tại thị xã Phú Mỹ cũ và 20 hộ tại TP Bà Rịa cũ. Một số hạng mục bổ sung như đường dân sinh ở phường Tam Long (0,84 ha) và nút giao tại phường Tân Thành (23 ha) đang được triển khai kiểm kê, lập hồ sơ, dự kiến bàn giao mặt bằng từ tháng 9-2025.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chính thức khai thác vào tháng 12-2025- Ảnh 2.

Đoàn công tác cùng người dân kiểm tra các thông tin của dự án

Khối lượng xây lắp đạt 92%, phần đường đã cơ bản hoàn thiện mặt bê tông nhựa, sơn kẻ, dải phân cách và hàng rào; hệ thống chiếu sáng, an toàn giao thông đang thi công tại các nút giao Hội Bài - Phước Tân và Quốc lộ 56. Trong số 11 cây cầu, 9 cầu đã hoàn thành, còn 2 cầu dự kiến xong trong tháng 9-2025.

Hiện đơn vị tư vấn đang khảo sát lập dự án điều chỉnh, bổ sung nút giao đường Mỹ Xuân -Ngãi Giao - Hòa Bình ĐT991. Dự kiến tháng 9-2025 sẽ tiến hành giải phóng mặt bằng và đến quý I-2026 sẽ khởi công.

Theo Ban quản lý, dự kiến, toàn tuyến sẽ thông xe kỹ thuật vào tháng 12-2025, đồng bộ với Dự án thành phần 1 và 2 ở phía tỉnh Đồng Nai. Việc thi công bổ sung nút giao không ảnh hưởng tới quá trình khai thác.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chính thức khai thác vào tháng 12-2025- Ảnh 3.

Cầu vượt tại nút giao đang được thi công

Ban Quản lý kiến nghị TP HCM cho phép sử dụng quỹ đất tái định cư của TP Phú Mỹ cũ (khoảng 1.000 lô) để bố trí cho các hộ dân thuộc phạm vi nút giao bổ sung, bảo đảm tiến độ.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đề nghị chủ đầu tư cung cấp thêm những thông tin liên quan đến việc bổ sung nút giao, cũng như đảm bảo tiến độ 2 cầu đang thi công, tình hình đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công các hạng mục còn lại.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chính thức khai thác vào tháng 12-2025- Ảnh 4.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ được khai thác vào tháng 12-2025

Đoàn công tác lắng nghe ý kiến, kiến nghị của chủ đầu tư, đồng thời ghi nhận những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai dự án. Liên quan đến đề xuất về tái định cư, đoàn cho biết sẽ tiếp thu và báo cáo, đồng thời nhấn mạnh nếu phương án tái định cư tốt hơn thì việc chuyển đổi cần được lấy ý kiến người dân một cách đầy đủ, chỉnh chu; cũng như kiến nghị các cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trong buổi làm việc, Đoàn công tác số 2 sẽ tiếp tục làm việc liên quan đến các nội dung, kiến nghị về Khu Thương mại tự do (FTZ) gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ.

Tin liên quan

Gấp rút bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi tuyến cao tốc TP HCM - Mộc Bài

Gấp rút bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi tuyến cao tốc TP HCM - Mộc Bài

(NLĐO)-Dự án bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc tuyến đường cao tốc TP HCM – Mộc Bài đã cơ bản hoàn thành phần hạ tầng.

Công bố phương án đầu tư đường cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành

(NLĐO)- Cao tốc Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành được đầu tư với quy mô 4-6 làn xe, vận tốc thiết kế 100-120 km/h bằng hình thức đối tác công tư.

Chủ đầu tư nói gì về Tập đoàn Sơn Hải phản đối kết quả chọn nhà thầu đường cao tốc?

(NLĐO) - Chủ đầu tư khẳng định chưa nhận bất cứ kiến nghị chính thức nào liên quan kết quả lựa chọn nhà thầu dự án cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành

