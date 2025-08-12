Ngày 12-8, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản giao các đơn vị liên quan triển khai thực hiện điều chỉnh Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 theo Nghị quyết của Quốc hội.

Các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương lập hồ sơ điều chỉnh Dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1.

Cụ thể, việc thực hiện điều chỉnh Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương rà soát, thực hiện lập hồ sơ điều chỉnh dự án.

Ban Quản lý dự án khu vực 5 khẩn trương rà soát, thực hiện lập hồ sơ điều chỉnh Tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 trình thẩm định, phê duyệt theo quy định làm cơ sở triển khai thực hiện và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, có thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng cầu vượt tại vị trí giao giữa đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường Tỉnh 770B.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao Sở Tài chính rà soát, cân đối tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn đảm bảo tiến độ thực hiện dự án. Sở Xây dựng theo dõi tiến độ thực hiện Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 để hướng dẫn đơn vị chủ đầu tư triển khai thực hiện theo quy định.

Trước đó, cuối tháng 6-2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 221 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án được điều chỉnh thành hơn 21.500 tỉ đồng, tăng hơn 3.700 tỉ đồng so với tổng mức đầu tư sơ bộ được phê duyệt tại Nghị quyết trước đó của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Khi thực hiện điều chỉnh dự án, nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai tham gia vào dự án là 2.969 tỉ đồng, tăng thêm 369 tỉ đồng so với nguồn vốn được phê duyệt tại Nghị quyết số 59.

Tại Nghị quyết số 221, Quốc hội thông qua điều chỉnh sơ bộ tổng mức đầu tư, sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các dự án thành phần của dự án.

Theo đó, Dự án thành phần 1 do tỉnh Đồng Nai thực hiện có tổng mức đầu tư gần 6.700 tỉ đồng, sơ bộ chí phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gần 3.500 tỉ đồng.

Dự án thành phần 2 do Bộ Xây dựng thực hiện công tác xây lắp, tỉnh Đồng Nai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng có tổng mức đầu tư hơn 7.600 tỉ đồng, sơ bộ chí phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 2.300 tỉ đồng.