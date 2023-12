Trong giai đoạn 1, tuyến cao tốc này có 4 - 6 làn xe (tùy theo đoạn tuyến), tổng vốn đầu tư 17.829 tỉ đồng.



Dự án được chia thành 3 dự án thành phần, trong đó dự án thành phần 1 do tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư; dự án thành phần 2 do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và dự án thành phần 3 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư.

Cả 3 dự án thành phần đều đồng loạt khởi công vào ngày 18-6-2023. Riêng dự án thành phần 3 dài 19,5 km trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải - Công ty CP 479 Hòa Bình - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 703 thực hiện.

Những ngày này có mặt tại điểm tiếp giáp giữa 2 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai, nơi dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang được triển khai, phóng viên ghi nhận không khí làm việc trên công trường nhộn nhịp, khẩn trương, từng tốp xe thay nhau chở đất đắp đường. Sau gần 6 tháng khởi công, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã dần hiện ra.

Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã thành hình

Theo báo cáo từ Ban Quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải (chủ đầu tư dự án) tính đến ngày 1-12, tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án đạt 96,39%. Tổng kinh phí bồi thường đã ban hành quyết định phê duyệt hơn 2.631 tỉ đồng cho 1.185 hộ, tổ chức và đã chi trả cho 1.139 hộ.

Ngay khi có mặt bằng sạch, các nhà thầu đã nhanh chóng tập kết trang thiết bị, vật liệu, dọn dẹp mặt bằng, xây dựng lán trại tại nhiều vị trí. Hiện tại cả 3 nhà thầu đang đồng loạt triển khai 11 mũi thi công trên toàn tuyến.

Ông Dương Hồng Quân, Chỉ huy trưởng công trường thuộc Tập đoàn Sơn Hải, cho biết ngay sau khi mùa mưa kết thúc, bắt đầu từ ngày 4-11 đơn vị đã cho xe chở đất về đắp nền đường, nhà thầu thi công 24/24 giờ để kịp tiến độ đề ra. Đơn vị cam kết đến ngày 30-4-2024 sẽ đắp xong toàn bộ khối lượng đất của dự án thành phần 3.

Các máy móc hiện đại và hơn 100 công nhân được điều động để thi công 3 ca 4 kíp, suốt ngày đêm, rút ngắn thời gian thực hiện dự án. Cụ thể, ở 11 công trình cầu trên toàn tuyến, nhà thầu đang thực hiện công đoạn cọc khoan nhồi, thi công bê tông bệ, thân mố, bệ trụ, đúc dầm...

Ở phần đường, nhiều đoạn đã hoàn thành phần việc vét hữu cơ, đắp đập ngăn dòng để thi công các cống hạ tầng kỹ thuật, đắp đất nền đường, làm đường công vụ, thi công đường gom và đường nhánh; xây dựng trạm trộn bê tông xi măng và lắp đặt trạm nghiền đá tại mỏ đá lô II.B xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ.

Theo Ban Quản lý giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải, nguồn vật liệu đất phục vụ thi công dự án đã được tỉnh bố trí đầy đủ. Để triển khai thi công dự án, ngay sau khi được UBND tỉnh xác nhận khu vực khai thác và nhận bàn giao mặt bằng, nhà thầu đã cắm mốc thực địa và phân chia ranh giới khai thác, đến nay đã vận chuyển về công trường hơn 30.000 m3 đất.

Đối với nguồn vật liệu đá, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xác nhận khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị, kế hoạch và bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại lô II.B xã Châu Pha để phục vụ thi công.