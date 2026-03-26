Kinh tế

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dự kiến thông xe giữa tháng 4-2026

T.Trực

(NLĐO) – Hiện các nhà thầu đang tập trung hoàn tất các thủ tục pháp lý và hạng mục an toàn cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Ngày 26-3, ông Lê Thắng, Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng), cho biết chủ đầu tư và các nhà thầu đang tập trung hoàn tất các thủ tục pháp lý và hạng mục an toàn cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến, nếu các điều kiện kỹ thuật được đáp ứng đầy đủ, tuyến chính có thể bàn giao và đưa vào khai thác tuyến cao tốc giữa tháng 4-2026.

Để đảm bảo tiêu chuẩn cao tốc hiện đại, dự án đang gấp rút hoàn thiện việc lắp đặt hệ thống giao thông thông minh (ITS). Đây là yêu cầu bắt buộc nhằm nâng cao năng lực giám sát, điều hành và xử lý các tình huống giao thông thực tế trên tuyến thông qua công nghệ số.

Giữa tháng 4-2026 sẽ thông xe cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn - Ảnh 1.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Ban Quản lý dự án 2 hiện phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát giao thông và Cục Đường bộ Việt Nam để rà soát toàn bộ phương án tổ chức giao thông. Các đơn vị thi công đang tận dụng thời gian cao điểm để xử lý các kiến nghị kỹ thuật, đảm bảo tuyến đường vận hành thông suốt, an toàn và hạn chế tối đa nguy cơ tai nạn ngay từ ngày đầu mở cửa.

Giữa tháng 4-2026 sẽ thông xe cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn - Ảnh 2.

Dự kiến giữa tháng 4-2026 sẽ đưa vào khai thác cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn tuyến có quy mô lớn nhất trong số 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, hiện đã đạt gần 97% giá trị hợp đồng. Theo kế hoạch mới nhất, công trình trọng điểm này đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để chuẩn bị đưa vào vận hành chính thức.

Giữa tháng 4-2026 sẽ thông xe cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn - Ảnh 3.

Điểm vào hầm Bình Đê trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Việc hoàn thành cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn sẽ góp phần quan trọng trong việc khép kín trục giao thông huyết mạch Bắc - Nam phía Đông, đồng thời tạo lực đẩy mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh miền Trung và vùng Tây Nguyên.

Tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có tổng chiều dài khoảng 88km, đi qua địa bàn 2 tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai. Được khởi công từ đầu năm 2023 với tổng mức đầu tư khoảng 20.400 tỉ đồng, dự án gồm 77 cây cầu và 3 hầm xuyên núi. Đặc biệt, hầm số 3 là công trình cấp đặc biệt với chiều dài lên tới 3.200m.

Về tiêu chuẩn kỹ thuật, tuyến đường được thiết kế với vận tốc 120km/h. Trong giai đoạn phân kỳ hiện tại, dự án khai thác với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường đạt 17m, đảm bảo năng lực thông hành lớn cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Tin liên quan

Thủ tướng yêu cầu sớm khai thác Cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn

Thủ tướng yêu cầu sớm khai thác Cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn

(NLĐO) – Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu sớm hoàn thiện các thủ tục cần thiết để đưa vào thông xe cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Khởi công cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum vào dịp 19-5

(NLĐO) – Tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum được quy hoạch quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 44.355 tỉ đồng.

Hình ảnh công trường cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn trong lễ 2-9

(NLĐO)- Nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 nhưng trên công trường cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, hàng ngàn kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài thi công để đảm bảo dự án đúng tiến độ.

Phát triển kinh tế ban quản lý dự án kinh tế - xã hội chủ đầu tư đơn vị thi công Bộ Xây dựng Cục Đường Bộ Việt Nam hệ thống giao thông Ban Quản lý giao thông thông minh
