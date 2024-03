Cấp bách phòng chống sạt lở, sụt lún

Từ trước và sau Tết Nguyên đán đến nay, tại nhiều tỉnh, thành phố trong khu vực ĐBSCL liên tiếp xảy ra sạt lở, sụt lún khiến nhiều hộ dân phải cấp bách di dời để bảo toàn tính mạng và tài sản.



Đe dọa cuộc sống người dân

Ông Lương Văn Đỉnh (ngụ khu vực Thới Bình, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) vẫn còn ám ảnh vụ sạt lở những ngày giáp Tết. Theo đó, vào sáng ngày 26 tháng chạp (nhằm ngày 5-2), khi nghe tiếng răng rắc ngoài sông Trà Nóc nên ông chạy ra xem thì thấy xuất hiện sạt lở ở bờ. Ông Đỉnh liền vào thông báo cho cả nhà để chạy ngay ra ngoài. Sau đó, căn nhà tạm của ông sạt hoàn toàn xuống sông. Vụ sạt lở này còn làm 1 căn nhà nữa rơi xuống sông và 1 căn khác bị ảnh hưởng. 4 ngày sau, đoạn sạt lở diễn biến nghiêm trọng thêm với chiều dài khoảng 25 m, rộng từ mép sông vào khoảng 7 m, vị trí sạt lở vào sát nhà của 4 hộ cần phải di dời. UBND phường Thới An Đông đã chỉ đạo lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sạt lở tháo dỡ, di dời khẩn cấp các vật dụng, đồ dùng đến nơi an toàn.

Sạt lở bờ sông tại khu vực Thới Bình (phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) vào ngày 5-2 .Ảnh: CA LINH

Sạt lở cũng là nỗi ám ảnh của người dân khu vực cồn Thanh Long (ấp Phước Lý Nhì, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) nhiều năm nay. Vào ngày 12-2, vụ sạt lở đê bao sông Cổ Chiên với chiều dài hơn 20 m, ăn sâu vào bờ 5-6 m, ảnh hưởng đến sinh hoạt, nhà cửa của 33 hộ dân và nhiều vườn cây ăn trái. Điều đáng lo là thời điểm này nước ngập vào vườn có độ mặn khoảng 2,1‰ đã ảnh hưởng đến sự phát triển của các loại cây ăn trái. Đây là đợt sạt lở thứ 5 tại cồn này từ năm 2016 đến nay. Mặc dù tuyến đê bao cồn Thanh Long thời gian qua đã được chính quyền địa phương và người dân tổ chức gia cố nhiều lần nhưng tình trạng sạt lở vẫn tiếp tục xảy ra, ảnh hưởng đến sản xuất và đe dọa đời sống người dân.

Theo thống kê của ngành chức năng huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau), tính đến ngày 1-3, trên địa bàn đã có 428 vị trí bị sạt lở, sụt lún với tổng chiều dài hơn 11.240 m, làm thiệt hại gần 15 tỉ đồng.

Chỉ tay về tuyến lộ ở ấp 1, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, ông Dương Văn An (61 tuổi; ngụ huyện Trần Văn Thời) cho biết nhìn con lộ mới toanh nhưng bị hư hỏng nặng nề do sạt lở, sụt lún nên người dân ai cũng tiếc. "Các cấp, ngành địa phương đã phải nỗ lực rất nhiều để đầu tư xây dựng các tuyến lộ giao thông giúp việc đi lại và giao thương của người dân được thuận lợi nhưng giờ hư hỏng hết do sụt lún. Tôi hy vọng trung ương, các ngành chức năng tỉnh Cà Mau sẽ hỗ trợ vùng ngọt hóa huyện Trần Văn Thời xây dựng phương án, giải pháp mang tính căn cơ lâu dài để giảm bớt thiệt hại do thiên tai" - ông An bộc bạch.

Bảo đảm an toàn cho người dân

Để kịp thời ứng phó với tình hình sạt lở, UBND TP Cần Thơ giao Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, kịp thời theo dõi, giám sát, cảnh báo cho người dân tại các khu vực có nguy cơ sụt lún, sạt lở, ngập úng; có phương án từ sớm, tránh tình trạng bị động, bất ngờ phải ứng phó, góp phần giảm nhẹ thiệt hại cho người dân.

UBND TP Cần Thơ yêu cầu giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) chủ trì khẩn trương kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư dự án kè chống sạt lở sông Ô Môn.

Nhiều tuyến lộ giao thông nông thôn ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau bị sụt lún đã gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân .Ảnh: VÂN DU

Ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở NN-PTNT TP Cần Thơ, thông tin: "Sở đã tổ chức khảo sát, hướng dẫn UBND các quận, huyện rà soát công tác bố trí dân cư tại địa phương. Sở đang tổng hợp nội dung để hoàn chỉnh đề án "Di dời dân cư ở khu vực ven sông, có nguy cơ sạt lở nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm đến nơi an toàn, tái định cư, ổn định đời sống người dân, kết hợp quỹ đất, tạo không gian phát triển mới" trong tháng 3 này để báo cáo Thành ủy và UBND TP". Đề án này góp phần tránh nỗi lo sạt lở, giúp người dân an cư, ổn định đời sống.

Tại Cà Mau, ông Đỗ Văn Sử, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Trần Văn Thời, cho hay sau thời gian khẩn trương vào cuộc, chính quyền và người dân địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp, phần việc nhằm giảm thiểu thiệt hại do sạt lở, sụt lún đất gây ra. Tại những tuyến giao thông đã và đang có nguy cơ xảy ra sụt lún, sạt lở đất, huyện đã lắp đặt các biển báo hạ tải trọng; giăng dây, lắp biển cảnh báo để bảo đảm an toàn cho người dân khi lưu thông… Song song đó, địa phương còn tiến hành cắt tỉa nhánh những cây xanh có nguy cơ đổ ngã gây sạt lở; vận động và cùng người dân di chuyển những đồ vật có tải trọng lớn đặt gần lộ vào sâu bên trong… Đối với những tuyến lộ có khả năng khắc phục thì tiến hành gia cố tạm để phục vụ người dân đi lại…

Xây kè chống sạt lở Trước tình hình sạt lở ngày càng diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt nhiều dự án đầu tư xây dựng công trình kè để bảo đảm cuộc sống của người dân. Trong đó, có dự án đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Tiền (thực hiện phường Tân Hòa, phường Tân Hội, TP Vĩnh Long) có tổng mức đầu tư hơn 292 tỉ đồng; dự án kè chống sạt lở bờ sông xã Quới Thiện (huyện Vũng Liêm) với tổng mức đầu tư hơn 145 tỉ đồng; dự án gia cố chống xói lở lòng sông và xây dựng tuyến kè bảo vệ bờ sông Cái Cao (xã Phú Đức, huyện Long Hồ) với vốn 127 tỉ đồng…

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH