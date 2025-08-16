"Cấp cứu 115" phủ sóng tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ

Ngày 16-8, tại phường Tam Long, Sở Y tế TP HCM tổ chức Lễ ra mắt 2 Trạm Cấp cứu vệ tinh 115 đặt tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa và Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu. Đây là trạm vệ tinh thứ 47 và 48 của hệ thống cấp cứu ngoại viện 115 TP HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM, cho biết trước ngày 1-7, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu chưa có Trung tâm Cấp cứu 115. Công tác cấp cứu ngoại viện chủ yếu do từng đơn vị y tế địa phương phụ trách, chưa được điều phối đồng bộ, dẫn đến sự chênh lệch về tốc độ và chất lượng đáp ứng. Người dân khi cần hỗ trợ thường phải liên hệ trực tiếp với bệnh viện hoặc trung tâm y tế gần nhất.

Lãnh đạo Sở Y tế TP HCM ra mắt 2 Trạm Cấp cứu 115 tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa và Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu

Từ ngày 1-7, toàn bộ cuộc gọi vào số 115 đều được định tuyến về Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM. Thông tin sau đó được tiếp nhận, tư vấn và điều phối tập trung, giúp quản lý thống nhất, đồng bộ hơn.

Theo thống kê, chỉ trong một tháng sau khi sáp nhập, số cuộc gọi vào 115 TP HCM tăng từ mức trung bình 1.000 lên 1.500, có ngày hơn 1.600 cuộc. Trong đó, nhu cầu xe cấp cứu tại Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ chiếm tỉ lệ lớn. Để đáp ứng, TP HCM đã mở rộng mạng lưới trạm vệ tinh, phối hợp cùng các đơn vị y tế đủ điều kiện để xuất xe cấp cứu ngoại viện.

Ngày 10 và 11-7, Trung tâm Cấp cứu 115 cùng Sở Y tế TP HCM đã khảo sát, đánh giá điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa và Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu. Kết quả cho thấy cả hai đơn vị đủ khả năng triển khai nhiệm vụ cấp cứu ngoại viện.

Lãnh đạo Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM và lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cùng chào đón sự kiện ra mắt Trạm Cấp cứu 115

Từ ngày 1-7 đến 10-8, riêng khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đã có khoảng 200 lượt xe cấp cứu xuất phát, chủ yếu từ hai bệnh viện này.

Bác sĩ Trần Ngọc Triệu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM nhấn mạnh việc triển khai hệ thống cấp cứu ngoại viện đồng bộ ở các địa phương lân cận là bước đi quan trọng trong thực hiện Đề án 912 của UBND TP HCM về phát triển hệ thống cấp cứu chuyên nghiệp đến năm 2030.

Việc thành lập Trạm Cấp cứu vệ tinh 115 tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa và Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu giúp hai bệnh viện không chỉ cấp cứu trong phạm vi khoa cấp cứu nội viện mà còn tham gia điều hành cấp cứu ngoại viện cho toàn khu vực.

Lãnh đạo Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM và lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu ký kết ra mắt Trạm Cấp cứu

Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị; cử nhân viên tham gia các khóa tập huấn để nâng cao kỹ năng chuyên môn. Đồng thời, cần chuẩn hóa kiến thức cấp cứu không chỉ cho Khoa Cấp cứu mà còn cho các khoa lâm sàng khác, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống khẩn cấp.