"Cấp cứu 115" phủ sóng tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

"Cấp cứu 115" phủ sóng tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Sở Y tế TP HCM đặt 2 Trạm cấp cứu vệ tinh tại Bệnh viện Bà Rịa và Vũng Tàu, từ nay người dân chỉ cần gọi 115 sẽ được điều phối xe cấp cứu.

Ngày 16-8, tại phường Tam Long, Sở Y tế TP HCM tổ chức Lễ ra mắt 2 Trạm Cấp cứu vệ tinh 115 đặt tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa và Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu. Đây là trạm vệ tinh thứ 47 và 48 của hệ thống cấp cứu ngoại viện 115 TP HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM, cho biết trước ngày 1-7, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu chưa có Trung tâm Cấp cứu 115. Công tác cấp cứu ngoại viện chủ yếu do từng đơn vị y tế địa phương phụ trách, chưa được điều phối đồng bộ, dẫn đến sự chênh lệch về tốc độ và chất lượng đáp ứng. Người dân khi cần hỗ trợ thường phải liên hệ trực tiếp với bệnh viện hoặc trung tâm y tế gần nhất.

"Cấp cứu 115" phủ sóng tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ- Ảnh 1.

Lãnh đạo Sở Y tế TP HCM ra mắt 2 Trạm Cấp cứu 115 tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa và Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu

Từ ngày 1-7, toàn bộ cuộc gọi vào số 115 đều được định tuyến về Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM. Thông tin sau đó được tiếp nhận, tư vấn và điều phối tập trung, giúp quản lý thống nhất, đồng bộ hơn.

Theo thống kê, chỉ trong một tháng sau khi sáp nhập, số cuộc gọi vào 115 TP HCM tăng từ mức trung bình 1.000 lên 1.500, có ngày hơn 1.600 cuộc. Trong đó, nhu cầu xe cấp cứu tại Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ chiếm tỉ lệ lớn. Để đáp ứng, TP HCM đã mở rộng mạng lưới trạm vệ tinh, phối hợp cùng các đơn vị y tế đủ điều kiện để xuất xe cấp cứu ngoại viện.

Ngày 10 và 11-7, Trung tâm Cấp cứu 115 cùng Sở Y tế TP HCM đã khảo sát, đánh giá điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa và Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu. Kết quả cho thấy cả hai đơn vị đủ khả năng triển khai nhiệm vụ cấp cứu ngoại viện.

"Cấp cứu 115" phủ sóng tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ- Ảnh 2.

Lãnh đạo Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM và lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cùng chào đón sự kiện ra mắt Trạm Cấp cứu 115

Từ ngày 1-7 đến 10-8, riêng khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đã có khoảng 200 lượt xe cấp cứu xuất phát, chủ yếu từ hai bệnh viện này.

Bác sĩ Trần Ngọc Triệu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM nhấn mạnh việc triển khai hệ thống cấp cứu ngoại viện đồng bộ ở các địa phương lân cận là bước đi quan trọng trong thực hiện Đề án 912 của UBND TP HCM về phát triển hệ thống cấp cứu chuyên nghiệp đến năm 2030.

Việc thành lập Trạm Cấp cứu vệ tinh 115 tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa và Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu giúp hai bệnh viện không chỉ cấp cứu trong phạm vi khoa cấp cứu nội viện mà còn tham gia điều hành cấp cứu ngoại viện cho toàn khu vực.

"Cấp cứu 115" phủ sóng tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ- Ảnh 3.

Lãnh đạo Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM và lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu ký kết ra mắt Trạm Cấp cứu

Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị; cử nhân viên tham gia các khóa tập huấn để nâng cao kỹ năng chuyên môn. Đồng thời, cần chuẩn hóa kiến thức cấp cứu không chỉ cho Khoa Cấp cứu mà còn cho các khoa lâm sàng khác, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống khẩn cấp.

Tin liên quan

Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM đạt chứng nhận kim cương về cấp cứu đột quỵ

Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM đạt chứng nhận kim cương về cấp cứu đột quỵ

Trung tâm Cấp cứu 115 (TP HCM) vừa được Tổ chức Quốc tế EMS Angels trao chứng nhận kim cương về cấp cứu đột quỵ ngoại viện.

Phòng ngừa thiên tai từ bài học Trưởng thôn Kho Vàng đưa 115 người dân lên núi lánh nạn

(NLĐO) - Công tác phòng, chống thiên tai đang ngày càng có sự chuyển biến rõ rệt, từ "bị động ứng phó" sang "chủ động phòng ngừa".

Nữ bệnh nhân 63 tuổi ngưng thở vượt cửa tử nhờ hệ thống cấp cứu 115

Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM vừa nhận được lá thư cảm ơn xúc động từ gia đình bà V.T.H.Y (63 tuổi)

sở y tế bệnh viện đa khoa Bà Rịa - Vũng Tàu Bệnh viện Bà Rịa bệnh viện Vũng Tàu Trạm cấp cứu 115 115 TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo