Cấp cứu do tai nạn và pháo nổ đều giảm

Bộ Y tế cho biết đến ngày 30-1 (mùng 2 Tết), tổng số bệnh nhân còn lại tại các cơ sở khám chữa bệnh là hơn 95.800 người.

Cấp cứu, điều trị người bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai

Trong 24 giờ qua, các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho gần 39.400 lượt người bệnh.

Thống kê trong 6 ngày qua có hơn 414.000 lượt người bệnh được khám, cấp cứu. Tổng số người bệnh nhập viện điều trị nội trú trong những ngày nghỉ Tết là hơn 128.000 người; số phẫu thuật 14.200 ca, trong đó phẫu thuật cấp cứu do tai nạn hơn 2.400 ca.

Cũng trong 6 ngày qua, các cơ sở y tế đã mổ đẻ, đỡ đẻ cho hơn 11.700 trẻ.

Về công tác khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông dịp nghỉ Tết Ất Tỵ, Bộ Y tế cho biết tổng số ca khám, cấp cứu trong 6 ngày qua là gần 17.000 người.

Số lượt người bệnh nghi liên quan đến tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi là hơn 6.600 người.

Trong những ngày nghỉ Tết, số tử vong nghi do tai nạn giao thông là 98 người, trong đó tử vong trước khi đến cơ sở khám chữa bệnh là 48 người, tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh là 23 người và tiên lượng tử vong xin về là 27 người.

Cùng đó, các cơ sở y tế cũng ghi nhận 483 người khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn tự chế biến, say bia/rượu, trong đó gần 300 người phải nhập viện theo dõi, điều trị, chưa ghi nhận ca tử vong.

Ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), nhận định tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Ất Tỵ 2025, bảo đảm công tác thường trực cấp cứu chuyên môn, báo cáo trực đầy đủ.

Tình hình khám, cấp cứu, nhập viện, tử vong tai nạn nghi do giao thông và cấp cứu tai nạn nghi do pháo nổ, do vũ khí, vật liệu nổ tự chế... trong những ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ đều giảm so với cùng kỳ Tết Giáp Thìn 2024.