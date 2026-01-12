Cặp đôi Lâm Thanh Nhã - Vũ Thùy Linh giới thiệu phong tục cưới hỏi ba miền

Tối 11-1, ca sĩ Vũ Thùy Linh đã chính thức phát hành MV "Trộm vía", đánh dấu sản phẩm âm nhạc thứ hai của cô. Đây là sáng tác của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ, do nhạc sĩ Lưu Quang Minh hòa âm phối khí và Nhu Đặng làm đạo diễn.



Lâm Thanh Nhã, ngôi sao của phim "Mưa đỏ", cùng "cô dâu" Vũ Thùy Linh trong MV "Trộm vía"

Nếu ở "Tơ đồng thánh thót", Vũ Thùy Linh làm khán giả ngạc nhiên với nỗ lực làm mới dân ca và âm nhạc truyền thống, thì "Trộm vía" lại thu hút người yêu nhạc bởi cảm hứng tích cực khi vừa mang nét trẻ trung, hóm hỉnh, vừa đượm vẻ dân gian truyền thống.

Thông điệp dễ thương gửi gắm ở câu hát cuối bài "Là cô dâu Việt Nam lấy chồng Việt Nam" được thể hiện qua giai điệu tươi vui, lời ca gần gũi, mang đậm âm hưởng dân gian 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Cặp đôi giới thiệu phong cách cưới hỏi ba miền tạo thích thú cho khán giả

Thông qua câu chuyện cưới hỏi, MV tái hiện phong tục, tập quán của nhiều vùng miền, tạo nên bức tranh tổng thể, đa sắc về đám cưới truyền thống của Việt Nam.

Đóng vai chú rể sánh vai cùng cô dâu Thùy Linh trong MV là diễn viên Lâm Thanh Nhã - nam diễn viên gây ấn tượng với vai người lính trẻ trong bộ phim "Mưa đỏ".

Ca sĩ Vũ Thùy Linh

Với "Trộm vía", Vũ Thùy Linh đã thể hiện được chất giọng vừa đủ "màu" dân gian, vừa rất trẻ trung, với cách hát đơn giản, nhẹ nhàng, khác hoàn toàn với phong cách thính phòng cổ điển mà cô được đào tạo tại Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, cũng rất khác với cách hát trong album đầu tay trước đó.

Điều này không chỉ cho thấy sự đa dạng trong giọng hát Vũ Thùy Linh, mà còn cho thấy nỗ lực của cô trong luyện thanh, điều chuyển kiểu hát.

MV được coi như một bức tranh đa sắc về đám cưới truyền thống của Việt Nam.

Thùy Linh chia sẻ, làm nên sự thay đổi đáng ngạc nhiên của cô trong MV này có phần góp sức rất lớn của cô giáo Nguyễn Hoàng Mỹ Ngọc ở TPHCM, người đã giúp cô thay đổi cách hát sao cho phù hợp với phong cách của "Trộm vía".

Nhạc sĩ Lưu Quang Minh vốn nổi tiếng trong giới thính phòng cổ điển, nhưng anh đã gây ngạc nhiên khi "làm mới" quan họ, chèo, xẩm trong album đầu tay của Vũ Thùy Linh. Lần này anh lại bắt tay vào làm "nhạc trẻ" với phần hòa âm bài "Trộm vía," thể hiện tài năng đa dạng của mình.

Sau "Bắc Bling" của Hòa Minzy, đạo diễn Nhu Đặng tiếp tục "style" bản sắc Việt với MV "Trộm vía"

Anh khéo léo dùng chất liệu chèo kết hợp sáo để tái hiện không gian văn hóa miền Bắc, sử dụng tiếng xóc chén, tiếng đàn tranh để gợi không gian văn hóa miền Trung, và âm hưởng cải lương, hát bội để khắc họa chất miền Nam... Tất cả quyện hòa tạo nên dòng chảy liền mạch, giàu cảm xúc và đậm dấu ấn văn hóa Việt.

Sau "Bắc Bling" của Hòa Minzy, đạo diễn Nhu Đặng tiếp tục "style" bản sắc Việt với MV "Trộm vía", nhưng theo cách hoàn toàn khác. Trong MV, văn hóa vùng miền được giới thiệu đến khán giả thông qua ẩm thực, trang phục, phong tục, tập quán khiến MV như thước phim "du lịch văn hóa" đầy chân thực. Những hình ảnh được miêu tả dưới góc nhìn dí dỏm, dân dã khiến khán giả như cuốn theo, cùng hòa mình vào không gian âm nhạc sinh động, đa sắc màu.

Các nghệ sĩ trong buổi ra mắt MV

So với nhiều ca khúc về ngày cưới trên thị trường, "Trộm vía" không đi theo lối miêu tả trực diện một lễ cưới cụ thể, mà nói rộng hơn về câu chuyện lấy chồng của các cô gái Việt.

Ca sĩ Vũ Thùy Linh kỳ vọng mang đến một sản phẩm vừa giữ được tinh thần truyền thống, vừa phù hợp với không khí âm nhạc đương đại, góp thêm một lựa chọn mới cho dòng ca khúc cưới mang đậm bản sắc Việt.