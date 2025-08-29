Vũ Thùy Linh tham gia biểu diễn chuỗi chương trình nghệ thuật mừng đại lễ A80

Vũ Thùy Linh tham gia 3 sự kiện nghệ thuật trọng điểm

Trong chuỗi hoạt động từ ngày 1-9 đến 5-9, Vũ Thùy Linh tham gia 3 sự kiện nghệ thuật trọng điểm. Đầu tiên là chương trình nghệ thuật đặc biệt "80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc" (diễn ra tối 1-9 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, quy mô 30.000 khán giả).

Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, gồm 3 chương: Con đường độc lập - thống nhất, Khát vọng Tổ quốc, Tổ quốc tôi - chưa đẹp thế bao giờ.

Nghệ sĩ Vũ Thùy Linh

Cô tham gia nhiều chương trình nghệ thuật trọng điểm trong dịp lễ này

Với quy mô và sự đầu tư lớn, chương trình hứa hẹn tiếp nối thành công chuỗi "concert quốc gia" vừa tạo tiếng vang trong tháng 8.

Tại đây, Vũ Thùy Linh đứng chung sân khấu với các ngôi sao: NSND Thanh Lam, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hoàng Bách, Đen Vâu, Soobin Hoàng Sơn…

Hai chương trình còn lại trong dịp này là chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Ba Đình "Lời thề độc lập - khát vọng hòa bình" thuộc Chương trình Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (diễn ra vào ngày 2-9 tại Quảng trường Ba Đình) và chính luận nghệ thuật "Bản hùng ca chiến thắng" (diễn ra vào ngày 5-9 tại Hoàng Thành Thăng Long) - kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam (7.9.1945 - 7.9.2025).

Vũ Thùy Linh xúc động và vinh dự khi sắp trình diễn giữa không khí thiêng liêng của ngày lễ lớn

"Là một nghệ sĩ trẻ, tôi cảm thấy vô cùng xúc động và vinh dự khi được đứng trên sân khấu A80. Tôi đã nhiều lần biểu diễn ở những không gian di sản và sự kiện lớn nhưng lần này cảm xúc khác hẳn khi niềm tự hào dân tộc dâng trào.

Được cất tiếng hát của mình trước hàng chục ngàn khán giả, giữa không khí thiêng liêng của ngày lễ lớn, tôi thấy rất vinh dự và biết ơn" - Vũ Thùy Linh trải lòng.

Vũ Thùy Linh sinh năm 1999

Cô là giọng ca thính phòng - dân gian

Cô đã tham gia trong nhiều chương trình lớn

Sinh năm 1999, Vũ Thùy Linh là giọng ca thính phòng - dân gian trưởng thành từ Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô đồng thời sở hữu học vị Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy âm nhạc (ĐHSP Nghệ thuật TW) và đang học Quản trị Kinh doanh (ĐH Kinh tế Quốc dân).

Năm 2024, cô ghi dấu ấn với dự án "Tơ đồng thánh thót" - album kết hợp bốn làn điệu dân gian (Xẩm, Quan họ, Chèo, Chầu văn) cùng dàn nhạc giao hưởng do Nhạc sĩ Lưu Quang Minh chỉ huy.

Từ đó, Vũ Thùy Linh tham gia nhiều chương trình: mở màn tại Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Hozo khi đứng chung sân khấu với Henry Lau, lên bìa LOOK Magazine, trở thành diễn giả VTV1 "Cất cánh" và xuất hiện thường xuyên trong các chương trình văn hóa - chính luận…