Cấp giấy chứng nhận sai mục tiêu?

Vừa qua, Báo Người Lao Động có 2 bài viết "Dự án khu vui chơi bỗng thành... khách sạn" và "Không đúng mục tiêu dự án" phản ánh việc Công ty TNHH Dịch vụ vui chơi giải trí NTH Đà Lạt (Công ty NTH Đà Lạt) được cấp phép xây dựng dự án Khu vui chơi giải trí chất lượng cao Đà Lạt (23 Quang Trung, phường 10) nhưng sau khi hoàn thành thì hoạt động khách sạn Dalat Prince.



Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cũng khẳng định Công ty NTH Đà Lạt hoạt động khách sạn Dalat Prince là không đúng mục tiêu dự án được cấp. Khẳng định quan điểm nhất quán của sở từ trước đến nay và tham mưu UBND tỉnh không điều chỉnh bổ sung mục tiêu đầu tư. UBND tỉnh thống nhất với đề xuất này. Văn bản số 10856/UBND-VX2 ngày 6-12-2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai dự án khu vui chơi giải trí chất lượng cao của Công ty NTH Đà Lạt, trong đó nêu UBND tỉnh Lâm Đồng chưa xem xét việc điều chỉnh mục tiêu dự án; yêu cầu Công ty NTH Đà Lạt khai thác kinh doanh tại dự án đúng mục tiêu đã được phê duyệt.

Khách sạn Dalat Prince (TP Đà Lạt)

Để làm rõ việc này, chúng tôi cũng đã có nhiều câu hỏi gửi đến Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (Sở VH-TT-DL). Vừa qua, sở này đã có phản hồi. Theo đó, chủ đầu tư khách sạn đã có những giấy chứng nhận như: Văn bản số 116/NT-PCCC ngày 4-11-2022 của Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh Lâm Đồng về việc chấp thuận kết quả nghiệm thu PCCC đối với công trình Đà Lạt Prince Hotel; giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự số 151/22/GCN đối với Công ty NTH Đà Lạt đủ điều kiện về an ninh trật tự để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh dịch vụ lưu trú với số lượng 48 phòng do Phòng Cảnh sát Hành chính về Trật tự xã hội - Công an tỉnh Lâm Đồng cấp; Thông báo số 12/2022/TB-NTH ngày 18-12-2022 của Công ty NTH Đà Lạt về việc thông báo hoạt động kinh doanh đối với cơ sở lưu trú du lịch với tổng số 48 phòng và 66 giường; Văn bản số 212/VHTT ngày 12-12-2022 của Phòng Văn hóa và Thông tin TP Đà Lạt về việc xác nhận cơ sở lưu trú bảo đảm điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ đối với loại "khách sạn" cho cơ sở lưu trú du lịch Dalat Prince.

Từ đó có thể thấy, chủ đầu tư đã gần như được các cơ quan nêu trên cấp các giấy chứng nhận trong việc hoạt động khách sạn Dalat Prince gần 1 năm trước đó và đã hoạt động đón khách dù đến cuối năm 2023, UBND tỉnh chưa chấp thuận điều chỉnh mục tiêu dự án cũng như yêu cầu hoạt động đúng mục tiêu. Vậy việc cấp các giấy chứng nhận này, trong khi dự án không có mục tiêu hoạt động khách sạn, có phải làm trái chỉ đạo của tỉnh Lâm Đồng?

Vấn đề hoạt động sai mục tiêu tại dự án đã được báo chí phản ánh, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẳng định từ trước đến nay tham mưu UBND tỉnh là không điều chỉnh bổ sung mục tiêu đầu tư dự án này. UBND tỉnh thống nhất với đề xuất này và giao địa phương, sở, ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực để quản lý dự án. Thế nhưng trách nhiệm của Sở VH-TT-DL trong quản lý nhà nước đối với dự án này như thế nào hiện vẫn chưa được Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng hồi đáp.