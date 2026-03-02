HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Cập nhật các chuyến bay từ Việt Nam bị ảnh hưởng do chiến sự Trung Đông

Dương Ngọc

(NLĐO)- Trong ngày 2-3, một số chuyến bay đi và đến Trung Đông từ Hà Nội ghi nhận hủy chuyến.

Chiều 2-3, Cục Hàng không Việt Nam cập nhật tình hình một số chuyến bay quốc tế trong kế hoạch khai thác của các hãng hàng không bị ảnh hưởng do chiến sự tại khu vực Trung Đông.

Theo đó, trong ngày 2-3, một số chuyến bay đi và đến Trung Đông từ Hà Nội ghi nhận hủy chuyến.

Với Qatar Airways, chuyến bay chở khách QR983 hành trình Hà Nội - Doha (giờ khởi hành dự kiến 8 giờ 55) bị hủy, ảnh hưởng 271 hành khách. Chuyến QR977 cùng chặng, dự kiến cất cánh lúc 19 giờ 10 cùng ngày, hiện chưa có thông tin hủy, với 227 hành khách đặt chỗ.

Ở mảng vận chuyển hàng hóa, chuyến QR8952/8953 hành trình Doha - Hà Nội - Doha, giờ cất cánh/lượt về 17 giờ 15 và 19 giờ 15, cũng bị hủy.

Đối với Emirates, chuyến EK395 hành trình Hà Nội - Dubai, dự kiến khởi hành lúc 0 giờ 25 ngày 2-3, đã bị hủy. Chuyến EK395 cùng hành trình, dự kiến khởi hành lúc 0 giờ 25 ngày 3-3, hiện chưa có thông tin hủy chuyến.

Etihad Airways cũng thông báo hủy chuyến EY433 hành trình Hà Nội - Abu Dhabi, dự kiến cất cánh lúc 7 giờ 40 ngày 3-3.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết tiếp tục theo dõi sát tình hình, phối hợp với các hãng hàng không để cập nhật phương án khai thác, đảm bảo an toàn và quyền lợi hành khách.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam cho biết do chiến sự tại Trung Đông, nhiều quốc gia đã đóng cửa hoàn toàn hoặc hạn chế nghiêm ngặt không phận. Iran, Iraq, Israel, Qatar, Kuwait, Bahrain và Syria thông báo đóng cửa toàn bộ vùng trời, phần lớn chưa xác định thời điểm mở lại. UAE đóng cửa một phần không phận đến 19 giờ ngày 2-3; Jordan hạn chế khai thác và theo dõi từng giờ. Các sân bay lớn như Dubai, Hamad (Doha) tạm dừng hoạt động vô thời hạn.

Tại Việt Nam, hoạt động của các hãng Trung Đông bị ảnh hưởng đáng kể. 2 máy bay của Qatar Airways và 1 máy bay của Emirates phải nằm lại sân bay Nội Bài, kéo theo hàng loạt chuyến bay bị hủy hoặc chờ kế hoạch khai thác.

Qatar Airways hủy 9 chuyến tại Hà Nội và TP HCM từ 28-2 đến 2-3, với khoảng 2.557 hành khách bị tác động. Emirates đình chỉ bay đến Dubai đến 18 giờ ngày 2-3, ảnh hưởng khoảng 1.881 khách tại Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng. Etihad Airways tạm dừng bay đến/đi từ Abu Dhabi đến 5 giờ ngày 2-3, hỗ trợ đổi vé miễn phí hoặc hoàn tiền.

Turkish Airlines hủy nhiều chuyến đến các điểm Trung Đông, song các đường bay Hà Nội, TP HCM vẫn khai thác bình thường.

Ngành du lịch phối hợp với hàng không ứng phó quy trình khẩn cấp cho du khách 

Trước tình hình hoạt động hàng không tại khu vực Trung Đông diễn biến hết sức phức tạp và ngay khi nhận được thông tin chính thức từ các hãng hàng không, các doanh nghiệp du lịch - lữ hành tại TP HCM đã kích hoạt quy trình ứng phó khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.

Các doanh nghiệp lữ hành đã bố trí khách sạn đạt tiêu chuẩn, bảo đảm đầy đủ bữa ăn và nhu cầu thiết yếu; đồng thời duy trì liên lạc thường xuyên giữa hướng dẫn viên, bộ phận điều hành, khách hàng, các hãng hàng không, nhà chức trách hàng không để cập nhật liên tục kịp thời các thông tin, phương án thay thế nhằm đảm bảo hành trình của khách hàng được điều chỉnh phù hợp trong mọi kịch bản.

Đối với những hành khách dự kiến khởi hành trong tháng 3-2026 sử dụng dịch vụ của hãng hàng không Emirates và Qatar Airways, doanh nghiệp du lịch-lữ hành chủ động liên hệ khách hàng để tư vấn phương án phù hợp với tình hình thực tế, bao gồm điều chỉnh tuyến bay hoặc chuyển sang hành trình thay thế trong trường hợp cần thiết.

Về phía Nhà chức trách hàng không Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam luôn hỗ trợ, đồng hành cùng các doanh nghiệp hàng không trong việc cập nhật thông tin chính xác, kịp thời; đồng thời linh hoạt trong phương án chỉ đạo điều hành, xử lý tình huống phát sinh để bảo đảm tuyệt đối an toàn hàng không, duy trì hoạt động vận tải hàng không thông suốt, hạn chế rủi ro đối với hành khách và các hãng hàng không.

hàng không Trung Đông Israel chiến sự trung đông
