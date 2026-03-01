Huỷ loạt chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Đông, 3 máy bay mắc kẹt tại Nội Bài

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Huỷ loạt chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Đông, 3 máy bay mắc kẹt tại Nội Bài

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tại sân bay Nội Bài có 2 máy bay của Qatar Airways và một máy bay của Emirates chưa thể quay về nước do ảnh hưởng xung đột quân sự tại Trung Đông.

Do ảnh hưởng xung đột quân sự tại Trung Đông và việc đóng cửa không phận của một số quốc gia, hoạt động khai thác của các hãng hàng không khu vực này đến Việt Nam bị gián đoạn. Tại sân bay Nội Bài, hiện có hai máy bay của Qatar Airways và một máy bay của Emirates chưa thể quay về nước.

Nhiều chuyến bay Trung Đông bị ảnh hưởng, 3 máy bay mắc kẹt tại Nội Bài - Ảnh 1.

Máy bay đỗ tại sân bay Nội Bài. Ảnh minh hoạ: Phan Công

Huỷ loạt chuyến bay

Theo cập nhật đến 9 giờ ngày 1-3 (giờ Việt Nam), Emirates hủy toàn bộ chuyến bay khởi hành từ Dubai và các chuyến bay về Dubai trong khung giờ 6 giờ-17 giờ 59 cùng ngày. Riêng chuyến EK370/371 (Dubai-Bangkok-Đà Nẵng/ Đà Nẵng-Bangkok-Dubai) điều chỉnh khai thác chặng Bangkok-Đà Nẵng-Bangkok.

Etihad Airways có chuyến EY979/980 (Abu Dhabi-Hà Nội/ Hà Nội-Abu Dhabi) chậm 24 giờ, trong khi EY430/431 bị hủy. Hãng cũng tạm dừng toàn bộ chuyến khởi hành từ Abu Dhabi đến 18h ngày 1/3; các chuyến dự kiến đến Abu Dhabi trước thời điểm này bị hủy.

Qatar Airways thông báo đóng không phận đến 11 giờ 30 ngày 1-3, chưa có số liệu cụ thể về số chuyến bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, Turkish Airlines duy trì các chuyến chở khách, song hủy chuyến hàng hóa TK6244/6245 (Istanbul-Hà Nội /Hà Nội-Istanbul) ngày 1-3 và đề nghị đổi slot chuyến TK6232/6233 ngày 2-3 do ảnh hưởng hoạt động quân sự.

Cập nhật lúc 13 giờ 34 ngày 1-3 cho biết, đến 11 giờ cùng ngày (giờ Việt Nam), do Qatar và UAE đóng cửa không phận, 2 máy bay của Qatar Airways (QR) và 1 máy bay của Emirates (EK) phải nằm lại sân bay Nội Bài, kéo theo hàng loạt chuyến bay bị hủy hoặc chờ kế hoạch khai thác.

Với Qatar Airways, ba chuyến chở khách từ Hà Nội đi Doha gồm QR977 (19 giờ 10 ngày 28-2, 394 khách), QR985 (1 giờ 45 ngày 1-3, 247 khách) và QR983 (8 giờ 55 ngày 1-3, 292 khách) đã bị hủy. Chuyến QR977 tối 1-3 (361 khách) đang chờ thông tin. Hai cặp chuyến hàng hóa QR8956-8957 bị hủy, QR8952-8953 chờ kế hoạch.

Emirates hủy chuyến EK395 (0 giờ 25 ngày 1-3, 153 khách), chuyến cùng số hiệu rạng sáng 2-3 đang chờ cập nhật. Etihad Airways hủy chuyến EY431 (20 giờ ngày 1-3, 276 khách).

Turkish Airlines vẫn khai thác bình thường chuyến chở khách IST-HAN-IST, song hủy chuyến hàng hóa ngày 1-3.

Các hãng đã thông báo cho hành khách, bố trí nhân viên hỗ trợ đổi hành trình, bồi thường, sắp xếp khách sạn. Cảng vụ Hàng không miền Bắc tiếp tục phối hợp theo dõi và báo cáo Cục Hàng không Việt Nam.

Qatar Airways hủy 4 chuyến bay 

Cập nhật lúc 14 giờ 27, Văn phòng đại diện Qatar Airways tại TPHCM xác nhận hủy 4 chuyến bay trong ngày 1 đến 2-3 do Qatar đóng không phận chưa xác định thời hạn. Cụ thể, ngày 1-3 hủy các chuyến QR975 (SGN-DOH, 21 khách hạng thương gia, 300 khách phổ thông và 4 trẻ sơ sinh), QR970 (SGN-KTI, 1 khách thương gia, 61 khách phổ thông) và QR971 (SGN-DOH, 26 khách thương gia, 275 khách phổ thông và 2 trẻ sơ sinh). Ngày 2-3, chuyến QR975 (SGN-DOH) với 16 khách thương gia, 282 khách phổ thông và 4 trẻ sơ sinh cũng bị hủy.

Hãng đã hướng dẫn hành khách rời sân bay, theo dõi thông tin trên website hoặc liên hệ tổng đài để cập nhật phương án xử lý.

Trước đó, Emirates cho biết đã đăng tải thông báo hỗ trợ trên website; phòng vé tại Hà Nội và TPHCM mở cửa để hỗ trợ đổi vé. Các hành khách bị ảnh hưởng tối 28-2 đã được bố trí khách sạn, chuyến bay tiếp theo đang được theo dõi và cập nhật.

Cục Hàng không yêu cầu ứng phó gián đoạn bay do xung đột Trung Đông

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các hãng hàng không, đơn vị quản lý bay và khai thác cảng hàng không về việc chủ động ứng phó trước diễn biến leo thang chiến sự tại Trung Đông.

Theo Cục, ngày 28-2-2026, Mỹ - Israel phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran. Nhiều quốc gia như Iran, Iraq, Kuwait, Qatar, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Israel đã công bố đóng cửa hoặc hạn chế không phận nhằm bảo đảm an ninh quốc gia trong bối cảnh chiến sự leo thang. Các sân bay như Dubai, Abu Dhabi và Doha International Airport cũng tạm dừng khai thác hoặc hạn chế hoạt động bay do các lệnh đóng không phận và nguy cơ an toàn đối với hoạt động hàng không dân dụng. Tình hình này đã gây ra gián đoạn quy mô lớn đối với mạng bay toàn cầu, nhiều hãng hàng không quốc tế đã hủy hoặc điều chỉnh lịch khai thác, đặc biệt các tuyến đi/đến Trung Đông và các đường bay nối châu Âu - châu Á qua khu vực này đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Cục yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chủ động phương án điều hành, cung cấp thông tin kịp thời cho hãng bay.

Các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài phải thường xuyên cập nhật cảnh báo an toàn, NOTAM (thông báo tin tức hàng không) từ nhà chức trách quốc tế; đánh giá rủi ro, điều chỉnh đường bay tránh khu vực xung đột; thông tin đầy đủ cho hành khách khi thay đổi lịch trình và thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các cảng quốc tế được yêu cầu xây dựng phương án hỗ trợ hành khách, đảm bảo an ninh, trật tự tại sân bay. Các đơn vị phải kịp thời báo cáo Cục Hàng không Việt Nam khi phát sinh tình huống vượt thẩm quyền.

Tin liên quan

Nguyên Phó Cục trưởng Cục Hàng không Võ Huy Cường làm Phó Tổng giám đốc Bamboo Airways

Nguyên Phó Cục trưởng Cục Hàng không Võ Huy Cường làm Phó Tổng giám đốc Bamboo Airways

(NLĐO)- Bamboo Airways vừa công bố việc bổ nhiệm ông Võ Huy Cường, nguyên Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, làm Phó Tổng giám đốc hãng bay này.

VATM điều hành gần 45.000 chuyến bay an toàn trong cao điểm Tết Bính Ngọ 2026

(NLĐO)- Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam điều hành an toàn 44.871 chuyến bay, trong bối cảnh lưu lượng tăng cao đồng thời tại nhiều khu vực trọng điểm.

Hàng không Việt khai thác 9.100 chuyến bay dịp Tết: Ba sân bay lớn đồng loạt lập kỷ lục

(NLĐO) - Giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện hơn 9.100 chuyến bay.

Nội Bài hàng không Trung Đông chuyến bay Emirates Qatar Airways Etihad Airways
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo