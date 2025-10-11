Cặp sao "Cửu trọng tử" bác tin đồn phim giả tình thật

Ngày 11-10, phòng làm việc của Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ đồng loạt lên tiếng bác bỏ tin đồn cả hai qua đêm cùng nhau và hẹn hò. Họ gọi đó là tin đồn giả mạo.

Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ nhanh chóng bác bỏ tin hẹn hò

Trước đó, làng giải trí Trung Quốc ồn ào bàn tán khi cánh ăn ảnh tung video clip tuyên bố cả hai liên tục cùng trở về một tòa nhà chung cư trong nhiều ngày liền. Sau khi trợ lý rời đi, tài tử Lý Quân Nhuệ ở tầng 8 đã lên phòng Mạnh Tử Nghĩa ở tầng 12 qua đêm, hôm sau mới về lại phòng mình.

Khi thông tin lan tỏa, người hâm mộ từng "đẩy thuyền" cặp đôi này vô cùng vui mừng, chúc tụng nhau.

Trong khi đó, những người hâm mộ riêng lại hoang mang, bình luận trái chiều. Một số người qua đường nhận định cả hai đẹp đôi, nếu thật sự nên duyên cũng là điều tốt.

Trước đó, Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ từng đóng phim "Cửu trọng tử" được phát sóng năm 2024. Mạnh Tử Nghĩa vai Đậu Chiêu còn Lý Quân Nhuệ vai Tống Mặc. Họ diễn xuất ăn ý, thân mật từ trong phim đến hậu trường nên được người hâm mộ phim "đẩy thuyền" mạnh mẽ.

Gần đây, cả hai tái hợp, đang quay phim "Thượng công chúa". Mạnh Tử Nghĩa là nữ diễn viên sinh năm 1995, được biết đến với các phim: "Tân anh hùng xạ điêu", "Tương dạ", "Trần tình lệnh"… Trong khi đó, Lý Quân Nhuệ từng tham gia phim: "Phong thần đệ nhất bộ", "Tinh hà xán lạn", "Thần ẩn"…

Cả hai khẳng định tin đồn "phim giả tình thật" là giả mạo