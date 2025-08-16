Cấp tập đưa "Bình dân học vụ số" đến với từng người dân Đắk Lắk

Những ngày qua, tại nhiều thôn, buôn của xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai mô hình "Thôn số - Thuận tiện, minh bạch" để thực hiện phong trào "Bình dân học vụ số".

Người dân thôn 4, xã Hòa Phú tham dự buổi ra mắt Mô hình "Thôn số - Thuận tiện, minh bạch"

Mô hình "Thôn số - Thuận tiện, minh bạch" nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng số cơ bản cho người dân để sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng các tiện ích thông minh trong đời sống và sản xuất, góp phần nâng cao dân trí số, thúc đẩy chuyển đổi số ở địa phương.

Xã Hòa Phú lập 43 "Tổ công nghệ số cộng đồng" tại 43 thôn buôn để hỗ trợ người dân

Tại thôn 4, xã Hòa Phú, buổi ra mắt mô hình "Thôn số - Thuận tiện, minh bạch" và "Tổ công nghệ số cộng đồng" thu hút hàng trăm người dân tới tham dự. Sau khi hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính trên điện thoại, người dân được hàng chục cán bộ, thành viên "Tổ công nghệ số cộng đồng" hướng dẫn chi tiết để người dân nắm bắt, thực hiện.

Sau một buổi hướng dẫn, nhiều người dân "chân lấm tay bùn" đã tự tin tham gia môi trường số, tận dụng lợi ích của công nghệ phục vụ công việc và đời sống hàng ngày.

Người dân được cán bộ xã, "Tổ công nghệ số cộng đồng" hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trên điện thoại

Ông Đỗ Xuân Hiếu, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Phú, cho biết chuyển đổi số không phải chuyện ở đâu xa, mà là từ việc nộp hồ sơ thủ tục hành chính bằng điện thoại, khám bệnh từ xa, đến học tập trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt...

Để thực hiện hiệu quả phong trào "Bình dân học vụ số", chính quyền địa phương đã lập 43 "Tổ công nghệ số cộng động" tại 43 thôn, buôn; lắp đặt hệ thống wifi công cộng, xây dựng trang tin, số điện thoại đường dây nóng…

Trong đó, "Tổ công nghệ số cộng đồng" sẽ là những người "cầm tay chỉ việc", trực tiếp giúp người dân nộp các thủ tục hành chính đối với những người không thực hiện được. Chính quyền cũng đã cung cấp số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý tất cả yêu cầu, kiến nghị của người dân.

"Trước đây, người dân cảm thấy phiền hà khi đến thực hiện các thủ tục hành chính nhưng giờ không cần phải tới trụ sở UBND xã mà cũng có thể thực hiện nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch. Quan điểm của chúng tôi là trước đây, người dân cần thì đến chính quyền, còn bây giờ chính quyền, cán bộ phải xuống tận nơi xem người dân cần cái gì mà giải quyết" - ông Hiếu nhấn mạnh.