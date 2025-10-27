HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Net Zero

Cấp thiết sử dụng vật liệu xây dựng xanh

Sơn Nhung

Lĩnh vực xây dựng đứng trước áp lực chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình tuần hoàn khi phải giảm gần 80 triệu tấn CO2.

Tại hội thảo "Vật liệu xây dựng xanh - Nền tảng cho dự án bền vững" do Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) tổ chức cuối tuần qua ở TP HCM, ông Nguyễn Hữu Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Môi trường và Vật liệu xây dựng (VLXD) - Bộ Xây dựng, cho biết Chính phủ đang hoàn tất báo cáo quốc gia tự nguyện gửi Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu. Lĩnh vực xây dựng đứng trước áp lực chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình tuần hoàn khi phải giảm gần 80 triệu tấn CO2.

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Viện VLXD - Bộ Xây dựng, thông tin ngành xây dựng đang phát thải khí nhà kính với tỉ trọng lớn, trong đó lĩnh vực VLXD chiếm hơn 15% tổng lượng khí thải toàn cầu. Tại Việt Nam, sản xuất VLXD dự kiến phát thải 101,89 triệu tấn CO2 vào năm 2025.

Theo bà Linh, lĩnh vực xây dựng có thể giảm khoảng 33%-40% tổng năng lượng tiêu thụ và phát thải khí nhà kính toàn cầu với chiến lược tập trung vào tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo, tối ưu nguồn nhiên liệu và áp dụng các biện pháp giảm, tái chế chất thải.

"Để giảm phát thải, nhiều nước đang áp dụng cơ chế Phân tích vòng đời sản phẩm (LCA) và Tuyên bố sản phẩm môi trường (EPD), song Việt Nam còn thiếu tiêu chuẩn quốc gia, hướng dẫn chi tiết. Dẫu vậy, Chính phủ cũng đã có những cam kết, định hướng cụ thể nhằm thúc đẩy tính bền vững và giảm phát thải carbon trong ngành VLXD" - bà Linh nêu rõ.

Ông Douglas Lee Snyder, Giám đốc điều hành VGBC, chỉ ra công trình xây dựng là một trong những nguyên nhân chính tác động tiêu cực đến môi trường - với 35% tổng lượng khí nhà kính và 35% tổng lượng nguyên liệu thô được khai thác trên toàn cầu. Ngoài ra, Việt Nam còn đối mặt với những thách thức môi trường đặc thù, chẳng hạn lưu vực sông Mê Kông chỉ còn đủ cát cho xây dựng trong khoảng 10 năm tới.

Về giải pháp giảm phát thải, đại diện VGBC dẫn nghiên cứu mới nhất cho thấy bê-tông tái chế có thể thay thế cát tự nhiên trộn vữa và tận dụng chất thải công nghiệp để biến thành nguyên liệu đầu vào.

Đại diện VGBC cũng nêu hàng loạt giải pháp cấp thiết khác, gồm: sử dụng bê-tông dự ứng lực, vật liệu có thành phần tái chế, vật liệu carbon thấp/cô lập carbon, gỗ khối và các vật liệu sinh học khác... Bên cạnh đó là xây dựng các tòa nhà dễ tháo dỡ và lắp ráp lại, cho phép các cấu kiện được tái sử dụng trong tương lai.

"Việc áp dụng giải pháp kết cấu gỗ khối có thể giảm 52% khí thải CO2 so với phương án xây dựng truyền thống" - đại diện VGBC khẳng định.


