Kinh tế

Cáp treo Bà Nà lãi lớn

Sơn Nhung

(NLĐO)- Cáp treo Bà Nà ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 846 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 với nhiều kết quả tích cực.

Cáp treo Bà Nà lãi gần 1.000 tỉ đồng trước thuế

Trong nửa đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế xấp xỉ 1.000 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 846 tỉ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ 2024. Tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 9,3%, cao hơn đáng kể so với mức 5,6% cùng kỳ năm trước. 

Cáp treo Bà Nà cho biết lợi nhuận tăng nhờ biên lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục duy trì ổn định.

Tính đến ngày 30-6, vốn chủ sở hữu của công ty tăng gần 26% so với cuối năm 2024, phản ánh tiềm lực tài chính ngày càng vững mạnh.

Một điểm sáng khác là dư nợ trái phiếu giảm mạnh, đưa hệ số tổng dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu xuống 0,32 lần. Các chỉ số thanh khoản cũng cải thiện rõ rệt. Hệ số thanh toán ngắn hạn đạt 2,24 lần, tăng so với mức 1,46 lần cùng kỳ, cho thấy doanh nghiệp chủ động được nguồn vốn lưu động và đảm bảo tốt khả năng đáp ứng nghĩa vụ tài chính trong ngắn hạn.

Cáp treo Bà Nà lãi lớn- Ảnh 2.

Cáp treo Bà Nà lãi lớn

Khởi công tổ hợp 52.000 tỉ đồng tại Bà Nà – Suối Mơ

Song song với kết quả kinh doanh, cuối tháng 8 vừa qua, doanh nghiệp đã khởi công giai đoạn 2 tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tại Bà Nà, với tổng mức đầu tư 52.000 tỉ đồng.

Quần thể Khu du lịch sinh thái & đô thị Bà Nà – Suối Mơ có quy mô 806 ha, trải dài trên địa bàn hai xã thuộc huyện Hòa Vang (Đà Nẵng), gồm khu đô thị sinh thái Suối Mơ dưới chân núi và khu du lịch trên đỉnh Bà Nà.

Giai đoạn này, dự án sẽ triển khai nhiều hạng mục như tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao quy mô 2.500 phòng, khu vui chơi giải trí, nhà biểu diễn đa năng, vườn chủ đề trong nhà và trung tâm hội nghị. Bên cạnh đó, công ty cũng khởi động tuyến cáp treo Bà Nà số 9 với chiều dài một chiều 5,9 km, gồm 154 cabin, công suất vận chuyển 2.900 khách/giờ.

Với kết quả kinh doanh tích cực cùng dự án quy mô lớn đang được triển khai, Cáp treo Bà Nà tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp du lịch – dịch vụ hàng đầu, sở hữu dư địa tăng trưởng đáng kể trong những năm tới.

Tin liên quan

Điều chỉnh siêu dự án Bà Nà - Suối Mơ, vốn đầu tư tăng lên 2 tỉ USD

Điều chỉnh siêu dự án Bà Nà - Suối Mơ, vốn đầu tư tăng lên 2 tỉ USD

(NLĐO) - Quy mô siêu dự án Bà Nà - Suối Mơ ở TP Đà Nẵng được điều chỉnh, thêm 7.000 phòng khách sạn cùng 2 tuyến cáp treo.

Đà Nẵng có xe buýt từ sân bay đi Bà Nà Hills

(NLĐO) - Sở Giao thông Vận tải TP Đà Nẵng vừa công bố vận hành 4 tuyến xe buýt không trợ giá trong đó có tuyến kết nối từ sân bay đến khu du lịch Bà Nà Hills từ ngày 27-1.

lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm tình hình tài chính Bà Nà Hills cáp treo Bà Nà trái phiếu doanh nghiệp
