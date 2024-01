Sáng 8-6, toàn bộ 104 tài xế và phụ xe tuyến xe buýt Quảng An (tuyến có trợ giá) đồng loạt ký đơn gửi Thành ủy, HĐND, UBND và LĐLĐ TP Đà Nẵng kiến nghị can thiệp bảo vệ quyền lợi trước việc Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1 (Công ty Quảng An 1, đơn vị vận hành tuyến xe buýt) liên tục để xảy ra nợ lương và các chế độ bảo hiểm.