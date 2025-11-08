Cặp tượng cổ bị mất tại Đền Thần: Tìm thấy trong tình trạng mất phần đầu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cặp tượng cổ bị mất tại Đền Thần: Tìm thấy trong tình trạng mất phần đầu

Đức Ngọc

(NLĐO) - Cặp tượng cổ bằng đá tại di tích Quốc gia Đền Thần bị mất nhiều năm được tìm thấy trong tình trạng mất phần đầu.

Ngày 8-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Hồ Nghĩa Đường, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An, cho biết 2 pho tượng đá cổ hình lính quản mã bị mất nhiều năm trước của Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Đền Thần đã được tìm thấy trong tình trạng chỉ có phần thân, mất phần đầu.

Cặp tượng cổ bị mất tại Đền Thần: Tìm thấy trong tình trạng mất phần đầu - Ảnh 1.

Cặp tượng cổ được tìm thấy trong tình trạng mất phần đầu. Ảnh: CSCC

Theo ông Đường, cặp cổ vật này bị mất trộm, đập mất phần đầu. Thời gian qua xã có nhờ tìm kiếm và được một doanh nghiệp hỗ trợ tìm lại và cung tiến cho đền. Hiện tại 2 bức tượng đã được các nghệ nhân các tỉnh phía Bắc làm lại phần đầu, đưa về làm lễ yên vị tại Đền Thần.

2 tượng đá cổ tại Đền Thần bị mất được tìm trong tình trạng mất phần đầu được gọi tượng ông quản mã (ngựa). Theo hồ sơ di tích, mỗi tượng cao 0,6m được chạm toàn thân, vận võ phục, tay phải cầm kiếm sẵn sàng bảo vệ ngựa chiến.

Theo cán bộ văn hóa địa phương, cặp tượng đã lần lượt bị mất trộm từ nhiều năm trước. Một số chuyên gia về di sản và nhà sưu tầm cổ vật cho biết, một pho tượng tinh xảo như vậy có thể được các nhà sưu tầm trả giá trị rất lớn.

Cặp tượng cổ bị mất tại Đền Thần: Tìm thấy trong tình trạng mất phần đầu - Ảnh 2.

Một tượng cổ trước khi bị mất trộm. Ảnh: Ban quản lý di tích cung cấp

Được biết, di tích Đền Thần được Bộ VHTTDL xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Quốc gia theo quyết định số 3821/QĐ-BVHTTDL ngày 31-10-2013.

Theo hồ sơ di tích, Đền Thần là nơi thờ "Mộc Lôi linh ứng thiên thần" và phối tế thờ 3 ông tổ khai cơ Hồ, Nguyễn, Hoàng - là những vị thiên thần và nhân thần có công bảo quốc, hộ dân. Vì vậy nhân dân gọi là Đền Thần. Di tích còn có tên gọi khác là đền làng Quỳnh Đôi bởi vùng đất có di tích mang tên làng Quỳnh Đôi (cũ).

Đây là công trình kiến trúc cổ, quý, đã xây dựng từ rất lâu, có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học thẩm mỹ. Hiện đền lưu giữ nhiều hiện vật cổ được chế tác tinh xảo từ đá, phản ánh tài năng của các nghệ nhân dân gian xứ Nghệ, tiêu biểu như các tượng đá hổ chầu, ngựa chiến, lính quản ngựa (dân gian hay gọi ông quản ngựa), voi chiến, nghê, hộ pháp.

Tin liên quan

Pho tượng lạ màu vàng mặc vest không phải là tượng cổ

Pho tượng lạ màu vàng mặc vest không phải là tượng cổ

(NLĐO)- Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã xác minh làm rõ pho tượng lạ màu vàng được 1 hộ dân dọn đầm nuôi tôm đụng phải không phải là tượng cổ có giá trị mà chỉ là pho tượng thông thường.

Phát hiện tượng cổ bằng đá nguyên vẹn tại Dinh ông Hoàng Mười

(NLĐO)- Người dân đã bất ngờ phát hiện pho tượng cổ bằng đá 1 quan võ cao khoảng 1,5 m nằm dưới lớp đất sâu 1,4 m trong quá trình dọn dẹp mặt bằng Đền Cả, còn gọi là Dinh đô quan Hoàng Mười được xây dựng vào năm 1060.

Đào được tượng cổ trong ngôi chùa hơn 700 năm

(NLĐO) – Đang tiến hành khai quật phần chính điện chùa Hoằng Phúc, lực lượng chức năng phát hiện nhiều pho tượng cổ bằng đồng chưa xác định được niên đại.

tỉnh Nghệ An công trình kiến trúc di tích lịch sử di tích quốc gia công trình kiến trúc cổ tượng cổ Đền Thần
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo