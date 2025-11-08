Cặp tượng cổ bị mất tại Đền Thần: Tìm thấy trong tình trạng mất phần đầu

Ngày 8-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Hồ Nghĩa Đường, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An, cho biết 2 pho tượng đá cổ hình lính quản mã bị mất nhiều năm trước của Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Đền Thần đã được tìm thấy trong tình trạng chỉ có phần thân, mất phần đầu.

Cặp tượng cổ được tìm thấy trong tình trạng mất phần đầu. Ảnh: CSCC

Theo ông Đường, cặp cổ vật này bị mất trộm, đập mất phần đầu. Thời gian qua xã có nhờ tìm kiếm và được một doanh nghiệp hỗ trợ tìm lại và cung tiến cho đền. Hiện tại 2 bức tượng đã được các nghệ nhân các tỉnh phía Bắc làm lại phần đầu, đưa về làm lễ yên vị tại Đền Thần.

2 tượng đá cổ tại Đền Thần bị mất được tìm trong tình trạng mất phần đầu được gọi tượng ông quản mã (ngựa). Theo hồ sơ di tích, mỗi tượng cao 0,6m được chạm toàn thân, vận võ phục, tay phải cầm kiếm sẵn sàng bảo vệ ngựa chiến.

Theo cán bộ văn hóa địa phương, cặp tượng đã lần lượt bị mất trộm từ nhiều năm trước. Một số chuyên gia về di sản và nhà sưu tầm cổ vật cho biết, một pho tượng tinh xảo như vậy có thể được các nhà sưu tầm trả giá trị rất lớn.

Một tượng cổ trước khi bị mất trộm. Ảnh: Ban quản lý di tích cung cấp

Được biết, di tích Đền Thần được Bộ VHTTDL xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Quốc gia theo quyết định số 3821/QĐ-BVHTTDL ngày 31-10-2013.

Theo hồ sơ di tích, Đền Thần là nơi thờ "Mộc Lôi linh ứng thiên thần" và phối tế thờ 3 ông tổ khai cơ Hồ, Nguyễn, Hoàng - là những vị thiên thần và nhân thần có công bảo quốc, hộ dân. Vì vậy nhân dân gọi là Đền Thần. Di tích còn có tên gọi khác là đền làng Quỳnh Đôi bởi vùng đất có di tích mang tên làng Quỳnh Đôi (cũ).

Đây là công trình kiến trúc cổ, quý, đã xây dựng từ rất lâu, có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học thẩm mỹ. Hiện đền lưu giữ nhiều hiện vật cổ được chế tác tinh xảo từ đá, phản ánh tài năng của các nghệ nhân dân gian xứ Nghệ, tiêu biểu như các tượng đá hổ chầu, ngựa chiến, lính quản ngựa (dân gian hay gọi ông quản ngựa), voi chiến, nghê, hộ pháp.