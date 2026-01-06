HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Cặp vợ chồng giả danh cảnh sát hình sự tới nhà dân đe dọa

Tuấn Minh

(NLĐO)- Để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản, vợ chồng Ngô Đức Quân ở Thanh Hóa đã "lên kịch bản" sau đó tới nhà dân giả danh cảnh sát hình sự để đe dọa

Ngày 6-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 vợ chồng Ngô Đức Quân (SN 1990; ngụ phố Thanh Bình 2, phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Bùi Thị Linh (SN 1994; quê xã Hoằng Châu, tỉnh Thanh Hóa) là những người đã tới nhà dân giả danh cảnh sát hình sự, để điều tra làm rõ về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Khởi tố 2 vợ chồng giả danh cảnh sát hình sự tới nhà dân đe dọa đòi tiền - Ảnh 1.

Vợ chồng Ngô Đức Quân và Bùi Thị Linh giả danh cảnh sát hình sự để đe dọa người dân nhằm chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, chiều 28-12-2025, Công an xã Hoằng Châu tiếp nhận tin báo của ông N.V.U. (ngụ xã Hoằng Châu) về việc, có người đàn ông tự xưng là Nguyễn Quốc Hoàng, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, đến nhà ông làm việc vì vợ ông vi phạm pháp luật.

Tại đây, đối tượng này đã dùng lời lẽ đe dọa vợ chồng ông U. nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Hoằng Châu đã phân công tổ công tác nhanh chóng xác minh, làm rõ và bắt giữ đối tượng tự xưng là Nguyễn Quốc Hoàng.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên thật là Ngô Đức Quân. Vì cần tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân, khoảng 15 giờ ngày 28-12-2025, Quân đến nhà ông U. và mang theo một chứng minh Công an nhân dân giả mang tên Nguyễn Quốc Hoàng (được đối tượng đặt mua trên mạng từ trước).

Trước khi đi, Quân có bàn bạc, thống nhất với vợ là Bùi Thị Linh qua điện thoại và được vợ hướng dẫn cách để đe dọa gia đình ông U. phải đưa tiền.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quảng Trị: Bắt 2 thanh niên giả danh cảnh sát cơ động, chặn người đi đường để “làm luật”

Quảng Trị: Bắt 2 thanh niên giả danh cảnh sát cơ động, chặn người đi đường để “làm luật”

(NLĐO) - Giả danh cảnh sát cơ động, hai thanh niên ở Quảng Trị chặn xe máy trên phố, dọa xử phạt rồi lấy 300.000 đồng của người đi đường.

Khởi tố 2 thanh niên giả danh cảnh sát hình sự chặn xe người đi đường

(NLĐO) – Để có tiền chơi game, 2 thanh niên 19 tuổi ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã giả danh cảnh sát hình sự, mang còng số 8 đi chặn xe người đi đường rồi trấn lột tiền.

CLIP: Giả danh cảnh sát hình sự để đòi “ăn nhậu”

(NLĐO) - Tin lời Nguyễn Văn Chiến là cảnh sát hình sự, 2 đối tượng đánh bạc đã dẫn Chiến đi nhậu vài lần và cho một con gà.

