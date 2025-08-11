Quảng Trị: Bắt 2 thanh niên giả danh cảnh sát cơ động, chặn người đi đường để “làm luật”





Hai đối tượng giả danh cảnh sát cơ động

Ngày 11-8, Công an phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị cho biết đang làm rõ vụ hai thanh niên giả danh lực lượng công an để chặn xe, kiểm tra và lấy tiền người đi đường.

Hai người bị mời làm việc là Đặng Trung Quân (20 tuổi, ngụ phường Đồng Hới) và Bùi Bảo Long (21 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 30 ngày 9-8, Quân điều khiển xe máy biển số 74 A-A - -564.80 (biển thật là 74 A-A-564.90, đã dán đổi số 9 thành số 8) chở Long đi uống nước tại quảng trường Hồ Chí Minh (phường Đồng Hới). Tại đây, cả hai bàn nhau đi “bắt” các xe lạng lách.

Sau đó, Quân chở Long chạy trên đường Lý Thường Kiệt theo hướng Nam - Bắc. Khi đến trước số 302 đường Lý Thánh Tông (TDP 6 Lộc Đại, phường Đồng Thuận), cả hai áp sát, chặn đầu xe máy do Trần Nam Quốc và Nguyễn Duy Hoàng (ngụ xã Hoàn Lão) điều khiển.

Quân rút điện thoại, mở hình mình mặc trang phục cảnh sát cơ động cho Quốc và Hoàng xem, rồi yêu cầu kiểm tra giấy tờ, dọa xử lý các lỗi chạy nhanh, xe không gương, thay đổi kết cấu. Sau đó, hai thanh niên này yêu cầu Quốc và Hoàng đi theo đến gần số 27 đường Lê Mô Khải (TDP 6, phường Đồng Thuận) và buộc bỏ 300.000 đồng vào cốp xe của Quân để “được bỏ qua”.

Số tiền này sau đó được cả hai tiêu xài chung. Tại cơ quan công an, Quân và Long đã thừa nhận hành vi.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.