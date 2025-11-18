Cấp xã, phường ở Thanh Hóa được giao tổng cộng 332 xe công

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cấp xã, phường ở Thanh Hóa được giao tổng cộng 332 xe công

Tuấn Minh

(NLĐO)- Thanh Hóa quyết định phân bổ số lượng 569 xe công cho các cơ quan đơn vị cấp tỉnh, cấp xã, trong đó cấp xã, phường được phân bổ 332 xe ô tô

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ngày 17-11 vừa ban hành quyết định phân bổ số lượng xe công phục vụ công tác chung và phương thức quản lý xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh (không bao gồm Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh ủy); các xã, phường thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Cấp xã ở Thanh Hóa được giao 332 xe công - Ảnh 1.

Theo quyết định mỗi cơ quan cấp xã, phường ở Thanh Hóa được phân bổ 2 xe công (trong đó Đảng ủy 1 xe, UBND 1 xe). Ảnh minh họa

Theo quyết định, các đơn vị được phân bổ ô tô gồm Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành và đơn vị tương đương cấp tỉnh. Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; cùng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở và các xã, phường.

Trong quyết định, UBND tỉnh Thanh Hóa dự kiến phân bổ tối đa 569 ô tô công cho các đơn vị. Trong đó, các sở có số lượng xe được phân bổ số lượng lớn gồm: Sở Y tế 89 xe (trong đó 50 xe phân bổ cho các bệnh viện); Sở Nông nghiệp và Môi trường 30 xe; Sở Xây dựng 11 xe, Sở Công Thương 8 xe...

Đối với chính quyền cấp xã, Thanh Hóa sẽ phân bổ 332 xe cho 166 xã, phường, trong đó, Đảng ủy cấp xã, phường được cấp 1 xe, UBND xã, phường được cấp 1 xe công.

Tại quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị có tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trực tiếp quản lý, sử dụng để phục vụ công tác chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị; trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có đơn vị thuộc, trực thuộc thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định việc bố trí sử dụng cho phù hợp (phương thức quản lý trực tiếp).

Tin liên quan

UBND TP HCM yêu cầu hoàn chỉnh đề án xe công nghệ điện trước 31-10

UBND TP HCM yêu cầu hoàn chỉnh đề án xe công nghệ điện trước 31-10

(NLĐO) - TP HCM đẩy mạnh chuyển đổi xanh trong giao thông, nâng tỉ lệ xe điện, mở rộng trạm sạc và chuẩn bị đề án chuyển đổi toàn bộ xe công nghệ sang điện

TP HCM: Đề xuất giãn tiến độ chuyển đổi xe công nghệ thêm nửa năm

(NLĐO) - Sau khi mở rộng địa giới, TP HCM đẩy mạnh đề án hạ tầng giao thông xanh, chuẩn bị phủ trạm sạc điện mọi địa bàn.

Thủ tướng chỉ đạo kiểm kê đầy đủ xe công sau sáp nhập tỉnh

(NLĐO)- Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị rà soát, tăng cường công tác hạch toán, quản lý, sử dụng tài sản công.

tỉnh Thanh Hóa Xe ô tô cấp xã xe công xe ô tô công giáo xe cho cấp xã
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo