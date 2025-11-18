Cấp xã, phường ở Thanh Hóa được giao tổng cộng 332 xe công

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ngày 17-11 vừa ban hành quyết định phân bổ số lượng xe công phục vụ công tác chung và phương thức quản lý xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh (không bao gồm Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh ủy); các xã, phường thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Theo quyết định mỗi cơ quan cấp xã, phường ở Thanh Hóa được phân bổ 2 xe công (trong đó Đảng ủy 1 xe, UBND 1 xe). Ảnh minh họa

Theo quyết định, các đơn vị được phân bổ ô tô gồm Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành và đơn vị tương đương cấp tỉnh. Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; cùng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở và các xã, phường.

Trong quyết định, UBND tỉnh Thanh Hóa dự kiến phân bổ tối đa 569 ô tô công cho các đơn vị. Trong đó, các sở có số lượng xe được phân bổ số lượng lớn gồm: Sở Y tế 89 xe (trong đó 50 xe phân bổ cho các bệnh viện); Sở Nông nghiệp và Môi trường 30 xe; Sở Xây dựng 11 xe, Sở Công Thương 8 xe...

Đối với chính quyền cấp xã, Thanh Hóa sẽ phân bổ 332 xe cho 166 xã, phường, trong đó, Đảng ủy cấp xã, phường được cấp 1 xe, UBND xã, phường được cấp 1 xe công.

Tại quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị có tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trực tiếp quản lý, sử dụng để phục vụ công tác chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị; trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có đơn vị thuộc, trực thuộc thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định việc bố trí sử dụng cho phù hợp (phương thức quản lý trực tiếp).