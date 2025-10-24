HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

UBND TP HCM yêu cầu hoàn chỉnh đề án xe công nghệ điện trước 31-10

Ngọc Quý

(NLĐO) - TP HCM đẩy mạnh chuyển đổi xanh trong giao thông, nâng tỉ lệ xe điện, mở rộng trạm sạc và chuẩn bị đề án chuyển đổi toàn bộ xe công nghệ sang điện

Ngày 24-10, Văn phòng UBND TP HCM thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải. 

TP HCM yêu cầu hoàn chỉnh đề án xe công nghệ điện trước 31-10 - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP HCM chỉ đạo hoàn thiện đề án chuyển đổi xe công nghệ, giao hàng sang điện trước ngày 31-10, hướng tới giao thông xanh và giảm phát thải

Theo kết luận, đến nay công tác chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn TP HCM đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỉ lệ xe buýt sử dụng điện và khí CNG chiếm 45,2% tổng số xe buýt đang hoạt động; taxi điện đạt 71% tổng số taxi; xe máy điện chiếm khoảng 28,1% tổng số xe máy vận chuyển hành khách qua ứng dụng điện tử.

Hệ thống hạ tầng sạc điện cũng được mở rộng với khoảng 1.000 trạm sạc đã đi vào vận hành, trong đó Tập đoàn V-Green chiếm gần 900 trạm với hơn 14.700 cổng sạc cho ô tô điện và 300 trạm sạc nhanh cho xe máy điện. Selex Motors đã triển khai 50 điểm đổi pin, tương ứng khoảng 900 pin dùng chung cho nhiều hãng xe, góp phần thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn trong giao thông đô thị.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi xanh, UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát toàn bộ các chương trình, đề án và kế hoạch đang triển khai liên quan đến lĩnh vực này. Trong đó, có Đề án kiểm soát khí thải phương tiện, Đề án phát triển đường sắt đô thị, Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh… Việc rà soát, đánh giá và đề xuất điều chỉnh, bổ sung phải bảo đảm đồng bộ, kế thừa và không trùng lắp, hoàn thành trước ngày 15-11-2025.

Sở Xây dựng được giao khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết về Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông (giai đoạn 1) để trình HĐND TP tại kỳ họp tháng 11-2025; đồng thời tham mưu đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi xanh tại các khu vực đủ điều kiện như Côn Đảo, Cần Giờ, hoàn thành hồ sơ trình trong quý I/2026.

Thành phố cũng yêu cầu hoàn thiện dự thảo Kế hoạch chuyển đổi xanh trong hoạt động giao thông vận tải, trình UBND TP ban hành trước ngày 15-11-2025; đẩy nhanh tiến độ để đưa tuyến xe buýt điện kết nối từ sân bay Cỏ Ống (Côn Đảo) về trung tâm đặc khu vào đầu tháng 12-2025.

Đối với Đề án chuyển đổi xe 2 bánh từ xăng sang điện cho toàn bộ tài xế công nghệ và giao hàng, UBND TP giao Viện Nghiên cứu phát triển TP hoàn chỉnh nội dung, gửi Sở Xây dựng thẩm định trước ngày 31-10-2025; việc thẩm định phải làm rõ cơ sở pháp lý, thẩm quyền và quy trình ban hành cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh, hoàn thành trước ngày 20-11-2025.

Song song đó, Viện Nghiên cứu phát triển TP được giao phối hợp các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, tham mưu giải pháp chuyển đổi xanh trong các lĩnh vực khác như nông nghiệp, năng lượng, kinh tế và công nghệ.

UBND TP cũng yêu cầu Sở Công Thương và Tổng Công ty Điện lực TP phối hợp với Sở Xây dựng xây dựng kế hoạch bảo đảm nguồn điện cho hệ thống trạm sạc đến năm 2030, tầm nhìn 2045, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong đấu nối và lắp đặt trạm biến thế. Công an TP phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân bảo đảm an toàn phòng cháy, đặc biệt tại các khu dân cư, chung cư và trung tâm thương mại có sử dụng phương tiện điện.

Việt Nam sắp vượt Thái Lan về tiêu thụ xe điện

Việt Nam sắp vượt Thái Lan về tiêu thụ xe điện

Xe thuần điện hiện chiếm 26% tổng doanh số ô tô mới tại Việt Nam, cao hơn mức 23% của Thái Lan

Đổi xe máy xăng chạy 15 năm lấy xe điện mới, chỉ bù hơn 10 triệu đồng

(NLĐO) - Hãng xe máy điện VinFast liên tục tổ chức các sự kiện đổi xe xăng sang xe điện, rất nhiều người đem xe máy cũ đến - mang xe điện mới về.

Từ năm 2020, toàn bộ tăng trưởng doanh số ô tô toàn cầu đến từ xe điện

Doanh số ô tô tăng trưởng kể từ 2020 đều nhờ xe điện, trong khi xe chạy xăng dầu liên tục suy giảm

TP HCM xe điện Grab xe công nghệ chuyển đổi xe công nghệ sang xe điện
