Giải trí

CAPTAIN BOY đối diện với chính mình trước khi "Mặt chạm mặt"

Thùy Trang

(NLĐO)- CAPTAIN BOY "tẩy trắng" trong MV Giá mà anh, tạo hình trưởng thành sau bước sang tuổi 22.

CAPTAIN BOY với "Giá mà anh" 

CAPTAIN BOY đối diện với chính mình trước khi "Mặt chạm mặt" - Ảnh 1.

CAPTAIN BOY đối diện với chính mình trước khi "Mặt chạm mặt"

CAPTAIN BOY vừa ra mắt MV "Giá mà anh" - dự án đánh dấu sự chiêm nghiệm sâu sắc cũng như trưởng thành trong âm nhạc của nam ca sĩ. MV Giá mà anh là món quà bất ngờ mà CAPTAIN BOY dành cho fan ngay trước thềm mini concert "Mặt chạm mặt". 

Ca khúc nói về sự cô đơn của một chàng trai, mong được gặp nhân vật "em" nhưng hoàn cảnh không cho phép. "Em" ở đây không chỉ là một người con gái, mà còn là những điều anh mong muốn, cũng có khi là chính bản thân chàng trai.

Bài hát được CAPTAIN BOY lên ý tưởng trong những ngày giãn cách xa hội vì COVID-19. Chàng trai Hoàng Đức Duy thời điểm ấy vừa tròn 18 tuổi, mọi thứ lúc ấy khiến anh cảm thấy mong lung. "Mình cảm thấy như có một nỗi nhớ vô hình, nhưng cũng chẳng biết nhớ gì hay muốn gì. Càng về sau mình mới cảm nhận rõ, thì ra mình nhớ sân khấu, nhớ người hâm mộ, nhớ những ngày được thoải mái giao lưu với Cừu Có Cánh (tên FC của CAPTAIN BOY)"- anh nói.

Từ những giai điệu ban đầu, gần 5 năm sau khi biết bản thân mình thực sự muốn gì, CAPTAIN BOY mới chính thức hoàn thiện ca khúc. 

Với Giá mà anh, CAPTAIN BOY mong mọi người hãy biết yêu thương bản thân, lắng nghe từ bên trong để hiểu chính mình. Vẫn là dòng nhạc sở trường ballad, em út Anh trai say hi 2024 đã phô diễn trọn vẹn thế mạnh của mình. 

Những nốt cao, luyến láy hay xử lý tiết tấu của CAPTAIN BOY khiến người nghe nhận ra rõ màu sắc âm nhạc của nam nghệ sĩ.

CAPTAIN BOY: sự trở lại bùng nổ 

CAPTAIN BOY đối diện với chính mình trước khi "Mặt chạm mặt" - Ảnh 2.

CAPTAIN BOY: sự trở lại bùng nổ

Về hình ảnh, giọng ca Ai lớn cũng phải trở lại với tóc bạch kim. Tuy nhiên không còn là cậu bé loi choi như thời điểm trước, CAPTAIN BOY trưởng thành hơn. 

Từng nói cột mốc tuổi 22 là một điều đặc biệt, CAPTAIN BOY đang cho thấy sự biến hóa linh hoạt, những bước tiến vượt bậc của mình.

CAPTAIN BOY được biết đến sau Rap Việt 2023, và được khán giả yêu mến hơn cả khi tham gia Anh Trai "Say Hi" 2024. Ở những dự án cá nhân, CAPTAIN BOY luôn cho thấy sự all-rounder (các kỹ năng hoàn chỉnh) của mình khi tự sáng tác, làm nhạc và thể hiện ca khúc. 

Mini concert Mặt chạm mặt diễn ra vào ngày 29-11 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP HCM).

