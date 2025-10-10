HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Em út "Anh trai say hi" mùa 1- CAPTAIN BOY có mini concert đầu tiên trong đời

Thùy Trang

(NLĐO) - CAPTAIN BOY thực hiện mini concert đầu tiên "Mặt chạm mặt" sau 3 năm hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp.

CAPTAIN BOY đánh úp fan

Em út Anh trai say hi mùa 1- CAPTAIN BOY có mini concert đầu tiên trong đời - Ảnh 1.

CAPTAIN BOY- em út của Anh trai say hi mùa 1 có sinh nhật tuổi 22 đáng nhớ

Tối 9-10, CAPTAIN BOY bất ngờ đăng tải thông tin tổ chức mini concert đầu tiên có tên "Mặt chạm mặt". Đây là cột mốc mới cho hành trình hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp của nam nghệ sĩ sinh năm 2003.

Mini Concert "Mặt chạm mặt" là ấp ủ của CAPTAIN BOY sau hành trình "Anh trai say hi", với mong muốn có một sân khấu riêng được trình diễn cho fan, gửi lời biết ơn đến người hâm mộ đã luôn ủng hộ ảnh trong hành trình hoạt động nghệ thuật. Đây cũng là lời hứa mà CAPTAIN BOY đã hứa với Cừu có cánh (FC của anh).

Mini concert "Mặt chạm mặt" diễn ra vào 29-11 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP HCM).

Chia sẻ về hành trình thực hiện mini concert lần đầu tiên trong đời, CAPTAIN BOY nói: "Mình đã luôn mong có ngày này, giờ là lúc Captain Boy được bộc bạch hết với Cừu Có Cánh.

Một sân khấu riêng để thể hiện, một cơ hội để được đáp lại tấm chân tình, một lời cảm ơn được trực tiếp nói ra, mình thực sự rất háo hức. Có nhiều điều bất ngờ, nhiều món quà nữa mình gửi đến mọi người trong "Mặt chạm mặt", hy vọng sớm gặp nhau".

CAPTAIN BOY muốn "chạm mặt" cùng fan

Em út Anh trai say hi mùa 1- CAPTAIN BOY có mini concert đầu tiên trong đời - Ảnh 2.

CAPTAIN BOY rất được yêu thích sau Anh trai say hi

Đặt tên mini concert là "Mặt chạm mặt" là cách tả thực CAPTAIN BOY được giao lưu với fan. Ở góc nhìn khác là cách anh đối mặt với chính bản thân, con đường mà mình đã lựa chọn. Ở độ tuổi đáng ra vẫn còn những phân vân về sự nghiệp, CAPTAIN BOY đã có một định hướng rõ ràng, một màu sắc âm nhạc riêng khó trộn lẫn.

CAPTAIN BOY được biết đến sau Rap Việt 2023, và được khán giả yêu mến hơn cả khi tham gia "Anh trai say hi" 2024. Là em út trong chương trình nhưng ca sĩ sinh năm 2003 được khen ngợi về tư duy âm nhạc hiện đại, mới mẻ và khả năng tự sáng tác của mình.

Tháng 10-2024, CAPTAIN BOY trình làng MV debut có tên "Ừ thì chia tay". Đây là sản phẩm đầu tiên đánh dấu hành trình bước chân vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Tháng 6-2025, anh tiếp tục ra mắt "Ai lớn cũng phải" vào đúng dịp sinh nhật của mình. Mini concert "Mặt chạm mặt" là một điều đặc biệt nữa CAPTAIN BOY dành tặng fan và chính tuổi 22 của mình.

