Cắt giảm 12 dự án đầu tư công ở Phú Quốc

Ngày 26-7, tại kỳ họp thứ 17, HĐND TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư cắt giảm 12 dự án tại TP Phú Quốc.

Các dự án bị cắt giảm, hủy bỏ, gồm: Trường mầm non Dương Đông 2; Khu trung tâm hành chính Phú Quốc; Trường tiểu học Dương Tơ 1 điểm Suối Lớn; Trường tiểu học và THCS Bãi Thơm; Trường THCS Hàm Ninh; Trường mầm non Hồ Thị Nghiêm; Trường mầm non An Thới giai đoạn 2; Trường tiểu học và THCS An Thới 2; đường ven biển phía Tây; Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc; chợ mới An Thới; xây dựng mới đồn biên phòng.

Việc cắt giảm 12 dự án nói trên có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chính là nhiều dự án chưa có quỹ đất để thực hiện.

Riêng Dự án Khu trung tâm hành chính Phú Quốc do nguyên nhân bất khả kháng làm thay đổi về mục tiêu, quy mô đầu tư, chi phí và thời gian thực hiện.

Cụ thể, dự án được phê duyệt trong thời gian từ 2021 đến 2024 nhưng tới thời điểm hiện tại chưa chuẩn bị đầu tư dự án, dẫn tới không thể hoàn thành theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

Ngoài ra, tại kỳ họp này, HĐND TP Phú Quốc còn thông qua 7 nghị quyết khác như: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội TP Phú Quốc năm 2024; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học An Thói 2 (điểm ấp 6)…