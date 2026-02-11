HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Cắt toàn bộ dạ dày cứu sống người bệnh ung thư nguy kịch

Hải Yến

(NLĐO) - Sau phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày, người bệnh được nối ruột non vào thực quản.

Ngày 11-2, Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM cơ sở 2 vừa phẫu thuật thành công một trường hợp ung thư nhiễm cứng toàn bộ dạ dày trong tình trạng nguy kịch, trên nền suy dinh dưỡng nặng và bệnh tim mạch phức tạp.

Cắt toàn bộ dạ dày bằng nội soi cứu sống người bệnh ung thư nguy kịch - Ảnh 1.

Bệnh viện kết hợp nhiều chuyên khoa chẩn đoán, phẫu thuật cho người bệnh

Bệnh nhân là bà N.T.D. (67 tuổi, ở Lâm Đồng), được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng sốc mất máu, xuất huyết tiêu hóa nặng. Trước đó khoảng một tuần, bà không ăn uống được, tụt huyết áp và được điều trị tại một bệnh viện địa phương trước khi chuyển lên TPHCM.

Kết quả nội soi ghi nhận ổ loét lớn vùng thân vị, nguy cơ tái xuất huyết cao trên nền tổn thương nhiễm cứng toàn bộ dạ dày, nghi ung thư và không thể cầm máu bằng phương pháp nội soi. Người bệnh đồng thời mắc nhiều bệnh lý nền nặng như tăng huyết áp, rung nhĩ, suy tim, hẹp van hai lá nặng, thiếu máu và rối loạn điện giải. Tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng với BMI chỉ 15 kg/m², albumin máu 23 g/L làm gia tăng đáng kể nguy cơ biến chứng phẫu thuật.

Cắt toàn bộ dạ dày bằng nội soi cứu sống người bệnh ung thư nguy kịch - Ảnh 2.

Sau 10 ngày phẫu thuật, bệnh nhân phục hồi tốt

Trước tình huống phức tạp, PGS-TS-BS Mai Phan Tường Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, chỉ đạo ê-kíp đã tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa gồm Ngoại Tổng hợp, Gây mê hồi sức, Tim mạch và Dinh dưỡng tiết chế. Sau một ngày tích cực tối ưu hóa toàn trạng, kiểm soát tim mạch và nâng đỡ dinh dưỡng, các bác sĩ thống nhất chỉ định phẫu thuật bán khẩn nhằm xử trí nguồn xuất huyết và loại bỏ tổn thương nghi ung thư.

Ca mổ kéo dài khoảng 3 giờ do BSCKII Chung Hoàng Phương, BSCKI Nguyễn Văn Cao và BSCKI Nguyễn Phú Nhiên thực hiện, bằng phương pháp nội soi hỗ trợ cắt toàn bộ dạ dày kèm nạo hạch. 

Theo các bác sĩ, với người bệnh có nhiều bệnh nền tim mạch nặng kèm suy dinh dưỡng nghiêm trọng, tỉ lệ biến chứng và tử vong chu phẫu theo y văn có thể vượt 50%. Việc lựa chọn kỹ thuật nội soi giúp giảm sang chấn, hạn chế mất máu và hỗ trợ hồi phục sớm hơn so với mổ mở ở nhóm nguy cơ cao.

Kết quả giải phẫu bệnh ghi nhận sang thương loét lớn tại thân vị, kích thước khoảng 10x10 cm, toàn bộ dạ dày nhiễm cứng, phù hợp tổn thương ác tính.

Sau 10 ngày điều trị, người bệnh hồi phục tốt, ăn uống thích nghi, sinh hiệu ổn định và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới. Sau phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày, thực quản được nối với ruột non; người bệnh có nguy cơ thiếu vitamin B12 và sẽ được theo dõi, bổ sung định kỳ. Trong thời gian tới, bà D. sẽ tiếp tục điều trị hóa trị theo phác đồ phù hợp.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên chủ động tầm soát ung thư dạ dày, đặc biệt khi có các triệu chứng kéo dài như đau thượng vị, chán ăn, sụt cân, thiếu máu… Việc phát hiện sớm giúp tăng cơ hội điều trị hiệu quả và giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

