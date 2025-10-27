HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

"Cậu bé đẹp nhất thế giới" qua đời

Minh Khuê

(NLĐO) - Nam diễn viên, nhạc sĩ người Thụy Điển Björn Andrésen đã qua đời ngày 25-10, hưởng thọ 70 tuổi.

Ngôi sao “Death in Venice” - cậu bé đẹp nhất thế giới, ra đi vĩnh viễn

Con gái của Björn Andrésen ngày 27-10 đã đăng cáo phó, thông báo về việc nam diễn viên, nhạc sĩ đã qua đời. Nguyên nhân qua đời chưa được công bố.

Tin buồn sau đó cũng được Kristian Petri - đồng đạo diễn của bộ phim tài liệu "The Most Beautiful Boy in the World" (Cậu bé đẹp nhất thế giới) năm 2021, xác nhận với tờ báo Thụy Điển Dagens Nyheter.

"Cậu bé đẹp nhất thế giới" qua đời - Ảnh 1.

Vẻ đẹp của Björn Andrésen thời trẻ

"Cậu bé đẹp nhất thế giới" qua đời - Ảnh 2.

Ông được mệnh danh "Cậu bé đẹp nhất thế giới"

"Cậu bé đẹp nhất thế giới" qua đời - Ảnh 3.

Tuy nhiên, bi kịch cũng bắt đầu từ đây

"Cậu bé đẹp nhất thế giới" qua đời - Ảnh 4.

Ông không thể thoát khỏi cái bóng của vai diễn

Björn Andrésen sinh năm 1955, có cha mất do tai nạn lúc ông còn nhỏ, mẹ tự tử năm lên 10 tuổi. Dưới áp lực từ bà ngoại, ông đã gia nhập làng giải trí, theo đuổi sự nghiệp người mẫu và diễn xuất.

Ông xuất hiện trong phim "En kärlekshistoria" năm 1970 và tỏa sáng rực rỡ năm 1971 với vai Tadzio, 14 tuổi, trong phim "Death in Venice" của đạo diễn Luchino Visconti. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết "Death in Venice" của Thomas Mann năm 1912.

Sau khi phim ra mắt tại Liên hoan phim Cannes, Björn Andrésen nổi tiếng quốc tế, được mệnh danh là "cậu bé đẹp nhất thế giới". Tuy nhiên, đây cũng là vai diễn ám ảnh, khiến cuộc đời ông gặp phải trắc trở, gập ghềnh.

Björn Andrésen và nỗi đau kinh hoàng từ vai diễn "để đời"

Björn Andrésen khẳng định mình là người dị tính nhưng luôn bị hiểu lầm là người đồng tính. Dù nhiều lần lên tiếng phản bác nhưng định kiến, kỳ thị dành cho ông vẫn không đổi.

Ông từng kể rằng đã bị đạo diễn ép đến hộp đêm dành cho người đồng tính với một nhóm người trưởng thành khi chỉ 16 tuổi. Là một người dị tính, ông không kỳ thị đồng tính nhưng cách bị đối xử ở đó trong độ tuổi quá nhỏ khiến ông "rất khó chịu". Ông cảm thấy bản thân khi đó như một "con thú kỳ lạ" bị nhốt trong lồng.

"Cậu bé đẹp nhất thế giới" qua đời - Ảnh 5.

Björn Andrésen chịu nhiều bi kịch

"Cậu bé đẹp nhất thế giới" qua đời - Ảnh 6.

Ông luôn bị hiểu lầm là người đồng tính dù bản thân khẳng định là dị tính

Björn Andrésen từng chia sẻ trên truyền thông rằng sẽ bảo đạo diễn Luchino Visconti "cút đi" nếu ông ấy vẫn còn sống vì đạo diễn này chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của ông. Nam diễn viên kiêm nhạc sĩ cũng than thở rằng phim "Death in Venice" đã phá hỏng cuộc đời ông một cách đáng tiếc và mãi mãi chỉ được biết đến chủ yếu nhờ vào phim đó.

Không thể trụ lại kinh đô điện ảnh thế giới, ông đã đến Nhật Bản và tham gia hoạt động nghệ thuật tại đây. Ông thu âm một số bài nhạc pop, hoạt động sáng tác âm nhạc chuyên nghiệp và đóng phim. Về sau, ông vẫn thường xuyên biểu diễn và lưu diễn với ban nhạc khiêu vũ Sven Erics.

Từng mô tả sự nghiệp của mình là "hỗn loạn", ông đã xuất hiện trong hơn 30 phim điện ảnh và phim truyền hình, bao gồm một vai nhỏ trong bộ phim kinh dị dân gian "Midsommar".

Phim tài liệu về cuộc đời ông được Kristian Petri và Kristina Lindström đồng đạo diễn, công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Sundance, đã giành Giải thưởng lớn của Ban giám khảo cho hạng mục phim tài liệu.

Ông có hai con với vợ cũ - nhà thơ Susanna Roman. Tuy nhiên, con trai ông Elvin đã qua đời vì hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh lúc 9 tháng tuổi. Đau khổ, ông rơi vào trầm cảm nặng và lạm dụng rượu.

Nữ ca sĩ Lee Min qua đời đột ngột ở tuổi 46

Nữ ca sĩ Lee Min qua đời đột ngột ở tuổi 46

(NLĐO) - Nữ ca sĩ Lee Min - thành viên nhóm nhạc đôi nữ As One, được phát hiện tử vong tại nhà riêng ngày 5-8, hưởng dương 46 tuổi.

"Phật Tổ Như Lai" trong Tây Du Ký qua đời, Lục Tiểu Linh Đồng thương tiếc

(NLĐO) - Nam diễn viên Chu Long Quảng, người vào vai Phật Tổ Như Lai trong phim "Tây Du Ký" năm 1986, đã qua đời ngày 2-8, thọ 86 tuổi.

Người mẫu Nam Phong đột ngột qua đời vì bệnh phổi hậu COVID-19

(NLĐO)- Tin người mẫu, nhà thiết kế Nam Phong qua đời khiến cả showbiz bàng hoàng, tiếc thương.

