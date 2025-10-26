Nam đạo diễn qua đời đơn độc ở tuổi 40

Tang lễ tổ chức ở diện không có thân nhân

Trang Allkpop ngày 26-10 thông tin Shin Sung-hoon được phát hiện tình trạng không phản ứng tại nhà riêng vào cuối tháng 5 và sau đó cơ quan chức năng tuyên bố qua đời ở tuổi 40.

Một người bạn đã tìm đến nhà riêng do không liên lạc được và phát hiện vụ việc nên báo cảnh sát. Không có di thư nào được tìm thấy tại hiện trường, nam đạo diễn cũng không mắc bệnh mãn tính.

Shin Sung-hoon qua đời tuổi 40

Điều đáng buồn, Shin Sung-hoon ra đi cô độc và tang lễ được tổ chức trong tình trạng không có người thân.

"Khi còn sống, anh ấy thường đăng ảnh lên trang cá nhân với những dòng chú thích như mẹ, gia đình. Tuy nhiên, đó không phải người thân thật sự. Anh thường gọi những người lớn tuổi xung quanh là mẹ, xem như người thân trong gia đình và thương quý họ" - một nguồn tin thân cận của cố đạo diễn hé lộ.

Tháng 6-2024, Shin Sung-hoon từng đăng dòng chia sẻ trên trang cá nhân có nội dung như lời từ biệt. Anh mất tích hai ngày và được tìm thấy tại căn hộ riêng ở Gangseo-gu, Seoul. Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại sau đó, nam đạo diễn chia sẻ về sự vất vả của ngành công nghiệp phim ảnh và nỗi tuyệt vọng của chính mình.

"Nếu bạn không làm phim thương mại, thật khó để tiếp tục làm đạo diễn. Nhiều đạo diễn phim ngắn và phim độc lập còn gặp nhiều khó khăn hơn tôi. Chỉ là, họ không nói ra điều đó. Nhưng đến khi bạn làm phim thương mại, mỗi ngày đều như một cuộc chiến. Nếu chúng tôi không thể tiếp tục sản xuất phim, chúng tôi sẽ không thể kiếm sống" - Shin Sung-hoon thổ lộ.

Phim cuối cùng của Shin Sung-hoon đạo diễn vẫn đang hậu kỳ

Anh cũng cho biết đã nhận công việc bốc xếp hàng bán thời gian để kiếm sống. Sau một ngày làm việc tay chân, anh nhận ra công việc này khó khăn đến mức nào. Toàn thân anh đau nhức như sắp vỡ tung, mỗi lần đi vệ sinh đều cảm thấy kiệt sức. Về nhà, anh luôn tự hỏi có nên tiếp tục theo con đường đạo diễn nữa hay không.

Shin Sung-hoon còn một tác phẩm vẫn đang trong quá trình hậu kỳ chờ ra rạp

"Tôi đối xử mọi người như một gia đình nhưng đôi khi điều đó không được đáp lại hoặc thấu hiểu. Mọi người rời đi, những cảm xúc thay đổi nhiều chỉ trong vài ngày" - Shin Sung-hoon trải lòng.

Shin Sung-hoon ra mắt làng giải trí với vai trò ca sĩ năm 2002. Anh cũng tham gia đóng phim trước khi chuyển sang làm đạo diễn. Anh được biết đến với giải "Đạo diễn xuất sắc" và "Phim xuất sắc" tại Liên hoan phim Hollywood Bluebird lần thứ 7, với tác phẩm "Thank you, Jjajangmyeon".

Các dự án sau đó của anh như "Minors" và "God's Choice" đều đạt thành tích tại các liên hoan phim quốc tế. Phim "Minors 2" của anh thực hiện vẫn đang trong giai đoạn hậu kỳ, dự kiến phát hành vào cuối năm 2025.

Shin Sung-hoon từng tiết lộ là trẻ mồ côi, được nhận nuôi năm 32 tuổi. Tuy nhiên, do phải trả nợ cờ bạc cho mẹ nuôi nhiều lần nên đã chủ động xin hủy việc nhận mẹ nuôi.