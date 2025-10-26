Nam đạo diễn qua đời đơn độc ở tuổi 40

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Nam đạo diễn qua đời đơn độc ở tuổi 40

Minh Khuê

(NLĐO) - Đạo diễn Hàn Quốc Shin Sung-hoon đã qua đời vào cuối tháng 5, hưởng dương 40 tuổi nhưng đến nay mới được công bố.

Tang lễ tổ chức ở diện không có thân nhân

Trang Allkpop ngày 26-10 thông tin Shin Sung-hoon được phát hiện tình trạng không phản ứng tại nhà riêng vào cuối tháng 5 và sau đó cơ quan chức năng tuyên bố qua đời ở tuổi 40.

Một người bạn đã tìm đến nhà riêng do không liên lạc được và phát hiện vụ việc nên báo cảnh sát. Không có di thư nào được tìm thấy tại hiện trường, nam đạo diễn cũng không mắc bệnh mãn tính.

Nam đạo diễn qua đời đơn độc ở tuổi 40 - Ảnh 1.

Shin Sung-hoon qua đời tuổi 40

Điều đáng buồn, Shin Sung-hoon ra đi cô độc và tang lễ được tổ chức trong tình trạng không có người thân.

"Khi còn sống, anh ấy thường đăng ảnh lên trang cá nhân với những dòng chú thích như mẹ, gia đình. Tuy nhiên, đó không phải người thân thật sự. Anh thường gọi những người lớn tuổi xung quanh là mẹ, xem như người thân trong gia đình và thương quý họ" - một nguồn tin thân cận của cố đạo diễn hé lộ.

Tháng 6-2024, Shin Sung-hoon từng đăng dòng chia sẻ trên trang cá nhân có nội dung như lời từ biệt. Anh mất tích hai ngày và được tìm thấy tại căn hộ riêng ở Gangseo-gu, Seoul. Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại sau đó, nam đạo diễn chia sẻ về sự vất vả của ngành công nghiệp phim ảnh và nỗi tuyệt vọng của chính mình.

"Nếu bạn không làm phim thương mại, thật khó để tiếp tục làm đạo diễn. Nhiều đạo diễn phim ngắn và phim độc lập còn gặp nhiều khó khăn hơn tôi. Chỉ là, họ không nói ra điều đó. Nhưng đến khi bạn làm phim thương mại, mỗi ngày đều như một cuộc chiến. Nếu chúng tôi không thể tiếp tục sản xuất phim, chúng tôi sẽ không thể kiếm sống" - Shin Sung-hoon thổ lộ.

Phim cuối cùng của Shin Sung-hoon đạo diễn vẫn đang hậu kỳ

Anh cũng cho biết đã nhận công việc bốc xếp hàng bán thời gian để kiếm sống. Sau một ngày làm việc tay chân, anh nhận ra công việc này khó khăn đến mức nào. Toàn thân anh đau nhức như sắp vỡ tung, mỗi lần đi vệ sinh đều cảm thấy kiệt sức. Về nhà, anh luôn tự hỏi có nên tiếp tục theo con đường đạo diễn nữa hay không.

Nam đạo diễn qua đời đơn độc ở tuổi 40 - Ảnh 2.

Shin Sung-hoon còn một tác phẩm vẫn đang trong quá trình hậu kỳ chờ ra rạp

"Tôi đối xử mọi người như một gia đình nhưng đôi khi điều đó không được đáp lại hoặc thấu hiểu. Mọi người rời đi, những cảm xúc thay đổi nhiều chỉ trong vài ngày" - Shin Sung-hoon trải lòng.

Shin Sung-hoon ra mắt làng giải trí với vai trò ca sĩ năm 2002. Anh cũng tham gia đóng phim trước khi chuyển sang làm đạo diễn. Anh được biết đến với giải "Đạo diễn xuất sắc" và "Phim xuất sắc" tại Liên hoan phim Hollywood Bluebird lần thứ 7, với tác phẩm "Thank you, Jjajangmyeon".

Các dự án sau đó của anh như "Minors" và "God's Choice" đều đạt thành tích tại các liên hoan phim quốc tế. Phim "Minors 2" của anh thực hiện vẫn đang trong giai đoạn hậu kỳ, dự kiến phát hành vào cuối năm 2025.

Shin Sung-hoon từng tiết lộ là trẻ mồ côi, được nhận nuôi năm 32 tuổi. Tuy nhiên, do phải trả nợ cờ bạc cho mẹ nuôi nhiều lần nên đã chủ động xin hủy việc nhận mẹ nuôi.

Tin liên quan

Nữ ca sĩ Lee Min qua đời đột ngột ở tuổi 46

Nữ ca sĩ Lee Min qua đời đột ngột ở tuổi 46

(NLĐO) - Nữ ca sĩ Lee Min - thành viên nhóm nhạc đôi nữ As One, được phát hiện tử vong tại nhà riêng ngày 5-8, hưởng dương 46 tuổi.

"Phật Tổ Như Lai" trong Tây Du Ký qua đời, Lục Tiểu Linh Đồng thương tiếc

(NLĐO) - Nam diễn viên Chu Long Quảng, người vào vai Phật Tổ Như Lai trong phim "Tây Du Ký" năm 1986, đã qua đời ngày 2-8, thọ 86 tuổi.

Người mẫu Nam Phong đột ngột qua đời vì bệnh phổi hậu COVID-19

(NLĐO)- Tin người mẫu, nhà thiết kế Nam Phong qua đời khiến cả showbiz bàng hoàng, tiếc thương.

đạo diễn phim Shin Sung-hoon qua đời đơn độc phim Minors
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo