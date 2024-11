Câu chuyện hay về âm nhạc

"Bảo tàng của nuối tiếc" là một đĩa nhạc dễ thưởng thức với nhiều giọng hát như Hà Anh Tuấn, Mỹ Anh, Khang (Chillies), Dear Jane, hay các rapper BinZ, Low G.

Hãy lắng nghe từng ca khúc

Album "Bảo tàng của nuối tiếc" của Vũ. là những giai điệu thịnh hành, là những cụm ca từ dễ được yêu thích: "bạn đồng hành", "hàn huyên… kể chuyện", "một thoáng bình yên".

Bên cạnh đó, MOON của ban nhạc Da LAB cũng là một album nhạc pop không thể bỏ qua hiện nay. Các bài hát của MOON được phối khí mượt mà, phong cách hòa thanh thời thượng.

Nửa thập kỷ trước, album "HOÀNG" của Hoàng Thùy Linh ra đời như bước mở đầu cho dự án dài hơi mang tên "Vietnamese". Sau đó đến "LINK" và hiện tại thì "Vietnamese Concert the Album" sắp ra mắt. Bên cạnh 18 ca khúc được biên tập dựa trên 2 album chính là "HOÀNG" và "LINK", "Vietnamese Concert the Album" bao gồm các ca khúc được phối mới, kết hợp với những đoạn nhạc intro, outro và interlude được soạn riêng cho show, lồng ghép và giao thoa với các loại hình nghệ thuật của Việt Nam và quốc tế, như tuồng chèo, nhã nhạc cung đình, dân tộc kết hợp cùng nhạc kịch, nhạc pop, hip hop, R and B…

Vũ. và Hà Anh Tuấn trong live show “Bảo tàng của nuối tiếc” (Ảnh: DUY LINH BÙI)

Tăng Duy Tân được gọi là cỗ máy tạo hit của nhạc Việt với các ca khúc đầy tính xu hướng. Nhưng suốt 1 năm qua, Tăng Duy Tân khá im hơi lặng tiếng. Và câu trả lời cho việc "mất tích" đó là tập trung cho album đầu tay "Khu vườn tình". Album ghi lại những cảm xúc chân thật của Tăng Duy Tân trong suốt 4 năm, từ lúc anh đặt chân vào TP HCM với ca khúc solo "Tình đầu" cho đến thời điểm hiện tại.

Trong khu vườn của mình, giọng ca "Cắt đôi nỗi sầu" sẽ đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau: từ vui, buồn, đau khổ rồi được chữa lành. Lấy âm nhạc làm chất liệu chữa lành, giọng ca trẻ sẽ mang đến 10 ca khúc trong album đầu tay, tương ứng với 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. "Không chỉ hướng đến một đối tượng khán giả nhất định, album này Tân sẽ mang đến cho khán giả những bữa tiệc âm nhạc thú vị đầy màu sắc dành cho mọi độ tuổi. Có những bài dành cho những bạn gen Z, những người đang yêu cả đang thất tình" - Tăng Duy Tân bày tỏ.

Sau thành công của album "HUMAN" ra mắt năm 2020, trước thềm live show "Người đàn ông hát", ca sĩ Tùng Dương trở lại với album cá nhân thứ 10 mang tên MULTIVERSE (Đa vũ trụ), gồm 13 ca khúc là 13 vũ trụ âm nhạc khác nhau. "Mỗi album đi qua đánh dấu một sự thay đổi, sự chuyển mình để phản ánh chân thực nhất những suy tưởng của chính mình ở thời điểm đó" - ca sĩ Tùng Dương chia sẻ.

Nguyên Thảo là giọng ca đã chinh phục mọi đối tượng khán giả yêu nhạc ngay từ những ngày đầu đi hát. Nhưng khi giọng hát còn đang ở đỉnh cao, chị chọn cách ở ẩn. Hơn 1 thập kỷ qua, khán giả tiếc nuối về giọng ca Nguyên Thảo quá hay và khác biệt đã không còn ra mắt sản phẩm nào. Nhưng vài ngày nữa, chị chính thức trở lại với sản phẩm hợp tác cùng nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. "Hãy lắng nghe từng ca khúc để thấy một giọng ca Nguyên Thảo còn hay hơn trước nữa" - nhạc sĩ Võ Thiện Thanh nói.

Sức cuốn hút đặc biệt

Trong những câu chuyện bất chợt về âm nhạc, khán giả sẽ hỏi nhau đã nghe "Cho những ngày âm u" của Mademoiselle chưa? "Cho những ngày âm u" tiếp tục mang đến những gì làm nên bản sắc của Mademoiselle, từ tiếng hát mộc mạc đến những giai điệu dịu dàng. Bằng piano, guitar và giọng hát, "Cho những ngày âm u" của Mademoiselle giúp người nghe bớt cô đơn và đỡ trống trải hơn giữa những mong manh của cuộc sống.

Sau 10 năm hoạt động, ban nhạc Những Đứa Trẻ ra mắt album thứ 2 với tên gọi của chính mình "Những đứa trẻ". So với album "Con đường" (2018) thì "Những đứa trẻ" có những bước tiến nhất định ở cả mặt sáng tác lẫn sản xuất. Tiếng trống của Quý, tiếng guitar của Sơn của "Những đứa trẻ" vẫn luôn tạo ra một sức cuốn hút đặc biệt với người nghe. Người trong cuộc cho rằng "Những đứa trẻ" chắc chắn là một trong những album nhạc rock và đĩa nhạc hay nhất năm 2024. Khi lắng nghe "Giấc mơ của loài người" của ban nhạc indie pop, alternative rock Dấu Vân Tay, khán giả sẽ đắm chìm vào thế giới dịu ngọt của giai điệu, ca từ. Kể cả khi họ lạm dụng một "kiểu" tiếng guitar mê hoặc hay viết về những chủ đề có phần ủ ê và áp lực, tất cả những gì khán giả nghe thấy luôn là lời an ủi ấm áp và sự thấu cảm.

Với sự phát triển của công nghệ số, album vật lý không đạt đỉnh doanh thu như thời đỉnh cao nhưng ca sĩ vẫn phải thực hiện cả album thay vì những sản phẩm đơn lẻ để khán giả có thể nhìn thấy rõ chất liệu âm nhạc mà họ mang đến. Chính xu hướng phát triển này đang dần xóa sổ hiện tượng sản phẩm âm nhạc "mì ăn liền" trong thời gian vừa qua. Vì vậy, việc nhạc Việt những ngày cuối năm trở nên náo nhiệt bởi hằng hà sản phẩm âm nhạc "chất lừ" được người trong cuộc đánh giá là một tín hiệu vui của nhạc Việt.

Theo các nhà chuyên môn, trong dòng chảy nhạc Việt mùa cuối năm rộn ràng những live show cá nhân, những lễ hội âm nhạc hoành tráng dành cho mọi đối tượng khán giả thì sự vượt trội của thị trường album nhạc gây sự chú ý. Không còn tình trạng ra mắt một sản phẩm ở nền tảng số để thăm dò khán giả như trước đây, ca sĩ của hiện tại đầu tư một sản phẩm về mọi mặt từ tài chính đến ý tưởng, để cá tính âm nhạc có thể chinh phục được khán giả.