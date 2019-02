Bay lên Việt Nam

07/02/2019 04:01

Cùng nhân loại, chúng ta tạm biệt năm 2018, chia tay năm Mậu Tuất. Đối với chúng ta, đó là năm "mã đáo thành công". Một năm tuy không ít thăng trầm và đầy ắp những khó khăn, thách thức nhưng dân tộc đã tiến những bước dài trên con đường vì sự phồn vinh.

Dù ngoảnh nhìn lại, vẫn còn đó những ấm lạnh, buồn vui xen lẫn canh cánh nỗi lo mà không ai không thấy: tệ cát cứ đây đó hoành hành; nạn tham nhũng chui sâu, leo cao nguy cơ làm băng hoại nội lực; sự suy thoái của nhóm những người cam tâm quỳ gối trước kim tiền, đánh mất chính mình trong ma men quyền lực, đang gặm nhấm niềm tin của nhân dân với đội ngũ cán bộ, đảng viên, xâm hại tương lai đổi mới mà toàn dân tộc đang đồng tâm sửa chữa, trừng trị. Nhưng trong mắt muôn người, mùa Xuân Kỷ Hợi đang tới trước thềm nhà, cả dân tộc Việt Nam ta tiếp tục vượt qua, vì năm 2019 trong tầm nhìn mới, sứ mệnh mới, mục tiêu mới, thực lực mới, quyết tâm mới và phương lược hành động mới, với niềm tin sẽ tiếp tục thành công.

Chúng ta đang sống và hành động trong kỷ nguyên toàn cầu hóa với tất cả sự phức tạp của thời cơ và nguy cơ chuyển hóa khôn lường, đặt ra thách thức hoặc là tụt hậu tức là bị bỏ rơi hoặc là bứt lên để làm chủ thời cuộc, làm chủ vận mệnh của chính mình, mà một khi dừng lại hoặc đứng im cũng chính là tụt hậu. Và, tụt hậu, nhất là về kinh tế, đó là nguy cơ mà từ tháng 1-1994, Đảng chúng ta đã tiên lượng và cả dân tộc đang nỗ lực không ngừng suốt hai thập kỷ qua.

Do đó, hơn bao giờ hết, con đường duy nhất đúng đắn là chúng ta chỉ có tiến lên và phát triển bền vững, khi nhịp chân nhân loại không chờ đợi sự chập chờn của bất cứ ai, cuộc cạnh tranh toàn cầu tiềm ẩn "mất - còn" càng không chấp nhận bất cứ quốc gia, dân tộc nào làm ngoại lệ. Vì, tụt hậu là đứng ngoài "sân chơi" toàn cầu hóa, nếu không nói là vô hình trung rơi vào lệ thuộc, là rơi vào thảm cảnh "sân sau" của người khác!

Vì thế, trong những thập kỷ tới, Việt Nam sẽ và phải trở thành một nước công nghiệp, điểm đến nhân văn trong thế giới chỉnh thể, với công cuộc đổi mới đầy kiên định và sáng tạo, nơi hội tụ của niềm tin, tri thức và tấm lòng rất mực thủy chung, nhân ái, chan hòa với bạn bè quốc tế, phát triển bằng phương thức rút ngắn, với bản lĩnh, trí tuệ và danh dự Việt Nam. Đó là sự lựa chọn mang tầm chiến lược hiện nay. Đó cũng là sự định vị của nước nhà trong thế giới hôm nay. Chúng ta đứng trong thế giới, chúng ta phải vì thế giới và cho thế giới.

Nếu không như thế, chúng ta sẽ bỏ lỡ thời cơ, rất khó vượt lên và càng không thể trở thành chính mình, ở tầm vóc mới, với sức mạnh mới.

Không như thế, chúng ta không định vị được dân tộc mình, đất nước mình, càng khó tìm được chỗ đứng xứng đáng trên trường quốc tế, và càng không thể nói tới cơ hội góp phần mình cùng nhân loại xây dựng thế giới hôm nay. Đó là sứ mệnh quốc gia, là danh dự dân tộc, là bổn phận của mỗi con Lạc cháu Hồng!

Trải qua mấy ngàn năm, ông cha ta, dẫu cho sinh tử, bao giờ cũng quyết lấy lợi ích quốc gia làm mục tiêu tối thượng trong mọi hành xử của mình, trước bất cứ ai, dù trong bất cứ cảnh huống nào. Lịch sử từng cho thấy làm trái đi là tự rước lấy họa sát thân, nô lệ, nguy cơ bị diệt vong.

Trong thời đại ngày nay, giữa biển rộng toàn cầu hóa, chân lý "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" hơn bao giờ hết càng tỏa sáng trong ý nghĩ, tư tưởng, tình cảm và hành động của mỗi người con đất Việt, tự nhiên như trời đất, sống chết như máu thịt mình. Dân tộc ta đã đi qua mọi thăng trầm.

Giang sơn, xã tắc nghìn năm mà ông cha ta di duệ lại, quyết không để tổn thất một ly lai. Vị thế dân tộc Việt Nam ta đã mấy ngàn năm nối đời đời gây dựng, dù phải tát cạn biển Đông, dù thiêu cháy dãy Trường Sơn hùng vĩ, san bằng đỉnh non Tản linh thiêng của ta, dù 95 triệu đồng bào nước Việt Nam ta phải hiến tới giọt máu cuối cùng, nền độc lập, tự do vô giá của Tổ quốc không thể để bị chà đạp, không thể bị cướp mất. Không còn độc lập, tự do thì quốc gia - dân tộc Việt Nam ta sẽ không còn gì cả, và mỗi người Việt Nam ta sẽ không có gì cả, trở nên vô nghĩa, ngay cả tên gọi của chính mình. Một dân tộc đã đi qua hàng trăm cuộc chiến tranh chống xâm lăng, ở mọi quy mô, đến từ các châu lục… thì điều tối thiểu đó đã đủ nói lên cái giá máu xương của nền độc lập, tự do mà dân tộc ta đang giữ gìn bằng mọi giá!

Vì nền độc lập tự do và lợi ích vô giá của dân tộc, trong cuộc hội nhập toàn cầu ngày càng sâu rộng, thời cơ phát triển rất nhiều nhưng nguy cơ tụt hậu, lệ thuộc cũng càng không ít. Chúng ta quyết không ảo tưởng về cơ hội; không thể nao lòng trước những đe dọa sinh tử quốc gia; càng không thể mơ hồ trước những nguy cơ làm băng hoại thể chế của nhân dân; kiên quyết tẩy trừ những mối nguy làm suy thoái, rạn vỡ Đảng ta - "đứa con nòi" của nhân dân lao động.

Làm trái thế, là vong thân, là hại quốc, là phụ lại lòng tin và sự ủy thác của 95 triệu đồng bào.

Bởi, chưa bao giờ như bây giờ, lịch sử dân tộc càng cho thấy lợi ích quốc gia - dân tộc của chúng ta là tối thượng, là cụ thể: sự toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng





NHỊ LÊ, ảnh:TẤN THẠNH