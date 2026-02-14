HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Câu chuyện ít người biết về hai tảng đá "khổng lồ" trên đỉnh núi ở Thanh Hóa

Tuấn Minh

(NLĐO)- Sầm Sơn được thiên nhiên ban tặng cho 2 tảng đá lớn trên đỉnh núi Trường Lệ, tựa như 2 con chim khổng lồ đang đậu, tượng trưng cho mối tình thủy chung

Hòn Trống Mái - 2 tảng đá khổng lồ trên núi Trường Lệ ở phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa từ lâu đã trở thành điểm đến thu hút khách du lịch khi đến với Sầm Sơn. Tuy nhiên, nhiều người sẽ bất ngờ khi biết 2 tảng đá gắn liền với câu chuyện về mối tình thủy chung, son sắt của 2 vợ chồng ngư phủ ở Sầm Sơn.

Hai tảng đá "khổng lồ" trên đỉnh núi ở Thanh Hóa - biểu tượng cho mối tình thủy chung - Ảnh 1.

Hai tảng đá khổng lồ trên đỉnh núi Trường Lệ (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) tựa như 2 con chim khổng lồ, tượng trưng cho mối tình thủy chung, son sắt

Chuyện kể rằng, Sầm Sơn xưa là một vùng đất ven biển bình yên thơ mộng, cuộc sống chồng chài, vợ lưới cứ êm ả trôi đi. Bỗng một ngày, nước biển dâng cao, nhấn chìm tất cả. 

Lúc này, có đôi vợ chồng nhà nghèo đã may mắn thoát chết nhờ bám vào cây gạo cao trên núi. Ngày qua ngày, tuy nước biển đã rút nhưng xung quanh chỉ là những vũng đầm lầy chua mặn. Đôi vợ chồng chẳng có gì để ăn.

Hai tảng đá "khổng lồ" trên đỉnh núi ở Thanh Hóa - biểu tượng cho mối tình thủy chung - Ảnh 2.

Hòn Trống Mái thuộc cụm di tích lịch sử văn hóa danh thắng Núi Trường Lệ nhìn về biển Sầm Sơn

Hai tảng đá "khổng lồ" trên đỉnh núi ở Thanh Hóa - biểu tượng cho mối tình thủy chung - Ảnh 3.

Cùng với đền Độc Cước, biển Sầm Sơn, hòn Trống Mái là điểm đến hút khách du lịch

Một hôm, người chồng thấy con chim diều hâu lượn vòng trên núi và nghĩ rằng trên đó có thứ gì đó có thể ăn được bèn gắng gượng leo lên đỉnh núi với hi vọng tìm thấy thức ăn để vợ chồng cầm cự qua cơn đói. Người vợ ở lại chờ chồng, nhưng ngóng đợi mãi không thấy chàng quay về, linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, nàng đã lê bước lần theo dấu chân đi tìm chồng.

Khi lên đến đỉnh núi, người vợ thấy chồng mình đã chết tự lúc nào. Thương xót vô hạn, người vợ gục xuống bên xác chồng trút hơi thở cuối cùng. Nơi 2 vợ chồng chết hiện nay chính là nơi có 2 tảng đá khổng lồ, được người đời sau gọi là hòn Trống Mái.

Hai tảng đá "khổng lồ" trên đỉnh núi ở Thanh Hóa - biểu tượng cho mối tình thủy chung - Ảnh 4.
Hai tảng đá "khổng lồ" trên đỉnh núi ở Thanh Hóa - biểu tượng cho mối tình thủy chung - Ảnh 5.

Hòn Trống (bên phải) và hòn Mái tượng trưng cho người chồng và người vợ gắn với câu chuyện tình yêu thủy chung, son sắt của vợ chồng ngư phủ ở Sầm Sơn

Với những giá trị lịch sử và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Hòn Trống Mái (một danh thắng nằm trong quần thể di tích lịch sử văn hóa và danh thắng núi Trường Lệ) đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích, danh thắng cấp quốc gia năm 1962.

Hòn Trống Mái là sự xếp đặt từ ba khối đá thiên nhiên (mỗi hòn nặng hàng chục tấn) đã có từ bao đời nay. Một hòn có đầu nhọn nằm chồng lên trên trông giống hình dáng con chim trống, hòn đối diện nhỏ hơn, có dáng tựa con chim mái nên được gọi là hòn Trống Mái.

Hai tảng đá "khổng lồ" trên đỉnh núi ở Thanh Hóa - biểu tượng cho mối tình thủy chung - Ảnh 6.

Ảnh tư liệu hòn Trống Mái được nhiếp ảnh gia nước ngoài chụp lại

Ngày nay, hòn Trống Mái luôn là điểm đến hút khách thập phương ghé thăm khi về với Sầm Sơn để nghe sóng biển "thủ thỉ" trò chuyện tâm tình về mối tình thủy chung, son sắt đã được truyền từ đời này sang đời khác.

Hai tảng đá "khổng lồ" trên đỉnh núi ở Thanh Hóa - biểu tượng cho mối tình thủy chung - Ảnh 7.

Khách du lịch chụp ảnh lưu niệm trước hòn Trống Mái

Nhiều năm trở lại đây, vào mùa du lịch, TP Sầm Sơn cũ (nay là phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) tổ chức Lễ hội tình yêu hòn Trống Mái, tạo điều kiện để du khách hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của địa phương.

