Hai tảng đá “da báo” tiết lộ về sự sống ngoài hành tinh?

Nhóm nghiên cứu Mỹ từ Phòng thí nghiệm Động cơ phản lực NASA (JPL) và Viện Công nghệ California (Caltech) cho biết họ đã phân tích một loại đá tương tự như tảng đá "da báo" mà tàu Perseverance đã tìm thấy trên Sao Hỏa, hành tinh mà NASA vẫn tin tưởng là có sự sống.

Mẫu vật Sapphire Canyon - tức đá "da báo" nơi hành tinh đỏ - đã được Perseverance thu thập và chờ ngày được đưa về Trái Đất - Ảnh: NASA

Bài công bố trên tạp chí khoa học Review of Scientific Instruments cho biết họ đã tìm ra một kỹ thuật phù hợp để giải mã đá "da báo".

Tảng đá mà Perseverance của NASA tìm thấy trên Sao Hỏa được đặt tên là Sapphire Canyon, sở hữu những đốm nhạt với đường viền sẫm màu giống như đốm trên da báo, nổi bật trên nền đá bùn đỏ.

Một số phân tích sơ bộ từ xa cho thấy các đốm da báo trên đá có thể cung cấp manh mối giá trị về các nguồn phân tử hữu cơ tiềm năng trên hành tinh này, tức các dấu vết liên quan đến sự sống cổ đại.

NASA đã có kế hoạch thu hồi các mẫu từ Sao Hỏa. Nhưng làm cách nào để tìm ra bằng chứng mà không hủy hoại mẫu vật hiếm hoi, quý giá đó là một thử thách lớn.

Các nhà nghiên cứu đã tìm ra một phương án, sau khi TS Nicholas Heinz từ JPL-NASA, tác giả chính của nghiên cứu này, nhặt được trong một chuyến đi bộ đường dài.

Tảng đá này cũng sở hữu những đốm nhỏ có hình dạng tương tự như các đốm của Sapphire Canyon.

Sau các thử nghiệm, họ đã thành công trong việc sử dụng kỹ thuật quang phổ hồng ngoại quang nhiệt (O-PTIR) để phân tích tảng đá này.

Kỹ thuật này bao gồm việc chiếu hai tia laser vào một vật liệu. Tia laser đầu tiên làm nóng nhẹ bề mặt, tạo ra các rung động nhiệt tinh tế thay đổi theo bước sóng ánh sáng. Tia laser thứ hai sau đó đo lường những thay đổi này.

Kết hợp lại, các phép đo này sẽ tiết lộ các dấu ấn hóa học đặc trưng của vật liệu mà không hủy hoại nó.

Với các kết quả này, các nhà khoa học NASA cho biết họ đã sẵn sàng để phân tích các "báu vật sự sống" tiềm năng từ hành tinh đỏ cũng như các thế giới ngoài Trái Đất khác.



