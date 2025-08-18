Hai tảng đá “da báo” tiết lộ về sự sống ngoài hành tinh?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Hai tảng đá “da báo” tiết lộ về sự sống ngoài hành tinh?

Anh Thư

(NLĐO) - Các nhà khoa học đã tìm thấy 2 tảng đá sở hữu những đặc điểm giống nhau, một ở Trái Đất, một ở hành tinh láng giềng.

Nhóm nghiên cứu Mỹ từ Phòng thí nghiệm Động cơ phản lực NASA (JPL) và Viện Công nghệ California (Caltech) cho biết họ đã phân tích một loại đá tương tự như tảng đá "da báo" mà tàu Perseverance đã tìm thấy trên Sao Hỏa, hành tinh mà NASA vẫn tin tưởng là có sự sống.

Hai tảng đá “da báo” tiết lộ về sự sống ngoài hành tinh? - Ảnh 1.

Mẫu vật Sapphire Canyon - tức đá "da báo" nơi hành tinh đỏ - đã được Perseverance thu thập và chờ ngày được đưa về Trái Đất - Ảnh: NASA

Bài công bố trên tạp chí khoa học Review of Scientific Instruments cho biết họ đã tìm ra một kỹ thuật phù hợp để giải mã đá "da báo".

Tảng đá mà Perseverance của NASA tìm thấy trên Sao Hỏa được đặt tên là Sapphire Canyon, sở hữu những đốm nhạt với đường viền sẫm màu giống như đốm trên da báo, nổi bật trên nền đá bùn đỏ.

Một số phân tích sơ bộ từ xa cho thấy các đốm da báo trên đá có thể cung cấp manh mối giá trị về các nguồn phân tử hữu cơ tiềm năng trên hành tinh này, tức các dấu vết liên quan đến sự sống cổ đại.

NASA đã có kế hoạch thu hồi các mẫu từ Sao Hỏa. Nhưng làm cách nào để tìm ra bằng chứng mà không hủy hoại mẫu vật hiếm hoi, quý giá đó là một thử thách lớn.

Các nhà nghiên cứu đã tìm ra một phương án, sau khi TS Nicholas Heinz từ JPL-NASA, tác giả chính của nghiên cứu này, nhặt được trong một chuyến đi bộ đường dài.

Tảng đá này cũng sở hữu những đốm nhỏ có hình dạng tương tự như các đốm của Sapphire Canyon.

Sau các thử nghiệm, họ đã thành công trong việc sử dụng kỹ thuật quang phổ hồng ngoại quang nhiệt (O-PTIR) để phân tích tảng đá này.

Kỹ thuật này bao gồm việc chiếu hai tia laser vào một vật liệu. Tia laser đầu tiên làm nóng nhẹ bề mặt, tạo ra các rung động nhiệt tinh tế thay đổi theo bước sóng ánh sáng. Tia laser thứ hai sau đó đo lường những thay đổi này.

Kết hợp lại, các phép đo này sẽ tiết lộ các dấu ấn hóa học đặc trưng của vật liệu mà không hủy hoại nó.

Với các kết quả này, các nhà khoa học NASA cho biết họ đã sẵn sàng để phân tích các "báu vật sự sống" tiềm năng từ hành tinh đỏ cũng như các thế giới ngoài Trái Đất khác.


Tin liên quan

Lộ diện "cá voi lai cá mập" 26 triệu tuổi ở Úc

Lộ diện "cá voi lai cá mập" 26 triệu tuổi ở Úc

(NLĐO) - Một phiên bản quái thú của cá voi đã được khai quật ở bang Victoria Úc, là một loài săn mồi nhanh nhẹn với bộ răng sắc nhọn.

Lộ mặt "hung thủ" làm sụp đổ văn minh Maya 1.000 năm trước

(NLĐO) - Nhũ đá bên trong một hang động bang Yucatan - Mexico đã tiết lộ về 8 giai đoạn tàn khốc mà người Maya từng hứng chịu.

Tin xấu về sự sống ở "ngoại Trái Đất đá ôn đới"

(NLĐO) - Một nghiên cứu Mỹ vừa phân tích khả năng tồn tại sự sống của một trong các hành tinh giống Trái Đất của hệ sao TRAPPIST-1.

sự sống ngoài hành tinh đá da báo Sao Hỏa Trái Đất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo