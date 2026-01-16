Cầu đập dâng 1.500 tỉ đồng sắp được thông xe

Ngày 16-1, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết lãnh đạo UBND tỉnh vừa kiểm tra thực tế công trình đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc và yêu cầu chủ đầu tư đôn đúc, bám sát hiện trường, chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, trong tâm là hệ thống cầu và đường dẫn, để đảm bảo phục vụ người dân đi lại dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Công trình đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, đến nay, mặt bằng sạch đã được bàn giao gần 99%. Lũy kế giá trị thi công khoảng 1.196/1.236 tỉ đồng vốn xây lắp. Các hạng mục còn lại nhà thầu đang tập trung triển khai, đảm bảo hoàn thành toàn bộ công trình vào tháng 9-2026 và nghiệm thu vào tháng 12-2026.

Tại buổi kiểm tra thực địa ngày 15-1, ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các bên liên quan trong việc tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, tăng tốc thi công. Riêng hạng mục cầu và đường, ông Hoàng đề nghị tập trung tối đa nhân lực, vật lực, tài chính tăng tốc thi công, cơ bản hoàn thành các hạng mục, nhất là nền đường, mặt đập, điện chiếu sáng, qua đó tổ chức kết nối hai bờ Bắc - Nam sông Trà Khúc, thông xe qua đập, phục vụ người dân đi lại trong dịp Tết.

Phần cầu công trình Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc sắp được thông xe

Ông Hoàng cũng lưu ý ngoài việc tập trung hạng mục chính của cầu, chủ đầu tư cần phối hợp với ngành liên quan khảo sát, đánh giá để có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông hai bên đầu cầu tại nút giao vào đường Hoàng Sa và Trường Sa để tránh xung đột giao thông, không để xảy ra tai nạn.

Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Dự án kết nối hai tuyến đường Hoàng Sa và Trường Sa (dọc sông Trà Khúc), được khởi công từ năm 2019.

Mục tiêu dự án là làm đập tích nước, ngăn mặn, tạo cảnh quan cho sông Trà Khúc, đoạn qua TP Quảng Ngãi trước đây...

Tuy nhiên, năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận UBND tỉnh Quảng Ngãi sai phạm trong việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương để đầu tư dự án, khiến công trình bị đình trệ.

Đến năm 2022, dự án mới được triển khai trở lại nhưng tiếp tục chậm tiến độ do vướng mặt bằng. Từ tháng 6-2024, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, các vướng mắc của dự án dần được tháo gỡ.