Cầu đi bộ lá dừa nước vượt sông Sài Gòn tăng tốc về đích

Công trường cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đang tăng tốc thi công với hàng trăm kỹ sư, công nhân để đưa dự án về đích đúng tiến độ. Tại khu vực bờ Thủ Thiêm, không khí thi công diễn ra khẩn trương với nhiều mũi triển khai đồng loạt từ cầu dẫn, hệ thống kè đến các hạng mục kết cấu chính của cây cầu biểu tượng mới của TPHCM.

Khu vực thi công cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn phía bờ Thủ Thiêm

Theo ghi nhận, hơn 250 kỹ sư, công nhân được huy động làm việc liên tục ngày đêm tại công trường và các xưởng gia công. Nhiều module dầm thép cầu dẫn nặng khoảng 25 tấn cũng liên tục được vận chuyển bằng xe siêu trường, siêu trọng từ nhà máy về khu vực Thủ Thiêm trong đêm để phục vụ công tác lắp dựng.

Hiện các hạng mục cầu dẫn và hệ thống kè đang được đẩy nhanh tiến độ. Trong khi đó, phần cầu chính đã bước vào giai đoạn thi công tăng tốc với hàng loạt đầu việc được triển khai đồng bộ như kết cấu mố trụ bê tông, vòm thép chính, trạm bơm, bể nước cảnh quan, cầu thang xoắn, thang cuốn, thang máy và hệ thống chiếu sáng mỹ thuật.

Vừa qua, chiều 11-5 dự án đã thực hiện mẻ bê tông đầu tiên cho bệ trụ TC2 của cầu chính dưới sự chứng kiến của lãnh đạo TPHCM. Đây được xem là bước chuyển quan trọng đưa công trình bước vào giai đoạn thi công kết cấu trọng điểm, có ý nghĩa quyết định đối với độ an toàn, chất lượng và tiến độ toàn dự án.

Điểm nhấn của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn là kết cấu vòm thép không gian mô phỏng hình ảnh lá dừa nước, được đánh giá là một trong những thiết kế độc đáo nhất Việt Nam hiện nay.

Dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được khởi công cuối tháng 3-2025 với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỉ đồng. Công trình dài khoảng 720 m, trong đó nhịp chính là kết cấu vòm treo dây văng dài 187 m. Mặt cầu bằng dầm thép có bề rộng thay đổi từ 6-11 m. Công trình do Nutifood tài trợ dự kiến hoàn thành vào dịp 2-9-2026.

Cầu được thiết kế với tĩnh không thông thuyền rộng 80 m, cao 10 m nhằm bảo đảm hoạt động giao thông đường thủy trên sông Sài Gòn. Sau khi hoàn thành, công trình không chỉ kết nối hai bờ sông mà còn được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc - văn hóa mới của TPHCM, bổ sung thêm không gian công cộng hiện đại để người dân tản bộ, ngắm cảnh và trải nghiệm không gian ven sông.

Bệ trụ TC2 có kích thước dài 48,5 m, rộng 39 m và cao 3 m

Hiện Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng đang tăng tốc gia công hạng mục này tại bốn nhà máy ở An Hạ, Bình Chánh, Long An và Vũng Tàu. Khối lượng thực hiện đã vượt 60%

Tổng khối lượng bê tông để đổ trụ TC2 khoảng 5.674 m³ được thi công liên tục với yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt về nhiệt độ, công nghệ và chất lượng vật liệu nhằm bảo đảm độ bền và tính ổn định của kết cấu công trình

Khu vực thực hiện dự án phía bến Bạch Đằng