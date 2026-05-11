Cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn chính thức đổ bê tông trụ chính

Chiều 11-5, lãnh đạo TPHCM đã thị sát công trường xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn và chứng kiến mẻ bê tông đầu tiên của bệ trụ TC2 - trụ chính phía bờ Thủ Thiêm. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, đưa dự án bước vào giai đoạn thi công kết cấu trọng điểm của công trình biểu tượng mới bên sông Sài Gòn.

Lãnh đạo TPHCM khảo sát khu vực thi công cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn phía bờ Thủ Thiêm

Tăng tốc thi công

Đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cùng Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Anh Đức đã trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công tại khu vực công viên bờ sông Thủ Thiêm, phường An Khánh, TPHCM.

Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận báo cáo tại công trường

Theo đại diện nhà thầu Tập đoàn Đạt Phương, toàn bộ cọc khoan nhồi của hai trụ chính TC1 và TC2 đường kính 1,5 m ở hai bờ sông đã hoàn thành. Riêng trụ TC2 phía Thủ Thiêm có diện tích gần 1.892 m², sử dụng khoảng 650 tấn thép cho phần móng.

Trong chiều 11-5, dự án bắt đầu đổ mẻ bê tông đầu tiên cho bệ trụ TC2 với khối lượng khoảng 5.674 m³. Quá trình thi công được triển khai liên tục, yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt về nhiệt độ, công nghệ và chất lượng vật liệu nhằm bảo đảm độ bền, tính ổn định cho kết cấu công trình.

Nhà thầu cho biết phần kết cấu mố trụ dự kiến hoàn thành trong tháng 6-2026 để kịp tiến độ tổng thể, hướng tới đưa công trình vào khai thác dịp Quốc khánh 2-9-2026.

Không chỉ đóng vai trò kết nối trung tâm TPHCM với khu đô thị mới Thủ Thiêm, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn còn được định hướng trở thành không gian công cộng mở phục vụ người dân và du khách tham quan, ngắm cảnh ven sông.

Tăng tốc thi công cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn - CLIP: NGỌC QUÝ

Hiện nhiều hạng mục đang được triển khai đồng loạt như cầu dẫn, hệ thống kè, kết cấu vòm thép chính, trạm bơm, bể nước cảnh quan, cầu thang xoắn, thang cuốn, thang máy và hệ thống chiếu sáng mỹ thuật.

Điểm nhấn của công trình là kết cấu vòm thép không gian mang hình tượng lá dừa nước - thiết kế được đánh giá có tính biểu tượng cao và mang đậm dấu ấn Nam Bộ. Hạng mục này hiện được Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng gia công đồng loạt tại nhiều nhà máy ở Bình Chánh, Long An và Bà Rịa - Vũng Tàu với khối lượng hoàn thành đã vượt 60%.

Theo kế hoạch, toàn bộ kết cấu vòm thép sẽ được lắp dựng hoàn chỉnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi lai dắt về công trường vào đầu tháng 8-2026 để tiến hành lắp dựng chính thức. Đây được xem là một trong những hạng mục phức tạp nhất dự án do đòi hỏi độ chính xác kỹ thuật và mỹ thuật rất cao. Song song đó, phần cầu dẫn và đường dẫn do CC1 - Tổng công ty Xây dựng số 1 thi công hiện đã đạt khoảng 90% tiến độ, dự kiến hoàn thành cuối tháng 6-2026.

Mô hình đầu tư đặc biệt của TPHCM

Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận - đơn vị tư vấn quản lý dự án, đánh giá đây là công trình có yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật rất cao dù quy mô không quá lớn so với nhiều dự án cầu khác tại Việt Nam. Theo ông, việc các nhà thầu trong nước đảm nhận và triển khai được nhiều hạng mục khó cho thấy năng lực thi công của doanh nghiệp Việt ngày càng được nâng lên.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phát biểu chỉ đạo tại công trường

Phát biểu tại buổi thị sát, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cho biết cầu đi bộ qua sông Sài Gòn là mô hình đầu tư rất đặc biệt khi được Nutifood tài trợ với tổng kinh phí gần 1.000 tỉ đồng. Theo ông, đây không chỉ là công trình hạ tầng giao thông mà còn mang ý nghĩa văn hóa, góp phần tạo diện mạo đô thị hiện đại và nâng cao chất lượng không gian công cộng cho người dân TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM cũng ghi nhận tinh thần làm việc khẩn trương của các đơn vị thi công, tư vấn và đội ngũ kỹ sư, công nhân trong suốt thời gian qua, đồng thời cho biết mô hình xã hội hóa đầu tư công trình công cộng như cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đang được thành phố nghiên cứu nhân rộng trong thời gian tới.

Cầu đi bộ 1.000 tỉ hình lá dừa nước vượt sông Sài Gòn Dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được khởi công cuối tháng 3-2025 với tổng vốn gần 1.000 tỉ đồng do Nutifood tài trợ. Công trình có tổng chiều dài khoảng 720 m, kết nối khu vực công viên bến Bạch Đằng với công viên bờ sông Thủ Thiêm. Điểm nhấn của dự án là nhịp chính dạng vòm treo dây văng dài 187 m, mặt cầu bằng dầm thép rộng từ 6-11 m. Công trình được thiết kế với tĩnh không thông thuyền rộng 80 m, cao 10 m nhằm bảo đảm hoạt động giao thông đường thủy trên sông Sài Gòn.

Tăng tốc thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Lãnh đạo TPHCM trao quà cho lực lượng kỹ sư, công nhân thi công tại công trường

Lãnh đạo TPHCM thị sát tại khu vực đổ mẻ bê tông đầu tiên của bệ trụ TC2

Lực lượng công nhân thi công tại công trường

Công nhân tiến hành đổ mẻ bê tông đầu tiên của bệ trụ TC2

Bệ trụ TC2 đổ mẻ bê tông đầu tiên với khối lượng khoảng 5.674 m³

Trụ TC2 phía Thủ Thiêm có diện tích gần 1.892 m², sử dụng khoảng 650 tấn thép cho phần móng