Cẩu, kéo ô tô phủ bạt "nằm lì" 4 năm trên phố Bát Sứ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Cẩu, kéo ô tô phủ bạt "nằm lì" 4 năm trên phố Bát Sứ

Hoàng Nguyễn

(NLĐO)- Lực lượng chức năng đã cẩu kéo chiếc ô tô phủ bạt đỗ suốt nhiều năm trên phố Bát Sứ sau khi nhận phản ánh gây ô nhiễm và cản trở giao thông.

Ngày 5-12, đại diện Công an phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết vào chiều 4-12, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành cẩu, kéo một ô tô phủ bạt đỗ trước số 31 phố Bát Sứ suốt nhiều năm qua ra khỏi tuyến phố.

Cẩu ô tô phủ bạt nằm lì 4 năm trên phố Bát Sứ gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 1.

Chiếc xe nằm lì trên phố suốt nhiều năm. Ảnh cắt từ clip

Theo phản ánh của người dân, chiếc xe này được che bạt kín và đỗ cố định trên phố Bát Sứ khoảng 4 năm, khiến bụi bẩn, rác thải và cả xác động vật mắc kẹt dưới gầm xe, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến giao thông. 

Đặc biệt, khi người dân nhiều lần nhắc nhở nhưng chủ nhà vẫn cố chấp không di chuyển phương tiện.

"Khi cơ quan chức năng tới để cẩu kéo chiếc ô tô, một người nhận là chủ xe có đến làm việc. Tuy nhiên, qua kiểm tra biển kiểm soát thì người này lại không đứng tên trên đăng ký phương tiện. Chúng tôi đang tiếp tục làm rõ chủ nhân thật sự của chiếc ô tô để có thể ra quyết định xử lý, xử phạt"- đại diện Công an phường Hoàn Kiếm nói.

Cũng theo vị này, sau khi chiếc ô tô được cẩu kéo đi, nhiều hộ dân quanh khu vực phố Bát Sứ bày tỏ sự vui mừng khi tuyến phố trở nên thông thoáng, không còn tình trạng ùn ứ do chiếc xe "nằm lì" suốt nhiều năm qua gây ra.

Tin liên quan

Ông Đoàn Ngọc Hải xin lỗi du khách bị giật đồ, đội mưa "dẹp" vỉa hè

Ông Đoàn Ngọc Hải xin lỗi du khách bị giật đồ, đội mưa "dẹp" vỉa hè

(NLĐO)- Dù cơn mưa bất ngờ kéo đến nhưng không ngăn được ông Đoàn Ngọc Hải cùng lực lượng chức năng xử các trường hợp chiếm vỉa hè.

Nữ phó chủ tịch quận dẹp vỉa hè trong đêm

(NLĐO) - Tối 13-3, nhiều quận trên địa bàn TP HCM đã ra quân tuần tra, lập lại trật tự vỉa hè trên nhiều tuyến đường trọng điểm cho đến nửa đêm.

Ông Đoàn Ngọc Hải dẹp vỉa hè khu dịch vụ sang trong đêm

(NLĐO) - Tối 9-3, ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục chỉ đạo đoàn liên ngành lập lại trật tự vỉa hè trên đường Nguyễn Du, Thủ Khoa Huân, Hàm Nghi,..

lấn chiếm vỉa hè Xe ô tô ô nhiễm chiếc xe trên phố Bát Sứ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo