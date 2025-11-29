HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Để xe lấn chiếm vỉa hè tại TPHCM có thể bị trừ điểm giấy phép lái xe

Ngọc Quý

(NLĐO) - TPHCM yêu cầu siết chặt quản lý vỉa hè, lòng đường; xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè

UBND TPHCM vừa yêu cầu các sở, ngành và UBND cấp xã siết chặt quản lý, chấm dứt tình trạng sử dụng sai quy định đối với lòng đường, vỉa hè sau khi nhận được đề xuất của Sở Xây dựng và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp.

Lấn chiếm vỉa hè tại TPHCM có thể mất điểm GPLX - Ảnh 1.

UBND TPHCM sẽ siết chặt quản lý vỉa hè

Theo yêu cầu của UBND TPHCM, UBND và công an cấp xã phải rà soát toàn bộ trường hợp đang được phép sử dụng tạm thời vỉa hè theo các quy định cũ, ban hành trước khi Nghị định 165/2024 và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực. Trường hợp không còn phù hợp phải chấm dứt khi hết hạn giấy phép và hoàn trả nguyên trạng lòng đường, vỉa hè.

Lực lượng chức năng địa phương được yêu cầu tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền quy định pháp luật và việc xử phạt qua hình ảnh theo Nghị định 168/2024, bao gồm trừ điểm giấy phép lái xe nếu để xe vi phạm việc lấn chiếm vỉa hè, nhằm nâng cao ý thức người dân.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè chỉ được hoạt động trong phạm vi cho phép theo Điều 21 Nghị định 165/2024; trường hợp phải xin phép phải liên hệ cơ quan quản lý hạ tầng đường bộ để được hướng dẫn thủ tục.

Công an TPHCM được giao chỉ đạo lực lượng trực thuộc tăng cường xử lý các vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, sử dụng lòng đường, vỉa hè trái phép, đặc biệt là thông qua hệ thống giám sát hình ảnh.

UBND TPHCM cũng yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng tái chiếm vỉa hè, lòng đường trong phạm vi được giao quản lý.

Tin liên quan

Xã Tân Nhựt, TP HCM: Lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè

Xã Tân Nhựt, TP HCM: Lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè

(NLĐO) - Lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè của xã Tân Nhựt nhằm bảo đảm an toàn giao thông, xây dựng cảnh quan đô thị văn minh, hiện đại

Lấn chiếm vỉa hè: TP HCM tung “mắt thần” giám sát 24/7

(NLĐO) - TP HCM sẽ ứng dụng camera, cảm biến và cảnh báo thông minh để giám sát, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại các khu vực trọng điểm.

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề xuất cho người đi bộ đi ngược chiều dòng xe khi không có vỉa hè

(NLĐO)- Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh tiếp tục đưa ra các đề xuất liên quan đến lĩnh vực giao thông đường bộ.

lấn chiếm vỉa hè vỉa hè giấy phép lái xe Sở Xây dựng giao thông đường bộ
