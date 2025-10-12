HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Giáo dục

Trường ĐH Mở TP HCM ra mắt câu lạc bộ doanh nhân cựu sinh viên, cựu học viên

Huy Lân

(NLĐO)-Câu lạc bộ doanh nhân hướng đến kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành cùng nhà trường trong các hoạt động cộng đồng, đào tạo và phát triển bền vững.

Ngày 12-10, Trường ĐH Mở TP HCM ra mắt câu lạc bộ doanh nhân cựu sinh viên, cựu học viên. Thời điểm ra mắt, câu lạc bộ quy tụ hơn 100 doanh nhân, trí thức là các cựu học viên cao học, nghiên cứu sinh và cựu sinh viên từ những khóa đầu tiên đến nay tham gia.

Trường ĐH Mở TP HCM ra mắt câu lạc bộ doanh nhân cựu sinh viên, cựu học viên - Ảnh 1.

Ra mắt Câu lạc bộ doanh nhân cựu sinh viên, cựu học viên Trường ĐH Mở TP HCM.

GS- TS Nguyễn Minh Hà – Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP HCM, cho biết từ khi thành lập câu lạc bộ cựu sinh viên vào năm 2015 đến nay, mạng lưới đã quy tụ hơn đông đảo thành viên từ các khoa và trung tâm, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực mang lại giá trị cho nhà trường và xã hội. 

Trên nền tảng đó, việc ra mắt câu lạc bộ doanh nhân cựu sinh viên, cựu học viên đánh dấu bước phát triển mới, mở rộng và nâng tầm kết nối giữa các thế hệ cựu người học, đặc biệt là đội ngũ doanh nhân, nhà quản lý, chuyên gia với nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm thực chiến từng trưởng thành từ mái trường này.

Câu lạc bộ doanh nhân cựu sinh viên, cựu học viên Trường ĐH Mở TP HCM hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau và không vì mục đích lợi nhuận, dưới sự bảo trợ của trường, hướng đến xây dựng một mạng lưới kết nối bền vững của mạng lưới doanh nhân trí thức, cùng nhau đoàn kết để phát triển. 

Mục tiêu chung của câu lạc bộ là thúc đẩy sự phát triển bền vững cho bản thân, tổ chức và xã hội. 

Câu lạc bộ tập trung triển khai hai nhóm hoạt động trọng tâm gồm: Nâng cao năng lực quản trị qua các diễn đàn, tọa đàm, khóa đào tạo chuyên sâu về quản trị, pháp luật và thông lệ kinh doanh quốc tế; đồng hành cùng nhà trường lan toả giá trị cộng đồng qua các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên; vận động học bổng, hỗ trợ thực tập và cơ hội việc làm; triển khai các chương trình xã hội – từ thiện, góp phần lan tỏa tinh thần "phục vụ cộng đồng" – giá trị cốt lõi của Trường ĐH Mở TP HCM.

Trường ĐH Mở TP HCM xây dựng khối giảng đường quy mô 4.500 sinh viên tại Đồng Nai

Trường ĐH Mở TP HCM xây dựng khối giảng đường quy mô 4.500 sinh viên tại Đồng Nai

(NLĐO)- Dự án hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu học tập tại cùng một thời điểm cho gần 4.500 sinh viên chính quy.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT dành nhiều lời khen Trường ĐH Mở TP HCM

(NLĐO)- Đến nay, trường đã có hơn 40.000 người học đến từ 13 khoa và 3 trung tâm đào tạo.

Trường ĐH Mở TP HCM có 2 tiến sĩ đầu tiên ngành giảng dạy tiếng Anh

(NLĐO) - Tính đến tháng 12- 2024, Trường ĐH Mở TP HCM đã cấp 33 bằng tiến sĩ và 3.217 bằng thạc sĩ.

