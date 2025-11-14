Các triển lãm mỹ thuật ngày càng được đầu tư công phu, có chiều sâu và mang tính "đối thoại" hơn với công chúng.

Phía sau những thay đổi đó là vai trò ngày càng rõ nét của bộ phận giám tuyển độc lập - những người chịu trách nhiệm tuyển chọn, tổ chức, sắp xếp, trưng bày các tác phẩm nghệ thuật. Dù vậy, giám tuyển vẫn còn là khái niệm mơ hồ ở nước ta, Việt Nam gần như không có cơ sở đào tạo chuyên biệt nghề này. Triển lãm thường được nghệ sĩ, nhà phê bình hoặc người quản lý bảo tàng đảm nhận khâu tổ chức, tuyển chọn, trưng bày tác phẩm.

Giám tuyển Ace Lê - cố vấn cao cấp của Sotheby's tại Việt Nam, Giám đốc sáng lập Lân Tinh Foundation - nhìn nhận sự xuất hiện của những giám tuyển độc lập ở nước ta khoảng 5 năm gần đây là một tín hiệu tích cực. Điều đó cho thấy cộng đồng nghệ thuật bắt đầu hiểu rằng triển lãm không thể chỉ do nghệ sĩ tự tổ chức mà cần người dẫn dắt nội dung, gắn kết tư tưởng nghệ thuật với công chúng. Tuy nhiên, anh cũng thẳng thắn: "Không phải ai sau khi tổ chức xong một triển lãm cũng nghiễm nhiên trở thành giám tuyển. Nghề này đòi hỏi nền tảng nghiên cứu sâu về lịch sử nghệ thuật và khả năng diễn giải cho công chúng hiểu vì sao tác phẩm được chọn triển lãm".

Ace Lê là giám tuyển chuỗi triển lãm “Hồn xưa bến lạ” và “Mộng Viễn Đông” tại TP HCM năm 2023. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Theo những người trong cuộc, giám tuyển chính là cầu nối giữa nghệ thuật và công chúng. Nếu ngôn ngữ của nghệ sĩ là tác phẩm thì ngôn ngữ của giám tuyển là không gian triển lãm. Giám tuyển cần trải qua quá trình tích lũy kinh nghiệm nghiêm túc. Hiện tại, Việt Nam chưa có nền tảng giáo dục và hành lang pháp lý cho nghề giám tuyển. Việc đào tạo giám tuyển vẫn nằm rải rác trong các ngành lịch sử - phê bình nghệ thuật hoặc quản lý văn hóa.

Các nhà chuyên môn cho rằng quá trình chuyên nghiệp hóa nghề giám tuyển cần bắt đầu từ việc xây dựng nguồn nhân lực. Trước hết, các bảo tàng, thư viện nghệ thuật cần xác lập vị trí giám tuyển như một chức danh chuyên môn cơ bản, thay vì xem đây là công việc kiêm nhiệm hay tự phát. "Kiến thức về giám tuyển cần được đưa vào chương trình đào tạo đại học và sau đại học trong các trường nghệ thuật, để sinh viên hiểu rõ vai trò, quy trình và chuẩn nghề nghiệp của công việc này" - Ace Lê đề xuất.