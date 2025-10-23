Hào hứng với triển lãm mỹ thuật "Báo cáo thành quả Trại Sáng Tác" và "Sáng tác mới" năm 2025





GSTS Nguyễn Xuân Tiên - Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP HCM (người thứ 4 từ trái sang) chúc mừng các tác giả trong ngày khai mạc

Sáng 23-10, triển lãm "Báo cáo thành quả trại sáng tác" và "Sáng tác mới" năm 2025 đã khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM, - quy tụ nhiều họa sĩ cùng các tác phẩm hội họa, điêu khắc và đồ họa.

Sơn mài gây ấn tượng tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM

Hội Mỹ thuật TP HCM đã tổ chức khai mạc triển lãm "Báo cáo thành quả trại sáng tác" và "Sáng tác mới" năm 2025, quy tụ đông đảo họa sĩ, nhà điêu khắc và công chúng yêu nghệ thuật đến tham dự.

Tác phẩm "Ngày đầu tiên" của tác giả Phan Anh Thư

Phát biểu tại buổi lễ, họa sĩ Nguyễn Trung Tín, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP HCM, nhấn mạnh: "Triển lãm là dịp để giới nghệ sĩ nhìn lại một năm sáng tạo, trao đổi kinh nghiệm và giới thiệu đến công chúng những tác phẩm phản ánh đời sống xã hội qua góc nhìn nghệ thuật. Đây cũng là cơ hội để các họa sĩ trẻ cọ xát, học hỏi và tiếp nối truyền thống của mỹ thuật thành phố".

Triển lãm trưng bày rất nhiều tác phẩm của các họa sĩ thuộc nhiều thể loại như: hội họa, điêu khắc, đồ họa và chất liệu tổng hợp. Các sáng tác được chọn lọc từ các trại sáng tác phản ánh sinh động đời sống lao động, văn hóa và tinh thần sáng tạo của con người hôm nay.

Một góc triển lãm "Báo cáo thành quả trại sáng tác" và "Sáng tác mới" năm 2025

Giữa không gian trưng bày phong phú, chất liệu sơn mài tạo ấn tượng mạnh mẽ với công chúng bởi vẻ đẹp sâu lắng và kỹ thuật tinh xảo. Nhiều tác phẩm khai thác mảng màu trầm, ánh son, ánh vàng đặc trưng của sơn mài truyền thống nhưng vẫn thể hiện được tư duy hiện đại, gợi chiều sâu không gian và cảm xúc.

Bên cạnh đó, các tác phẩm từ nhiều chất liệu như sơn dầu, acrylic, khắc gỗ, điêu khắc cũng thể hiện sự tìm tòi trong hình thức thể hiện và cảm hứng sáng tạo. Không ít tác phẩm mang hơi thở của đời sống đô thị, gợi lên sự năng động của TP HCM – trung tâm mỹ thuật lớn của cả nước.

Nơi kết nối nghệ thuật và công chúng

Theo Ban tổ chức, triển lãm nhằm tổng kết hoạt động của Hội Mỹ thuật TP HCM trong năm, đồng thời tạo cơ hội để các tác phẩm được đến gần hơn với công chúng, khơi gợi tình yêu nghệ thuật trong cộng đồng.

Các tác giả được Hội Mỹ thuật TP HCM tặng hoa chúc mừng

Không gian trưng bày được bố trí theo từng nhóm chất liệu, giúp người xem dễ dàng cảm nhận sự đa dạng trong tư duy tạo hình của các tác giả. Từ nét mềm mại trong tranh phong cảnh, đến những khối điêu khắc mạnh mẽ hay bảng màu tươi sáng trong tranh trừu tượng tất cả tạo nên bức tranh toàn cảnh sinh động của mỹ thuật thành phố.

Triển lãm mở cửa từ ngày 23-10 đến hết ngày 1-11-2025 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM, hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn cho công chúng yêu nghệ thuật và giới sáng tác.