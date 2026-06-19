Cầu Phước Khánh hoàn thành 2 bó cáp dây văng cuối cùng

Trên công trường cầu Phước Khánh thuộc dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, khoảng 200 kỹ sư, công nhân đang tập trung thi công những hạng mục cuối cùng để đưa công trình về đích theo kế hoạch.

Đáng chú ý, việc hoàn thành hai bó cáp dây văng cuối cùng tại trụ P15 đang đánh dấu giai đoạn hoàn thiện kết cấu quan trọng nhất của cây cầu dây văng lớn nhất tuyến cao tốc này.

Cầu Phước Khánh đã hoàn thành 2 bó cáp dây văng cuối cùng - Ảnh: CHÍ NGUYÊN

Cầu Phước Khánh bắc qua sông Lòng Tàu, kết nối khu vực Cần Giờ (TPHCM) với Nhơn Trạch (TP Đồng Nai). Công trình dài hơn 3 km, quy mô 4 làn xe, nhịp chính dài 300 m và có tĩnh không thông thuyền 55 m.

Theo ghi nhận tại hiện trường, hạng mục đúc hẫng đang được triển khai ổn định với chu kỳ khoảng 8 ngày mỗi đốt. Mỗi đốt dầm dài khoảng 5 m, toàn cầu gồm 27 đốt và một đốt hợp long. Sau khi hoàn thành hai bó cáp dây văng cuối cùng tại trụ P15, toàn bộ hệ thống dây văng của cầu sẽ được hoàn thiện.

Đại diện đơn vị thi công cho biết, cầu Phước Khánh là công trình có kết cấu đặc biệt với hai trụ tháp P15 và P16 được bố trí tổng cộng 56 bó cáp dây văng, mỗi trụ gồm 28 bó cáp đối xứng. Đến nay, các bó cáp dây văng chính đã được lắp đặt gần như hoàn tất, phần đúc hẫng đang bước vào giai đoạn cuối cùng.

Ông Phan Văn Quân, Giám đốc dự án phụ trách gói thầu J3-1 thuộc Công ty CP Xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam, cho biết sau hơn một năm tái khởi động, công trình đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng của giai đoạn thi công trở lại.

Hệ thống trụ tháp, cáp dây văng và phần lớn kết cấu chính đã cơ bản hoàn thiện. Nhà thầu đặt mục tiêu hợp long cầu vào giữa tháng 7 và hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 9 năm nay.

Cầu Phước Khánh tăng tốc thi công, hợp long tháng 7-2026 - CLIP: NGỌC QUÝ

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện liên danh tư vấn giám sát KEI - DNE - OCG - TEDI cho biết việc đánh giá chất lượng các hạng mục sau thời gian tạm dừng thi công được thực hiện nghiêm ngặt nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trước khi tiếp tục triển khai. Theo đơn vị tư vấn, khoảng thời gian gián đoạn là rất nhỏ so với tuổi thọ thiết kế 100 năm của công trình nên không ảnh hưởng đến độ bền và kết cấu tổng thể của cầu.

Cách cầu Phước Khánh khoảng 6 km trên cùng tuyến cao tốc, cầu Bình Khánh với tĩnh không thông thuyền 55 m đã hoàn thành thi công trong năm 2025. Đây là hai hạng mục cầu lớn và phức tạp nhất của toàn dự án.

Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), chủ đầu tư dự án, đến nay giá trị sản lượng thi công toàn tuyến đạt khoảng 15.585 tỷ đồng, tương đương 98,13% giá trị xây lắp điều chỉnh. Trong đó, gói thầu J3-1 (cầu Phước Khánh) và gói thầu XL-NG51 (nút giao Quốc lộ 51) đang được triển khai nước rút để hoàn thành mục tiêu thông xe toàn bộ tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành trong tháng 9.

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng chiều dài 58 km, đi qua Tây Ninh, TPHCM và TP Đồng Nai, với tổng mức đầu tư khoảng 26.000 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ADB, JICA, vốn đối ứng ngân sách nhà nước và vốn do VEC thu xếp. Trước đó, VEC đã đưa vào khai thác tạm hai đoạn tuyến từ nút giao cao tốc TPHCM - Trung Lương đến nút giao Nguyễn Văn Tạo và từ nút giao Phước An đến Quốc lộ 51, đồng thời hoàn thiện các thủ tục để nghiệm thu các đoạn tuyến còn lại.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ trở thành tuyến cao tốc đầu tiên ở khu vực phía Nam kết nối trực tiếp miền Tây với miền Đông Nam Bộ, góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm TPHCM, tăng cường kết nối liên vùng và nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Hoàn thành 2 bó cáp cuối trên cầu Phước Khánh:

Lực lượng công nhân kỹ sư tăng tốc thi công trên công trường

Khu vực đốt hợp long tại cầu Phước Khánh

Hạng mục đúc hẫng đang được triển khai ổn định với chu kỳ khoảng 8 ngày mỗi đốt. Mỗi đốt dầm dài khoảng 5 m, toàn cầu gồm 27 đốt và một đốt hợp long

Công trình dài hơn 3 km, quy mô 4 làn xe, nhịp chính dài 300 m

Cầu Phước Khánh cùng với cầu Bình Khánh cũng nằm trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành là 2 cầu cao nhất Việt Nam, với mức tĩnh không thông thuyền lên tới 55 m

Dự kiến cầu Phước Khánh sẽ hợp long vào giữa tháng 7-2026

Khu vực 2 trụ P15 và P16 đã hoàn thành dây văng

Cầu Phước Khánh là công trình có kết cấu đặc biệt với hai trụ tháp P15 và P16 được bố trí tổng cộng 56 bó cáp dây văng, mỗi trụ gồm 28 bó cáp đối xứng

Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), chủ đầu tư dự án, đến nay giá trị sản lượng thi công toàn tuyến đạt khoảng 15.585 tỷ đồng, tương đương 98,13% giá trị xây lắp điều chỉnh

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ trở thành tuyến cao tốc đầu tiên ở khu vực phía Nam kết nối trực tiếp miền Tây với miền Đông Nam Bộ

Khu vực trụ tháp vừa hoàn thành dây văng