Cầu Phước Khánh sắp nối mạch toàn tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành

Những ngày giữa tháng 5, đại công trường cầu Phước Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đang bước vào giai đoạn tăng tốc trước thời điểm hợp long dự kiến vào giữa tháng 6-2026. Trên mặt cầu cao hàng chục mét giữa sông Lòng Tàu, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng máy móc, thiết bị hoạt động liên tục suốt ngày đêm để hoàn thiện các hạng mục cuối cùng.

Theo ghi nhận tại công trường, nhà thầu hiện tổ chức thi công theo 3 ca, 4 kíp. Ban ngày, mỗi trụ có khoảng 80-85 kỹ sư, công nhân làm việc; ban đêm duy trì khoảng 40-50 người để bảo đảm tiến độ. Song song đó, lực lượng giám sát túc trực 24/24 để kiểm soát chất lượng và thực hiện nghiệm thu tại chỗ.

Ông Lê Văn Khánh, đại diện đơn vị tư vấn giám sát (Liên danh KEI - DNE - OCG - TEDI) cầu Phước Khánh, cho biết hạng mục đúc hẫng đang được triển khai ổn định với chu kỳ 8 ngày mỗi đốt. Mỗi đốt dầm dài khoảng 5 m, toàn cầu có 27 đốt và một đốt hợp long. Riêng tại trụ P15, hiện chỉ còn 2 dây văng là hoàn tất toàn bộ phần kết cấu dây.

Cầu Phước Khánh là hạng mục lớn và phức tạp bậc nhất thuộc dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành. Công trình dài hơn 3,1 km, quy mô 4 làn xe, có tĩnh không thông thuyền 55 m, cao nhất Việt Nam hiện nay, cho phép tàu trọng tải lớn lưu thông vào hệ thống cảng Hiệp Phước và Cái Mép - Thị Vải.

Đây cũng là "mắt xích cuối cùng" quyết định khả năng thông xe đồng bộ toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58 km đi qua Long An (cũ), TPHCM và TP Đồng Nai. Dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư, được khởi công từ năm 2014 với tổng vốn hơn 31.000 tỉ đồng.

Sau nhiều năm đình trệ do vướng vốn ODA và thủ tục đầu tư, dự án hiện bước vào giai đoạn nước rút. Theo kế hoạch, cầu chính sẽ hợp long trong khoảng từ ngày 15 đến 20-6 trước khi chuyển sang giai đoạn hoàn thiện. Toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến hoàn thành trong quý III/2026.

Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ giúp xe từ miền Tây đi TP Đồng Nai, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và sân bay Long Thành không còn phải đi xuyên qua trung tâm TPHCM, góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực đô thị phía Nam.

Công trình thuộc gói thầu J3-1, bắc qua sông Lòng Tàu, nối khu vực Cần Giờ của TPHCM với khu vực Nhơn Trạch của TP Đồng Nai

Cầu có chiều dài hơn 3,1 km, mặt cầu rộng gần 22 m với quy mô 4 làn xe

Đây là cầu dây văng có tĩnh không thông thuyền cao nhất Việt Nam hiện nay với độ cao 55 m, cho phép tàu trọng tải lớn lưu thông vào hệ thống cảng Hiệp Phước và Cái Mép. Nhịp chính dài 300 m với thiết kế hai trụ tháp dây văng quy mô lớn

Công trình tái khởi động năm 2025 do Liên danh Công ty CP Xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam và Công ty TNHH Freyssinet Việt Nam được lựa chọn tiếp tục thi công phần còn lại với thời gian thực hiện khoảng 450 ngày

Theo kế hoạch mới nhất, cầu Phước Khánh sẽ hợp long trong tháng 6-2026, sau đó hoàn thiện các hạng mục mặt cầu, lan can, chiếu sáng và an toàn giao thông. Công trình dự kiến hoàn thành trong quý III/2026

Đến nay cầu Phước Khánh đã đạt khoảng 98% khối lượng thi công. Các bó cáp dây văng chính gần như hoàn tất, phần đúc hẫng đang bước vào giai đoạn cuối cùng

Mục tiêu hiện nay là thông xe cầu vào khoảng tháng 7-2026, đồng thời hoàn thiện toàn tuyến Bến Lức - Long Thành trong tháng 9-2026

Khu vực phía xã Bình Khánh, TPHCM đã được thảm nhựa

