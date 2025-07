Ngày 10-7, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) cho biết đến nay, tiến độ tổng thể dự án cầu Rạch Miễu 2 đã hoàn thành được trên 96,5% kế hoạch. Trong đó, cơ bản hoàn thành toàn bộ các cầu trên tuyến, gồm: Xoài Hột, Mỹ Tho, Tam Sơn, Ba Lai và Sông Mã.

Hoàn thiện lắp đèn chiếu sáng





Dự án cầu Rạch Miễu 2 cơ bản đã hoàn thành toàn bộ các cầu trên tuyến, phần tuyến và đường dẫn lên cầu



Dự án cũng đã hoàn thành phần tuyến và đường dẫn lên cầu Rạch Miễu 2; đang hoàn thiện lắp dải phân cách, sơn kẻ đường, lắp đèn chiếu sáng…

Riêng hạng mục thi công bê tông nhựa cho các phân đoạn ngắn cuối cùng còn lại phía bờ Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) sẽ hoàn thành trước 20-7.

Đối với phần cầu chính dây văng, ngày 19-4 đã hợp long, đến nay đã hoàn thành đúc gờ lan can, lắp đặt lan can, dải phân cách và khe co giãn cầu chính…; đang chuẩn bị triển khai thảm bê tông nhựa mặt cầu chính từ ngày 9 đến 12-7.

Cùng với đó, các nhà thầu thi công hoàn thành thảm bê tông nhựa phía bờ Nam (bờ Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) và sẽ tiếp tục thi công thảm bê tông nhựa phía Bắc (bờ Bình Đức, tỉnh Đồng Tháp), dự kiến hoàn thành trước ngày 15-7.

Sau đó, sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục phụ trợ của cầu, các thí nghiệm đo dao động dây văng, triển khai kiểm định thử tải cầu…. và sẽ hoàn thành toàn bộ cầu Rạch Miễu 2 trong đầu tháng 8-2025 để đưa vào khai thác dự án trước ngày 2-9 năm nay.

Hiện nay, hàng ngày trên công trường, các đơn vị, nhà thầu tiếp tục duy trì thi công "3 ca, 4 kíp". Tất cả với quyết tâm thi công hoàn thành dự án như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại các đợt kiểm tra dự án.

Đơn vị thi công thảm bê tông nhựa mặt cầu chính





Dự án cầu Rạch Miễu 2 có điểm đầu tại ngã tư Đồng Tâm (nút giao giữa Quốc lộ 1 với đường Tỉnh 870) thuộc địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cũ (nay là tỉnh Đồng Tháp); điểm cuối tại Km16+660 Quốc lộ 60, cách mố phía Bắc cầu Hàm Luông khoảng 0,71km thuộc địa phận TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long).

Cầu Rạch Miễu 2 cách cầu Rạch Miễu hiện hữu gần 4 km

Cầu chính Rạch Miễu 2 là cầu dây văng, có chiều dài trên 1.971m; đường cấp III đồng bằng 4 làn xe, tổng chiều dài dự án khoảng 17,6km. Tổng mức đầu tư dự án là 6.810,11 tỉ đồng.

Cầu Rạch Miễu 2 cách cầu Rạch Miễu hiện hữu gần 4 km, sau khi hoàn thành giúp giảm tải cho Quốc lộ 60, đặc biệt là cầu hiện hữu hay ùn tắc giao thông dịp lễ, Tết.