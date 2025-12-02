Cầu Tân Thuận 1 cấm xe lớn từ 6-12, lộ trình thay thế ra sao?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cầu Tân Thuận 1 cấm xe lớn từ 6-12, lộ trình thay thế ra sao?

Ngọc Quý

(NLĐO) - TP HCM cấm ô tô tải trên 1,5 tấn, xe khách 16 chỗ và xe cao trên 2,5 m qua cầu Tân Thuận 1 từ ngày 6-12, áp dụng lộ trình thay thế để tránh ùn tắc.

TP HCM sẽ tiến hành hạn chế lưu thông một số loại phương tiện trên cầu Tân Thuận 1 từ ngày 6-12 nhằm bảo đảm an toàn cho kết cấu cầu và trật tự giao thông trong khu vực.

Cầu Tân Thuận 1 cấm xe lớn từ 6-12, lộ trình thay thế ra sao? - Ảnh 1.

Cầu Tân Thuận 1 sẽ cấm ô tô tải có khối lượng chuyên chở trên 1,5 tấn, ô tô khách từ 16 chỗ trở lên và các xe có trọng tải toàn bộ trên 6 tấn. Ngoài ra, những phương tiện có chiều cao trên 2,5 m cũng sẽ không được phép lưu thông qua cầu

Thông tin từ Sở Xây dựng TP cho biết, các phương tiện bị cấm gồm: ô tô tải có khối lượng chuyên chở trên 1,5 tấn, ô tô khách từ 16 chỗ trở lên và các xe có trọng tải toàn bộ trên 6 tấn. Ngoài ra, những phương tiện có chiều cao trên 2,5 m cũng sẽ không được phép lưu thông qua cầu.

Trước đó, TP HCM từng áp dụng lệnh cấm xe tải trên 13 tấn trên cầu Tân Thuận 1. Việc nâng mức hạn chế lần này nhằm giảm tải trọng trên cầu, bảo đảm an toàn cho kết cấu công trình và hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt trong thời gian lưu lượng phương tiện tăng cao.

Để giảm thiểu ảnh hưởng đối với người dân và doanh nghiệp, Sở Xây dựng hướng dẫn các phương tiện bị cấm lưu thông theo lộ trình thay thế: từ đường Huỳnh Tấn Phát → đường Nguyễn Văn Linh → cầu Tân Thuận 2 → đường Nguyễn Tất Thành.

Lộ trình này được thiết kế nhằm đảm bảo sự lưu thông liên tục của các phương tiện nặng, đồng thời giảm áp lực giao thông trên cầu Tân Thuận 1.

Sở Xây dựng cũng lưu ý người điều khiển phương tiện cần tuân thủ nghiêm hiệu lệnh của lực lượng điều khiển giao thông, chú ý quan sát biển báo và hệ thống báo hiệu đường bộ. Đồng thời, tài xế nên chủ động điều chỉnh lộ trình, đảm bảo an toàn cho bản thân và các phương tiện khác.

Tin liên quan

Những kẻ giết người ở cầu Tân Thuận khai gì?

Những kẻ giết người ở cầu Tân Thuận khai gì?

(NLĐO) – Từ lời khai của kẻ cầm đầu, công an đã triệu tập nhóm đối tượng nghi vấn đến trụ sở lấy lời khai, từ đây hé lộ ra vụ án mạng giết người nghiêm trọng.

Một thanh niên nhảy cầu Tân Thuận

(NLĐO) – Thanh niên đi bộ với dáng vẻ bần thần bỗng la lớn trèo qua lan can cầu lao mình xuống kênh Tẻ.

Kẹt xe nhiều giờ trên cầu Tân Thuận 2 vì đụng xe

(NLĐO) – Lúc 10 giờ ngày 17-2, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu Tân Thuận 2 (quận 4-TPHCM), gây kẹt xe hàng giờ liền.

TP HCM đường Nguyễn Tất Thành cầu tân thuận cầu Tân Thuận 1 cấm xe ô tô
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo