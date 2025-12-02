Cầu Tân Thuận 1 cấm xe lớn từ 6-12, lộ trình thay thế ra sao?

TP HCM sẽ tiến hành hạn chế lưu thông một số loại phương tiện trên cầu Tân Thuận 1 từ ngày 6-12 nhằm bảo đảm an toàn cho kết cấu cầu và trật tự giao thông trong khu vực.

Thông tin từ Sở Xây dựng TP cho biết, các phương tiện bị cấm gồm: ô tô tải có khối lượng chuyên chở trên 1,5 tấn, ô tô khách từ 16 chỗ trở lên và các xe có trọng tải toàn bộ trên 6 tấn. Ngoài ra, những phương tiện có chiều cao trên 2,5 m cũng sẽ không được phép lưu thông qua cầu.

Trước đó, TP HCM từng áp dụng lệnh cấm xe tải trên 13 tấn trên cầu Tân Thuận 1. Việc nâng mức hạn chế lần này nhằm giảm tải trọng trên cầu, bảo đảm an toàn cho kết cấu công trình và hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt trong thời gian lưu lượng phương tiện tăng cao.

Để giảm thiểu ảnh hưởng đối với người dân và doanh nghiệp, Sở Xây dựng hướng dẫn các phương tiện bị cấm lưu thông theo lộ trình thay thế: từ đường Huỳnh Tấn Phát → đường Nguyễn Văn Linh → cầu Tân Thuận 2 → đường Nguyễn Tất Thành.

Lộ trình này được thiết kế nhằm đảm bảo sự lưu thông liên tục của các phương tiện nặng, đồng thời giảm áp lực giao thông trên cầu Tân Thuận 1.

Sở Xây dựng cũng lưu ý người điều khiển phương tiện cần tuân thủ nghiêm hiệu lệnh của lực lượng điều khiển giao thông, chú ý quan sát biển báo và hệ thống báo hiệu đường bộ. Đồng thời, tài xế nên chủ động điều chỉnh lộ trình, đảm bảo an toàn cho bản thân và các phương tiện khác.