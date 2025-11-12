HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đề xuất nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và xây mới cầu Tân Thuận

Ngọc Quý

(NLĐO) - TP HCM đề xuất nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và xây mới cầu Tân Thuận 1 gần 120 năm tuổi, tổng vốn đầu tư dự kiến 2.950 tỉ đồng.

UBND TP HCM vừa có tờ trình gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP về chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và xây dựng mới cầu thay thế cầu Tân Thuận 1 đã gần 120 năm tuổi.

UBND TP HCM trình Ban Thường vụ Đảng ủy chủ trương nâng cấp đường Nguyễn Tất Thành - Ảnh 1.

Đường Nguyễn Tất Thành thường xuyên quá tải và ùn tắc vào giờ cao điểm

Theo tờ trình, tuyến đường Nguyễn Tất Thành dài gần 2 km, mặt cắt hiện hữu chỉ từ 8 - 14 m, chưa đạt lộ giới quy hoạch 30 - 40 m, thường xuyên quá tải và ùn tắc. Cầu Tân Thuận 1, xây dựng từ năm 1905, hiện không đáp ứng tải trọng HL93, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. 

Việc đầu tư nâng cấp tuyến đường và thay thế cầu cũ được xem là cấp thiết, góp phần hoàn thiện hạ tầng khu trung tâm, kết nối khu Nam, đồng bộ với các dự án lớn như cầu Thủ Thiêm 4, tuyến metro số 7, cảng hành khách quốc tế và không gian cảnh quan bờ Tây sông Sài Gòn.

Dự án dự kiến nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ cầu Khánh Hội đến cầu Tân Thuận) lên 6-8 làn xe, xây dựng hầm chui Hoàng Diệu quy mô tối thiểu 4 làn. Cầu Tân Thuận mới sẽ được xây dựng thay thế cầu hiện hữu, đáp ứng tải trọng, tĩnh không thông thuyền và hài hòa cảnh quan đô thị ven sông. Tổng mức đầu tư ước khoảng 2.950 tỉ đồng.

UBND TP đề xuất ưu tiên đầu tư công, có thể kết hợp hình thức đối tác công tư (PPP) ở các hạng mục phù hợp, bảo đảm hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư trong năm 2026 và triển khai thi công giai đoạn 2027-2029.

Cùng với đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao chủ trì tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc khu vực bờ Tây sông Sài Gòn, rà soát và cập nhật điều chỉnh các đồ án quy hoạch liên quan. Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn vốn chuẩn bị đầu tư, trong khi Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông chịu trách nhiệm lập hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi, trình UBND TP xem xét.

UBND TP nhận định đây là dự án hạ tầng trọng điểm, có tác động trực tiếp đến định hướng phát triển không gian đô thị và kết nối giao thông khu vực trung tâm với khu Nam, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP cho ý kiến thống nhất chủ trương để triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư.

TP HCM: Gỡ khó cho dự án 428-430 Nguyễn Tất Thành

TP HCM: Gỡ khó cho dự án 428-430 Nguyễn Tất Thành

(NLĐO) - UBND TP HCM đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho 3 khu đất của dự án chung cư cao cấp tại quận 4, trong đó cho phép tồn tại công trình vi phạm.

Cận cảnh đường Nguyễn Tất Thành ùn ứ sáng, chiều

(NLĐO) - Đường Nguyễn Tất Thành là tuyến đường chính nối trung tâm TP HCM với quận 4 và quận 7, tuy nhiên tuyến đường thường xuyên ùn ứ sáng chiều.

Đà Nẵng xây cầu vượt đi bộ qua đường biển Nguyễn Tất Thành

(NLĐO) - Cầu vượt đi bộ bắc ngang đường biển Nguyễn Tất Thành do Tổ hợp nghỉ dưỡng Đà Nẵng Mikazuki xây dựng sẽ phục vụ cộng đồng người dân TP Đà Nẵng và du khách.

TP HCM đường Nguyễn Tất Thành cầu tân thuận cầu Tân Thuận 1 Mở rộng đường Nguyễn Tất Thành
