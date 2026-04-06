Thể thao

Cầu thủ nhập tịch Indonesia bị chỉ trích tại Serie A

Quốc An

(NLĐO) - Trung vệ Jay Idzes, cùng US Sassuolo Calcio giành chiến thắng ở vòng 31 Serie A nhưng anh vẫn trở thành tâm điểm chỉ trích từ truyền thông.

Trong trận thắng 2-1 trước Cagliari Calcio, hôm 4-4, tuyển thủ nhập tịch của Indonesia, Idzes được xếp đá chính và thi đấu trọn vẹn 90 phút. Tuy nhiên, trung vệ gốc Hà Lan, quốc tịch Indonesia mắc sai lầm khi để bóng chạm tay trong vòng cấm, khiến đội nhà chịu quả phạt đền.

Đây không phải lần đầu hậu vệ này gặp lỗi này. Trước đó, ở trận hòa 1-1 với Juventus FC hôm 22-3, Idzes cũng từng gặp lỗi tương tự khiến Sassuolo rơi vào tình thế bất lợi vì tình huống xử lý thiếu an toàn trong khu vực nhạy cảm.

Truyền thông địa phương, trong đó có tờ Sassuolo News , thẳng thắn phê bình màn trình diễn của Idzes, chấm anh điểm 5 và nhấn mạnh việc lặp lại sai lầm liên quan đến bóng chạm tay.

Cầu thủ nhập tịch Indonesia bị chỉ trích tại Serie A - Ảnh 1.

Dù vậy, trung vệ này vẫn để lại một số dấu ấn chuyên môn với 6 tình huống phòng ngự thành công, 2 pha tắc bóng, 4 lần phá bóng và 3 lần thu hồi bóng. Điều này phần nào giúp anh tránh được sự chỉ trích nặng nề từ người hâm mộ, truyền thông.

Tính đến vòng 31 của mùa giải năm nay, Idzes đã ra sân 30 trận, trở thành trụ cột nơi hàng thủ đội bóng nước Ý. Tuy nhiên, báo chí Ý cho rằng cầu thủ này cần cải thiện sự tập trung trong vòng cấm nếu muốn tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Phong độ ổn định từ đầu mùa cũng giúp Idzes lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn, trong đó có AC Milan. Trước đó, Sassuolo đã chi khoảng 8 triệu euro để chiêu mộ Idzes từ Venezia FC ở kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Trong màu áo tuyển Indonesia, chân sút 25 tuổi này đã có 16 trận ra sân, ghi 1 bàn thắng cho đại diện Đông Nam Á từ 2024 đến nay.

Tin liên quan

“Bê bối hộ chiếu” ở Hà Lan dính tuyển thủ Indonesia: Không phải lỗi nhập tịch

(NLĐO) - 25 cầu thủ tại Hà Lan, trong đó có 4 tuyển thủ Indonesia, bị đình chỉ thi đấu vì “hộ chiếu không khớp hồ sơ lao động”.

Nhiều chân sút nhập tịch Indonesia bị các CLB Hà Lan dừng thi đấu và cấm tập luyện

(NLĐO) - Sau hai khiếu nại về tính hợp lệ của tuyển thủ nhập tịch Indonesia lên LĐBĐ Hà Lan, nhiều đội phải cấm thi đấu các cầu thủ nhập tịch quốc gia khác.

Thêm CLB của cầu thủ nhập tịch Indonesia có thể bị LĐBĐ Hà Lan xử thua 0-3

(NLĐO) - Truyền thông Hà Lan lại dậy sóng khi CLB giải Hạng 2 nối bước CLB giải VĐQG khiếu nại LĐBĐ vì tính hợp lệ của các chân sút Hà Lan nhập tịch Indonesia.

