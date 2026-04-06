Cầu thủ nhập tịch Indonesia bị chỉ trích tại Serie A

Trong trận thắng 2-1 trước Cagliari Calcio, hôm 4-4, tuyển thủ nhập tịch của Indonesia, Idzes được xếp đá chính và thi đấu trọn vẹn 90 phút. Tuy nhiên, trung vệ gốc Hà Lan, quốc tịch Indonesia mắc sai lầm khi để bóng chạm tay trong vòng cấm, khiến đội nhà chịu quả phạt đền.

Đây không phải lần đầu hậu vệ này gặp lỗi này. Trước đó, ở trận hòa 1-1 với Juventus FC hôm 22-3, Idzes cũng từng gặp lỗi tương tự khiến Sassuolo rơi vào tình thế bất lợi vì tình huống xử lý thiếu an toàn trong khu vực nhạy cảm.

Truyền thông địa phương, trong đó có tờ Sassuolo News , thẳng thắn phê bình màn trình diễn của Idzes, chấm anh điểm 5 và nhấn mạnh việc lặp lại sai lầm liên quan đến bóng chạm tay.

Dù vậy, trung vệ này vẫn để lại một số dấu ấn chuyên môn với 6 tình huống phòng ngự thành công, 2 pha tắc bóng, 4 lần phá bóng và 3 lần thu hồi bóng. Điều này phần nào giúp anh tránh được sự chỉ trích nặng nề từ người hâm mộ, truyền thông.

Tính đến vòng 31 của mùa giải năm nay, Idzes đã ra sân 30 trận, trở thành trụ cột nơi hàng thủ đội bóng nước Ý. Tuy nhiên, báo chí Ý cho rằng cầu thủ này cần cải thiện sự tập trung trong vòng cấm nếu muốn tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Phong độ ổn định từ đầu mùa cũng giúp Idzes lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn, trong đó có AC Milan. Trước đó, Sassuolo đã chi khoảng 8 triệu euro để chiêu mộ Idzes từ Venezia FC ở kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Trong màu áo tuyển Indonesia, chân sút 25 tuổi này đã có 16 trận ra sân, ghi 1 bàn thắng cho đại diện Đông Nam Á từ 2024 đến nay.